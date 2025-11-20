是虎不是貓！被拿貓罐罐祭拜 虎爺生氣「大發爐」

廟方提醒，如果想替虎爺公準備供品，可以選擇虎爺錢、雞蛋和鮪魚罐頭。（翻攝自臉書全臺開基祖廟-雲林土庫鳳山寺粉絲專頁）

雲林縣土庫鎮鳳山寺供奉的虎爺公香爐忽然「發爐」，一問之下才知道是因為有民眾拿貓罐頭當供品祭拜，讓虎爺公不開心，表示自己「是老虎不是貓！」，廟方也提醒民眾，如果想替虎爺公準備供品，可以選擇虎爺錢、雞蛋和鮪魚罐頭，或是直接拜拜就好，「虎爺公本人指示，暫時不需要罐罐啦」。

廟方表示，當天香爐突然大發爐，香柱岔開四散，嚇壞不少現場民眾；擲筊請示時，看見虎爺供桌上有3個貓罐頭，於是聯想到虎爺會不會是因此不開心，「結果問下去是聖筊，然後虎爺公的意思是說，祂是老虎，這可能是貓咪在用的。」

廣告 廣告

廟方解釋，虎爺主要庇佑孩童與寵物，許多信眾會來為自家寵物收驚或求護身符，可能因為常常保護貓咪，信眾誤以為虎爺是貓，才會準備貓罐頭來拜拜。

民俗老師張捷翔也補充，問題核心不在非傳統，而是可能造成神格混淆，對於神明應該尊重，分清寵物與神明的界線。至於香爐發爐的處理方式，張捷翔說，發爐時不應再繼續插香，以免加速燒熔導致危險。應在爐內鋪上檀香粉或沉香粉，讓其自然燃燒完全，隔天再行正常祭拜。

廟方也在臉書感謝大家對於虎爺的關注，舉辦免費抽獎抽出1位幸運兒送出 「虎爺平安牌一個」回饋信眾，將於23日晚間公布抽獎結果；並提醒大家不要過度解讀相關故事，保持信仰純粹最重要。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

