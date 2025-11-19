是眩暈還是腦中風？1招簡易自測 5步驟耳石復位防眩暈
眩暈是腦中風的徵兆嗎？中醫師黃獻銘在網路節目《來聽醫師碎碎唸》中，針對民眾常見的眩暈問題進行詳細解說。黃獻銘表示，眩暈的成因可大可小，輕則內耳不平衡引起的不適，重則可能是腦中風的徵兆，必須盡速就醫檢查。
腦中風引起的眩暈症狀
黃獻銘提醒，若眩暈伴隨以下3個症狀，很可能是腦中風所致，應立即前往急診就醫：
臉部歪斜：笑容兩側表情不對稱。
肌力不對稱：單側手腳無力。
口齒不清：說話含糊不清晰。
怎樣知道自己是否肌力對稱平均？黃獻銘提供一個「手掌旋轉測試陽性」，做法是閉眼將雙手平舉與肩同高，若有一側手掌慢慢下垂或旋轉，代表出現肌力不對稱情形，下垂側的肌力較弱。
內耳問題引起的眩暈
若眩暈來去快速，且未出現上述中風症狀，則可能是內耳問題所致。黃獻銘表示，國人常見的內耳性眩暈包括耳石脫落、前庭性眩暈、前庭性偏頭痛和功能性頭暈等。其中又以耳石脫落型眩暈最為常見。
耳石脫落的症狀與自救術
黃獻銘說明，耳石脫落型眩暈的特點是，頭頸部姿勢改變時容易突發性眩暈，持續時間通常不超過1分鐘。他並且分享一套簡易的「耳石自我復位操」，作法是：
在床上或沙發上，兩腳踩地，頭部正中。
頭向左轉45度，快速向右側倒下，誘發眩暈則等待眩暈結束再靜躺30秒，否則直接靜躺30秒。
身體與頭部回正，保持坐姿30秒。
換向另一側重複步驟2和3。
每天早晚各做5回合，連續2周。
黃獻銘強調，完整的「耳石復位術」仍需要由專業醫師操作，這套簡易自救操的目的是在暫時緩解不適，以便及早就醫，並不能取代醫療診斷。
中醫觀點：2體質容易發作眩暈
黃獻銘指出，中醫認為耳石脫落與眩暈多因「腎虛體質」和「體內濕氣重」所導致，而這2種體質的人也常有過度勞累的共同特點，他建議眩暈患者應適度休息，並尋求中醫師根據體質進行調理，以減少復發機會。
◎ 諮詢專家／黃獻銘中醫師
