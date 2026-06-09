是說好一起一起嗎？雙A五月營收創同期新高 亦同步出現季節性月減
雙A一起一起？華碩5月營收創下歷年同期最高、宏碁5月營收則寫下13年來單月新高，兩者前五月累計營收皆大增超過3成，然而，兩大廠都難逃季節性調整因素，5月營收雙雙比上月大幅衰退超過15％。
華碩公布5月營收，集團營收為690.94億元、品牌營收為627億元，分別比去年同期成長9％、7％，創歷年同期新高，展現AI伺服器與PC業務的成長動能。不過因季節性因素調整，華碩5月集團營收與品牌營收都比上月大幅衰退、月減幅度超過15％，對此華碩則表示，營運進展符合預期，累計今年前5月集團營收為3,593.79億元，較去年同期增加34.5％。
不過，產品線沒有輝達顯卡的宏碁，依然難逃季節性調整，宏碁5月營收為261.66億元、年增36.5％，創下13年來單月新高，累積前五月營收為1299.08億元，年增31％，也是13年來同期新高，但是，宏碁5月營收也月減少16.4％。
其中，宏碁表示PC營收5月年增32.7％、累計前五月年增31.1％，顯示器營收5月年增30.7％、累計前五月年增0.8％，電競及遊戲業務營收5月年增31.6％、累計前五月年增38.4％，商用產品營收5月年增60.8％、累計前五月年增49％，平板電腦營收5月年增66.7％、累計前五月年增41％。
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