是誰通緝沈伯洋、散佈疑美論？賴清德點名韓國瑜：別替侵略者找藉口

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德上周為聲援民進黨立委沈伯洋一事向立法院長韓國瑜喊話，反遭韓譏諷「自己有病要別人吃藥」，賴總統今(11/17)表示，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害我國憲政體制，此外，中國還分化台美關係，散佈疑美論，真正砍斷韓國瑜口中那張桌子四腳的，是中國不是台灣，大家同屬一國，應該一致對外，不該替侵略者找藉口。

總統賴清德，資料照，總統府提供

沈伯洋遭中國以分裂國家為由，發布全球通緝，賴總統向韓國瑜喊話，表示立院應表態聲援沈伯洋，但韓國瑜卻反批賴總統「自己生病要別人吃藥」，還說台海安全的四隻腳被民進黨打斷三隻。

賴總統上午出席國家檔案館開幕典禮時表示，中國的跨境鎮壓的暴行，不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼自己會請立法院的大家長韓國瑜，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場，來聲援沈伯洋。

賴總統指出，這並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的自己的國會，不能夠沒有態度。

賴總統說，也希望韓國瑜能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制。

賴總統表示，這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說真正砍斷韓國瑜那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣。

賴總統指出，雖然跟韓國瑜分屬於不同政黨，競爭難免，但大家是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致對外，如果國內今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國當要發動侵略台灣戰爭的時候，對方就會有藉口。

賴總統說，所以自己還是要請韓國瑜三思，雖然分屬不同政黨，競爭難免，但大家是屬於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

