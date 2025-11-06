是道歉還是情勒？粿粿、王子聲明狂講「1件事」 網抓2人共同點怒批：裝可憐帶風向

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

藝人范姜彥豐日前突發在社群上指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，震撼娛樂圈，隨後王子緊急道歉並承認和粿粿有超越朋友的關係，1日粿粿在回應中也坦承與王子有踰矩行為，而4日晚間王子又再度發布聲明道歉。不過針對二人的道歉聲明，多數網友似乎不買單，更怒批粿粿和王子看似是在道歉，實則是想情勒，趁機帶風向塑造范姜彥豐「獅子大開口」。

多數網友似乎不買單粿粿和王子的道歉聲明。（圖／粿粿IG）

王子二次道歉後，許多人都發現兩人都聚焦在賠償金的部分，粿粿哭訴說大部分的家庭開銷都是自己負擔，王子則聲稱為了幫父親還債故付不出高額的賠償金。針對他的聲明，原PO在Dcard詢問網友們是否給過，引起熱烈討論。

廣告 廣告

大批網友都一面倒地表示不認同：「沒錢還可以去美國玩？」、「風向帶不到，來演苦肉計」、「又要把范姜塑造成是只要錢的人了」、「有錢買特斯拉、買網軍，寧願詆毀老公也不願付賠償耶」、「道歉就道歉，幹嘛跟女方一樣一直想塑造范姜獅子大開口，都在裝可憐帶風向嗎？」、「情勒＋塑造范姜獅子大開口？現在開始喊沒錢，卻能出國玩耶！」、「到底是道歉還是操作」。

更多FTNN新聞網報導

王子偷吃粿粿遭全面停工！ 網看穿「演藝圈套路」：沒多久又出來走跳

「男生都喜歡粿粿這類型的女生嗎？」 網透露1關鍵：超容易暈船

抓包現場？王子曾遭問「要公開了嗎」當場傻住 粿粿嚇到尖叫網熱議

