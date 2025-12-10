是資深法醫也看診！診所被留1星負評 法醫高大成親留言犀利回嗆

記者潘靚緯／台中報導

高大成擔任法醫40年，同時也開業看診，診所的Google評論達4.7顆星。(圖／資料照)

知名法醫高大成在40年法醫生涯中，累積解剖近5000具遺體，經驗豐富，常對重大社會刑案發表專業見解，犀利敢言的形象深植人心。他同時也是執業醫師，經營診所看診，開業多年，累積許多五星好評，Google評論達4.7顆星，日前有網友評論給出一顆星負評，他不改犀利性格，直接留言回嗆，引發熱議。

高大成法醫直言，「在台灣有法醫以來，有看死人及活人，只有我一個！」，從中山醫學大學醫學院畢業後，赴日深造，擁有日本京都大學醫學博士的傲人學歷，原本有機會從事更穩定或更高薪的醫療工作，返台卻選擇投身較為冷門的法醫領域，長達40年的法醫生涯中，解剖的遺體將近5000具，如今在中山醫大開設的通識選修課更是「秒殺」，搶手程度堪比熱門演唱會門票。

廣告 廣告

日前有網友給出一星負評，高大成親自回覆犀利反擊。(圖／翻攝畫面)

由於高大成的日文造詣好，不少在台工作的日本人會特地到他診所就醫，經營基層診所主治項目，範圍廣從一般內外科、慢性病等科目都有，親切仔細的診治，讓許多第一次上門的患者相當訝異，不少人留下五星好評「人很親切，醫術高明」等評論，Google評論達4.7顆星。

不過日前有網友在評論給出一星負評，「醫師的專業是什麼，看不懂不理解，平心而論給負評」，高大成也也親上火線回應，回嗆評論的匿名民眾：「你沒有來診所看過病，無權給診所評星，我們做事光明磊落，從不用假名，更不用說奇怪的英文字體！」。

也有網友留言表示「前陣子去了2次，都沒改善，第3次被告知這次沒有好，不用再來了，當下聽到後真得傻眼」，對此高大成表示，因該名患者每次來第一句話都是「嚨無效！」，他也毫不客氣回擊「我有選擇患者的權利，如同您可以選擇前往何處就醫！」。

另還有台大學生學校作業想訪談高大成，疑不滿高大成一開始拒絕，怒留一星並評論，「隨便發完脾氣才說要給訪談的機會，我們也可以選擇要不要吧！到底是誰意氣用事？我們是很有禮貌的說，那我們是台灣大學某科系的學生，請問可以訪談您嗎？而不是像您說的那樣，開口閉口ㄧ直說自己是台大的！今天算好好認識你這個人了。」，高大成也不客氣回應：「這種口氣還想來訪談？完全感覺不到你的誠意！開口閉口就是我們是台灣大學的，才會聊到科系比較重要是我的重點...我不是台大的，只是比較妳這種好不容易考上台大非醫學系的學生要厲害一點點！」。

更多三立新聞網報導

擔心兒結紮「失去雄風」 婆婆不爽罵媳婦「逼夫去勢」...醫師急澄清

33歲女遭丟包-8℃高山「困6小時凍死」 男友下山詭異5舉動涉犯殺人罪

吃羊肉爐進補又喝烈酒！40歲男整夜狂跑廁所10多次「尿不出來」崩潰

曾逼車辱警「嗆100通110伺候」 桃園退休警跨區挑釁西屯所員警下場曝

