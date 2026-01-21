是誰在擋國防民生預算？藍委火大開嗆了

民國115年中央總預算案在立法院持續卡關，藍、白營聯手將其中包含TPASS等新興計畫動支案逕付二讀協商，行政院發言人李慧芝則批評，立院拖延至最後時刻才挑選部分項目審查，此舉絕非國人之福。對此，國民黨立委葛如鈞認為，民進黨不做，國民黨來做！請民進黨不要再擋國防、民生！

葛如鈞。(圖/截自葛如鈞臉書)

葛如鈞19日在臉書貼文寫道，上週五在野黨依據《預算法》第54條規定，在院會將攸關重大民生的TPASS通勤月票、勞工保險生育給付、少子女化對策計畫、老舊校舍修繕等共「38項新興計畫」，預算總計約718億元，提案先行通過予以動支。

葛如鈞表示，執政黨眼中只有政治鬥爭和選舉、遲遲不願依法編列法定預算，甚至罔顧廣大民眾權益、拿攸關民生的預算作為人質，只為了與在野黨政治對抗！

在野黨將TPASS等新興計畫案預算逕付二讀。(圖/台鐵提供)

葛如鈞指出，19日教育部的官員也來到寶博辦公室，溝通教育部在今年所編列的整修老舊校舍、強化耐震能力等相關公共建設的經費預算。會議中，寶博都全力給予支持，也明白老舊校舍的改善刻不容緩，特別是因為台灣處在板塊交界帶、地震頻繁，強化校舍安全絕對是首要任務！

葛如鈞表示，不只總預算的部分我們要顧民生，在強化國防、提升戰力的部分，我們同樣重視！沒有人不支持國防，但預算必須要花在刀口上、每一分民脂民膏都必須要用在正確的地方。

葛如鈞指出，作為科技立委，他更重視現在政府採購的武器是否符合先進國防思維！畢竟國防科技日新月異、發展迅速，我們必須要確保現在採購的武器是最新的、對強化國防戰力是有用的，而不是永遠被質疑我們花大錢採購的武器，都是早就被其他國家淘汰掉的舊式武器，或又是由室內裝修公司、茶葉行、菸商得標軍購案，錢花得不清不楚，到最後強化國防不成，公帑都被特定人士中飽私囊。

葛如鈞強調，國防預算必須 花在刀口上 。(圖/總統府)

葛如鈞表示，因此19日國民黨團也宣布將「自提對美軍購特別條例版本」。既然賴清德總統不願意到立院履行當初競選時的承諾、不願意向全民報告政院版的軍事採購特別條例究竟買了什麼，而民進黨也不願意公開透明的向國人交代究竟要如何運用國防特別預算，那就由在野黨來做！

葛如鈞最後強調，之所以會有現在總預算的僵局，追根究柢，就是因為行政院遲遲不肯依照立院三讀修正通過並經總統公布生效的《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》依法編列法定預算。

葛如鈞指出，為了不讓行政院的違法亂紀影響民生，在野黨才會聯手提案讓這些民生重要預算可以優先審議，沒想到民進黨委員竟然「全體投下反對票」！真正在擋民生、擋國家發展的就是民進黨自己！

葛如鈞表示，接下來我們一定會努力確保每一項攸關民生權益的預算都可以順利通過，不讓民進黨的政治鬥爭影響一般人民的日常生活！

