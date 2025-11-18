是芥末日！Cloudflare系統大當機「股價蒸發5％」 數千網站遭殃

記者高珞曦／綜合報導

網路巨擘Cloudflare在台灣時間18日晚間出現全球大規模當機，導致全球大量用戶無法正常造訪網站，並讓該公司股價在盤前蒸發5％。稍早Cloudflare公司表示，他們已經確認問題且陸續恢復服務。

Cloudflare公司系統18日出現大規模故障，該公司股價瞬間蒸發5％。（圖／資料照／美聯社）

據《路透社》報導，網路服務公司Cloudflare在18日接獲大量用戶回報故障狀況，本事件波及許多大型平台如X、Snapchat、Reddit、Spotify和ChatGPT等，數以千計的網站一度無法使用，連故障回報平台「Downdetector」也出現「Cloudflare網路上的內部伺服器錯誤」訊息，但重新整理網頁仍無法完全排除故障狀況。

稍早Cloudflare公司證實，該公司其中1項服務出現異常流量異常激增，他們已在美東時間早上6時40分許到系統內部調查狀況，目前「問題已被確定」，且正在修復中，Cloudflare Access、WARP用戶的錯誤率陸續恢復到事發前的水準。《路透》報導也指出，截至美東時間18日早上8時，據故障追蹤平台顯示，有關Cloudflare的問題回報數量已從高峰的5000件下降到600件，但這起事故仍導致Cloudflare在美股盤前交易下跌約5％。

