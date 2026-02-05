是迷人的香氣！琥珀調香水清單，Aesop、Diptyque像打上琥珀濾鏡，這款輕盈有層次

【文／Beauty美人圈．Janine】



琥珀調香水的魅力，就在於它的層次感與耐人尋味。近期多款琥珀調香水少了以往的厚重感，更多的是輕盈的木質氣息，在秋冬來正式臨前，這幾款琥珀調香水一定要先收起來！Aesop全新引香水聞起來就像披上了一層暖色濾鏡，MFK 540香精輕盈又帶些神秘感，Diptyque、Maison Margiela都有全新琥珀香水！



琥珀調香水聞起來是什麼味道？

琥珀調香水聞起來是什麼味道？一句話形容，就是「深邃又溫暖」。不像花香那樣輕盈、也不像柑橘調明亮活潑，琥珀調將香草的甜潤、木質的厚實感，以及些許刺激的辛香巧妙融合，形成柔和卻深邃有力量的氛圍。琥珀調的魅力在於它的層次感與耐人尋味的神秘感，近期許多琥珀調香水也變得更加輕盈柔和，少了以往琥珀調往往給人較刺激、銳利的印象，也更好駕馭。

琥珀調香水聞起來是什麼味道？一句話形容，就是「深邃又溫暖」圖片來源：IG@sw19_official

琥珀調香水推薦1：Aesop 蒼穹之上・引香水

Aesop全新力作「引香水」，這瓶香氣像是一段旅程，靈感來自星空與宇宙的深邃。從小荳蔻的辛香拉開序幕，帶來清醒的明亮感；接著乳香與勞丹脂的加入讓氣息漸漸沉穩，帶點莎草的皮革質感與厚度。最後，香草與肉桂浮現，讓冷冽的層次變得更圓潤，留下溫熱的尾韻，整體來說是一款輕盈的琥珀調，想要呈現的是光照射在琥珀下的光澤，既溫暖又帶點神秘感。

前調：小荳蔻、佛手柑、欖香脂 中調：乳香、勞丹脂、莎草心 後調：香草莢、肉桂、莎草心

Aesop 蒼穹之上・引香水，50ml NT$5,600 圖片來源：Aesop

琥珀調香水推薦2：Diptyque Lazulio 青黛琉璃淡香精

Diptyque的Les Essences de Diptyque淡香精系列迎來全新作品，這款「青黛琉璃淡香精」以孔雀羽毛的華麗姿態為靈感，將羽色在光影中流轉的藍綠光澤化為嗅覺語言，調香師 Quentin Bisch 以酸澀的大黃揭開序幕，帶來鮮明而生動的第一印象；中調則是如奶油般柔潤的安息香，散發濃郁香脂氣息，逐漸與海地岩蘭草的木質靈動交融，再添入柑橘的清新深邃，最後由一抹精巧的玫瑰收尾，為琥珀木質調增添優雅與細膩層次。

木質琥珀調：大黃、安息香、岩蘭草、玫瑰

Diptyque Lazulio 青黛琉璃淡香精，100ml NT$10,000 圖片來源：Diptyque

琥珀調香水推薦3：Maison Margiela 復刻幻象系列 星空低語淡香精

如果說琥珀調香水是秋冬的暖陽，那Maison Margiela最新的「星空低語淡香精」則像夜空下的一圈溫柔光暈，帶來深邃的安全感。這款來自復刻幻象系列的新作品星空低語，以焚香、醛香與雪松為核心，融合雲煙香調，香氣輕盈而細緻，如同一層溫暖的煙霧緩緩包裹肌膚，隨著香氣逐層綻放，心境漸漸沉澱，沉思與寧靜悄然降臨，讓人彷彿被無形的力量守護著。

前調：醛香、索馬利亞焚香 中調：鳶尾香調、沒藥精油 基調：馬達加斯加波本香草、麝香、維吉尼亞雪松

Maison Margiela 星空低語淡香精，100ml NT$7,600 圖片來源：Maison Margiela

琥珀調香水推薦4：MFK Extrait Baccarat Rouge 540水晶之焰香精

MFK的540香精原本為法國水晶品牌 Baccarat 250週年獻禮而生，靈感來自 24K 金粉與水晶在540度高溫下融合幻化的殷紅光暈，2015年正式量產後迅速成為全球熱銷香氛，累積超過600萬瓶銷量，更是眾多名人愛用款！香氣以藏紅花與檀香揭開序幕，帶出辛香與木質的神秘氛圍，中調以琥珀酮營造溫暖乾燥的礦物質感，最後由甘甜的乙基麥芽酚與松木收尾，交織出溫暖卻深邃的琥珀木質調，如同一圈無形的光暈，男女皆能駕馭。

2025年，Maison Francis Kurkdjian與Baccarat攜手，推出全球限量54組的「水晶之燄限量工藝典藏版」，絕對是一款會讓所有香氛迷尖叫的夢幻收藏藝品！由19位法國頂尖工匠純手工耗時500小時打造，以Baccarat經典「24K 金煉紅工藝」幻化出晶瑩殷紅的水晶瓶身，每一件皆刻有獨立編號並附專屬證書，藏家更享有專屬補充瓶購買權益。香氣延續經典Baccarat Rouge 540的靈感，並升級為前所未有的100%純龍涎香高濃度配方，使琥珀木質調更顯稀有、深邃且充滿力量，堪稱收藏級香氛中的極致之作。

前調：埃及茉莉花、番紅花 中調：摩洛哥苦杏仁、雪松 後調：木質麝香、龍涎香

Extrait Baccarat Rouge 540水晶之焰香精，35ml NT$9,300；70ml NT$14,700 圖片來源：Maison Francis Kurkdjian

