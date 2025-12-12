即時中心／綜合報導

立法院長韓國瑜昨（11）日就「中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」等案召開黨團協商，進行到運動部相關預算時卻不見部長李洋身影，韓國瑜唱名3次後，表示「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊？」對此，李洋也高EQ回應韓國瑜「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！」

韓國瑜昨日召開黨團協商，在處理教育預算時，他一一唱名列席官員；不過當喊道「運動部李部長」時，接連叫了3次卻無人應答，讓他笑稱「這個奧運金牌動作怎麼那麼慢啊？他應該是飛毛腿才對」，現場隨即傳來一陣笑聲。接著，韓國瑜第4次唱名，現場有官員解釋「（走廊）塞車塞車，這個只有單一隧道」；見李洋進入會議室，韓也表示「今天是李部長第1次參加朝野協商，請坐請坐」，李洋點頭致意後便坐下。

廣告 廣告

事後李洋在臉書發文，表示自己第一次到立院參與朝野協商，「我其實一直都在場外等待被Q，結果聽到院長呼喊我的名字時，會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。」院長在裡面點名三次沒看到我，還幽默地說：「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」他要跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是「進不去」！

李洋也提到，謝謝院長與各位委員的體諒，首次協商的經驗相當寶貴，也更能感受到大家對運動部工作的重視；接下來會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好。「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」





快新聞／是進不去啦！韓國瑜笑喊「奧運金牌動作這麼慢？」李洋高EQ回應

運動部長李洋（紅圈處）出席黨團協商，卻因走廊塞車遲到。（圖／擷取自國會頻道）









原文出處：快新聞／是進不去啦！韓國瑜笑喊「奧運金牌動作這麼慢？」李洋高EQ回應

更多民視新聞報導

「你就是蕭依依」？北檢複訊5小時後 謝幸恩離場反應曝

LIVE／南台灣不平靜！高雄台南整夜連四震 氣象署09:30說明

台股早盤衝高逾2百點 台積電開1475元、上漲5元

