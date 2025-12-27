是稱讚還是互酸？林俊憲：8年準備令人敬佩 陳亭妃：羨慕對方遊覽車很多

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

綠營在台南市長初選上演妃憲大戰，兩人今(12/27)被問到，可否說出一個對方的優點，林俊憲表示，陳亭妃已經準備8年，這是可敬之處，但市長選舉不是照排隊先後；陳亭妃則反酸，自己羨慕林俊憲資源特別多，造勢場、遊覽車這些她都沒有。

民進黨立委陳亭妃、林俊憲表態爭取民進黨2026台南市長提名，雙方將於今晚8點舉行電視政見發表會。針對媒體學者代表邱明玉提問，可否說出對手的優點？兩人也做出以下回應。

林俊憲表示，陳亭妃有可敬之處，就是她對市長選舉已準備8年，但林接著話鋒一轉指出，市長選舉不是依照排隊先後，而是選出最適合、最有能力、最能重新建立台南市民對民進黨的信任，而自己是最適合的人選。

陳亭妃說，她很羨慕林俊憲的資源特別多，造勢活動可以辦很多場，遊覽車可以一台一台的載，自己沒有這些資源，只有雙腳一步一步走，這就是兩人不同之處。

陳亭妃表示，取得人民的信任感，讓人民有更多期待，找回感動，人民要的是，能永遠看得到的市長，而不是距離很遠的市長。

