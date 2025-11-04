是輔助工具「非專業顧問」 OpenAI祭新使用政策

台北市 / 綜合報導

AI浪潮席捲全球，已經取代許多勞力密集的工作，但人工智慧終究不是萬能，甚至會引發爭議；所以OpenAI上個月29日更新使用政策，明確禁止旗下聊天機器人，提供醫療、法律與財務等專業領域的建議。消息曝光後，有用戶怒喊不續訂。

OpenAI執行長秀出，和甲骨文以及軟體銀行等公司，合作的AI資料中心，它被視為是美國AI基礎設施，人工智慧蓬勃發展，成為人類的好夥伴，但有些問題還是得讓「專業的來」。

廣告 廣告

OpenAI在上個月29日，更新使用政策，旗下聊天機器人Chat GPT禁止用在「提供需專業執照的建議」，包括醫療、法律與財務3大敏感領域。

民眾說：「問的問題，可能要再自己去篩選一下，然後看能不能給到更精確的問題，然後得到更精確的答案，一般民眾比較沒有專業知識的領域，所以就會想要尋求Chat GPT的建議，所以這方面的需求，我覺得滿常會想要使用Chat GPT來搜尋，然後得到一些答案。」

舉例來說身體不舒服頭痛，想要發問索取醫師處方籤，到藥局包藥，但Chat GPT馬上拒絕請求，但會給予適當的「建議」，避免延誤使用者病情，另外台股屢創紀錄，投資人索取投資建議，Chat GPT也會馬上示警，可以給予建議，但要交易還是需要諮詢專家，給予專業的判斷。

中原資訊管理系教授皮世朋說：「我可不可以買台積電，它不會回答你，可不可以買，它造成太多人，拿它來提供建議，也造成一些不管是傷害或損失，它也不想背負這樣的責任。」

OpenAI的新政策，引起廣大討論，甚至有網友出現，不想花錢訂閱的言論，公司的健康AI研究主管，跳出來說明，這並不是一項新的變動，模型行為保持不變，Chat GPT從來都不是專業建議的替代品，但它將繼續是幫助人們，理解法律和健康資訊的絕佳資源。科技雖說始終來自人性，但人類保有思考及專業能力，才能化科技為助力。

原始連結







更多華視新聞報導

OpenAI新模型GPT-5亮相 強調「專家博士級服務」

輝達與OpenAI戰略合作 砸3兆打造超級AI運算中心

蘇姿丰挑戰黃仁勳 AMD.OpenAI達重磅協議

