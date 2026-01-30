是誰關掉引擎？彭博：印度航空AI171空難調查即將揭密，排除恐攻故障、墜機真是飛行員蓄意造成？
印度航空（Air India）波音787客機空難事故調查，按照規定必須在事發後一年內公佈結果，也就是今年6月之前。彭博引述熟知調查進展的內部消息，稱監管機構的空難調查結果，近來愈來愈聚焦在「駕駛刻意人為操作」，進而導致客機失事為最有可能的原因。這一點似乎意味著官方立場出現大轉變，因為此前新德里對此方向不僅排斥，甚至拒絕採納相關建議。
相關人士表示，調查人員已排除機械故障的可能性，也未發現任何蓄意破壞或恐攻的證據，因此，飛行員在駕駛艙內的行為，成為目前最具說服力的調查主軸。印度調查團隊曾在2025年12月，專程前往美國、參與分析駕駛艙語音與飛航數據紀錄。
這場悲劇發生在2025年6月12日，當天一架由印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場起飛、預備飛往英國倫敦的波音787客機，卻在起飛後32秒快速墜毀。不僅導致機組人員和乘客死亡，還波及機場旁邊的學校師生。
事故發生一個月後，印度率先公布初步調查報告，認定失事飛機引擎，是在燃油開關被切換至「關閉」位置後停止運轉，但該份報告內，並未說明究竟為何引擎會被關閉，以及是誰動手執行。
赴美調查重點：燃油開關是否遭「刻意」切斷
印度航空事故調查局（AAIB）赴美的主要目的，是釐清駕駛艙燃油開關，是否遭人為刻意切換至「切斷」位置。
美國國家運輸安全委員會（NTSB）擁有一款，可分析燃油開關「手動切換聲音」的特殊技術，協助檢視黑盒子內的相關錄音。不過，消息人士指出，由於起飛時駕駛艙噪音極大，分析工作面臨一定困難。
駕駛艙錄音混亂 最後10秒未公開
先前曝光的AI171班機錄音顯示，駕駛艙內曾出現極度混亂對話，其中一名飛行員詢問另一人「為何切斷燃油」，對方則否認有此行為。
初步報告未揭露，究竟是哪位飛行員提出質疑，也刻意未公開撞擊前關鍵10秒的駕駛艙錄音逐字稿，被外界解讀、是印度政府試圖在最終報告完成公開前，最後保留的堅持，不願貿然將責任歸咎於飛行員。不過，在《華爾街日報》（WSJ）的報導中，卻明確指出，當客機出事的最後時刻，機長保持極度冷靜態度，而副駕駛則陷入高度恐慌，並驚呼「Oh s—！」等情緒字眼。
當時飛機是由副駕駛昆德（Clive Kunder）實際操控，機長Sumeet Sabharwal則負責監控儀表數據。WSJ報導指出，最後關頭機長並未拉升操縱桿，而副駕駛則在最後一刻多次嘗試拉升。
假如最終調查報告，明確將肇事歸於機師，一旦報告曝光，勢必在印度國內引發劇烈反應。畢竟當飛機失事、安全調查啟動之際，該航班機長的父親與飛行員工會，立即向印度最高法院請願，要求禁止調查單位朝「駕駛過失」方向追查，並公開呼籲政府另外成立團隊，進行獨立調查。
「飛行員蓄意行為」一直是航空界禁忌話題
由專業飛行員主導的蓄意墜機或輕生墜毀行為，在航空業界、至今仍被視為高度禁忌議題。近代最明確的案例，是發生在2015年、德國之翼（Germanwings）9525號班機，副駕駛魯比茲（Andreas Lubitz）在將機長騙離駕駛艙後反鎖，刻意駕駛飛機撞向法國阿爾卑斯山，造成機上150人全數罹難。
其實在更早之前，美國航空調查單位曾一度認定，發生在1997年的勝安航空（SilkAir）185號航班空難，極可能涉及駕駛刻意行為，但當時印尼政府極力否認這個結論。
這起空難，不僅對印度航空本身造成重大衝擊，連帶影響該國整個產業，以及乘客的信心。消息人士指出，印度航空（Air India）原訂達成營運獲利的轉型計畫已被打亂，公司預期將創下歷史性虧損。
印航母公司塔塔集團（Tata Group）與大股東新加坡航空，如今開始物色新任執行長人選，計畫取代現任執行長威爾森（Campbell Wilson）。
