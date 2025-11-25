是誰跑在陸軍司令前面？ 呂坤修上將「將官盃」親自下場跑3000公尺

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍司令部昨日舉辦「將官盃」競賽，邀集上校以上軍團指揮官、旅長等各階主官參與，陸軍司令呂坤修上將也參加這項盛會。有趣的是，呂坤修不僅在3000公尺徒手跑步項目鳴槍，還下場參與，但不是帶頭跑，而是在部屬在前方、兩旁陪同下共襄盛舉。

陸軍統計，這次的「將官盃」體能戰技競賽，一共邀集司令部、軍團、防衛指揮部、旅級、群集主官共79名上校以上幹部參加，競賽內容包括3000公尺徒手跑步、伏地挺身及手槍射擊三大項目，驗證平日體能戰技訓練成果，亦展現主官以身作則、臨陣當先精神，激勵全軍官兵持續勤訓精練，守護國家安全。

呂坤修表示，「將官盃」透過體能戰技競賽，強化高階幹部體能，落實「以身作則、身先士卒」精神，發揮「跟我來」帶頭作用，進而帶動全軍訓練風氣。他也提到，主官唯有具備強健體魄，才能在日常訓練及重要戰演訓任務中，率領士官兵精實訓練、克服挑戰，展現保衛國家安全的堅定決心。

有趣的是，呂坤修不僅擔任鳴槍官，為3000公尺徒手跑步揭開序幕，還在幕僚、部屬陪同下參加這項測驗。

另外，即使貴為部隊主官，在參加「將官盃」手槍射擊賽事時，還是得依照射擊指揮官口令，從裝彈、上彈匣、據槍瞄準、射擊目標，一氣呵成地完成，這也充分展現，高階幹部精準射擊能力和軍事專業職能。

