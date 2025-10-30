是自傳？《出租女友》男主新造型撞臉作者，網笑：原來是真實故事改編
熱門戀愛漫畫《出租女友》至今連載單行本數量達到 42 集，放眼過去漫畫歷史，是相當長青的戀愛喜劇作品，雖然遭到許多讀者不斷吐槽，卻依然創下超過 1,400 萬單行本銷量的驚人成績。而最近，男主角木之下和也，在漫畫最新進度中的換了新髮型，被眼尖的讀者發現，這髮型和作者宮島禮吏本人非常相似，引起「作者自肥」以及「漫畫是作者自傳」等熱門話題。
在《出租女友》漫畫最新第 399 話推出，和也為了面試準備染回黑髮並剪短頭髮。然而馬上就有網友貼出和也的新髮型和作者宮島禮吏先前受訪的照片對比，指出兩者不僅髮型相似，就連臉型和神韻都有幾分神似。
hey why does he look like the mangaka now. https://t.co/fW2idBgDlf pic.twitter.com/sfKHaTHvSS
— Ash (@SantanaelChan) October 28, 2025
在歐美社群直接掀起熱議，笑稱：「原來是在畫自己的自傳」，由於宮島禮吏偶爾會在個人 X（推特）上，發出一些現實照片放上女主水源千鶴的日常，因此認為作者可能將自己投射在主角身上：「原來是真實經歷改編嗎」、「作者一直在描述自己的人生經歷」、「感覺是故意的，要引起一些討論話題」、「拜託結局別告訴我，這一切都是真的」、「所以他把自己畫進故事裡，卻永遠得不到女方的心？」
隨著討論越來越深入，更有網友挖出宮島禮吏其實已經結婚，並育有小孩。5 年前，YouTube 頻道 Paolo fromTOKYO 就曾經做過專訪，並記錄了宮島禮吏的一天，證實了這一點。這個事實讓粉絲們的猜想更加熱烈，推測《出租女友》的故事，或許是作者將自己過去的戀愛經歷改編而成，甚至有人開玩笑說：「難怪可以把男主角的內心戲畫得這麼傳神」。
