是誰在扼殺高雄港灣的新未來？

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近年來，高雄拆除原本的圍牆，試圖打造市港合一的亞州新灣區，並發展演唱會經濟，振興地方產業。圖／翻攝陳其邁臉書

港都人／城市觀察者

近年來，高雄市政府積極推動港區轉型，從過去以工業與貨運為主的封閉空間，逐步轉變為結合文化、觀光與休閒的開放場域。以駁二藝術特區、大港橋與大港倉為核心的港灣動線，已逐漸形成城市新亮點。其中，以港區的永心浮島與浪際為代表的業者，更進一步將港區從「白天觀光」推向「夜間經濟」，開啟高雄港區夜生活的可能性。

在港區夜間活動在逐步升溫的同時，也曾出現短時間人潮急遽集中於特定場域的情況，例如浪際舉辦的快閃活動，曾在短時間內湧入大量人潮，大港橋與周邊一度出現壅塞並需動員疏導。雖然活動順利落幕，但也使港區瞬間承載大量人流的管理壓力被放大檢視。

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筆者經常在港區散步，發現夜間人潮驟降，經詢問當地商家，就在這樣的發展初露曙光之際，主管機關卻以一紙管理規範，將營業時間限制至晚間10點，實質上封鎖了夜間經濟最關鍵的發展時段。此舉不僅讓既有業者經營受挫，也使潛在投資者望而卻步。在中央與地方皆多次表達支持港區活化與夜經濟發展的政策方向下，最終卻仍出現與政策背道而馳的管理措施，凸顯的不是單一決策問題，而是整體治理機制的失靈。

問題的核心，從來不在於是否需要管理，而在於「如何管理」；換言之，現代城市治理的重點是「管理風險」，而非「避免風險」。港區夜經濟的核心，本來就建立在「人流聚集」與「夜間活動密度」之上，而非低度使用的靜態空間，人潮、酒精消費、噪音及公共安全等，這些風險並非港區特有，從夜市、商圈至大型活動場域，皆面臨相同挑戰，世界各大城市並未因此放棄夜經濟，而是透過制度化設計，建立風險控管機制，例如分級管理、活動許可、人流管制與安全配置，將風險轉化為可被治理的變數。

反觀當前港區的作法，卻採取最簡單的「一刀切」，以全面限縮營業時間作為主要手段，這樣的做法看似降低風險，實際上卻是以犧牲港區發展為代價，掩蓋治理能力的不足。當制度選擇最保守的路徑，往往也意味著放棄更進階的發展可能。

從國際經驗來看，港區轉型與夜經濟發展早已是全球趨勢，澳洲雪梨的達令港Darling Harbour，由貨運港口轉型為水岸娛樂與觀光重鎮，集餐飲、娛樂與觀光於一體的水岸生活圈，夜間透過煙火、展演與酒吧文化，形成高度活絡的經濟場域；新加坡克拉碼頭Clarke Quay，將傳統倉庫改造為夜生活聚落，透過分區規劃與持續招商，成功打造日夜皆活的商業模式；西班牙巴塞隆納Port Vell，更在港灣再生後，每年吸引上千萬人次，成為城市經濟的重要引擎。

這些案例的共同特徵，在於透過制度設計與管理能力，讓夜晚成為城市價值的重要延伸，而非以限制手段壓抑其發展，相反地，它們皆透過制度設計，使夜晚成為城市最具活力與價值的時段。

回到高雄，當民間業者已經開始創造夜間消費場景，甚至證明其市場潛力時，制度卻仍停留在傳統商港管理思維，將港區視為需要被嚴格控管的場域，而非可以被經營的城市空間。這樣的治理落差，才是真正的問題所在，值得警惕的是，這種過度保守的管理方式，不僅削弱既有政策成效，也對市場釋放錯誤訊號：港區不適合發展夜經濟。

當制度缺乏彈性、風險被無限放大，最終結果不是更安全，而是更停滯。企業不再投資，創新逐漸消失，港區將再次淪為「白天熱鬧、夜晚沉寂」的半成品空間。

然而，問題並不僅止於主管機關的保守決策，更關鍵的是，在中央政策方向已明確支持港區活化與夜經濟發展的情況下，地方政府與主管機關是否真正扮演了整合與引導的角色？當制度與政策出現落差，卻未見有效協調與修正機制，等同默許管理思維凌駕發展方向，最終導致政策目標被稀釋，甚至被反轉。

港區治理本質上涉及中央與地方權責分工。港務體系重視安全與管理，地方政府則著重城市發展與經濟活絡。當兩者缺乏整合機制時，最容易出現的結果，就是各自為政，甚至互相抵銷政策效果，如果政府確實真心要發展港區夜經濟，就不應停留在政策宣示，應該主動提出更前瞻的具體制度設計，而不是任由保守的管理思維主導整體方向。具體而言，應從以下幾個面向著手：

首先，建立分級管理制度，區分一般餐飲、夜間娛樂與大型活動，採取不同管理強度，而非一體適用的時間限制；其次，導入活動申請與配套機制，包括人流控管、安全維護、噪音管理與交通疏導，使高強度活動在可控條件下進行；第三，規劃夜間經濟專區，集中發展夜生活機能，避免對其他區域造成干擾，同時提升整體經濟效益。

同時，民意代表亦應積極介入此一公共議題，無論是市議員或立法委員，都應扮演更積極的角色，包括監督港區管理規範是否合理、要求主管機關提出具體配套措施、促成中央與地方的政策協調，甚至透過質詢與提案，推動制度調整。夜經濟不只是商業議題，更是牽動城市發展與公共治理的重要議題，民意代表理應為此發聲，而非保持沉默。

港區轉型，是高雄邁向國際城市的重要契機；夜經濟，則是其中不可或缺的一環，當市場已經點燃火種，制度卻選擇將其熄滅，這不僅是政策與執行的落差，更是治理能力的考驗。若夜晚的港區逐漸失去活動、人流與燈光，消散的不只是商業動能，更是一座城市原本應有的開放性與流動感。最終被削弱的，不僅是產業發展的空間，更是市民在夜晚走進港灣、停留城市與使用公共場域的日常選擇。

風險或許無法完全消除，但可以被有效管理；城市治理若選擇退縮，發展便難以向前推進。如果主管機關仍以保守甚至僵化的思維面對未來的城市競爭，那麼被限縮的，將不只是營業時間，而是整座城市持續進化的可能。

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