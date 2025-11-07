是選票硬？或石頭硬 被罵翻的健保補充保費下一步

[FTNN新聞網]記者陳弘志／特稿

全民健保持續虧損，衛福部為籌措資金來源，近日推出「補充保費」改革新制。結果宣佈後，全台從北到南一片罵聲，短短7個小時，行政院在深夜緊急踩煞車，宣布暫緩「具爭議規劃」，讓全案歸零。到底什麼原因，讓這項新制一推出，就當場摔成連滾帶爬？又該怎麼做，才能讓健保體制永續呢？

新任衛福部長石崇良，外號「石頭」，但是石頭有沒有選票硬呢？（圖／FTNN）

新任衛福部長石崇良，外號「石頭」。但是，石頭有沒有選票硬呢？精神科醫師沈政男說得最直白，「石崇良外號石頭，意思是擇善固執。但是石頭硬？或是選票利？恕我直言，一直到2028，衞福部不可能有什麼太大作為。真的！混日子，就可以了。因為，兩個字，選票。」

健保財務缺口迫在眉睫，若不改革，最後負擔還是會回到全體受薪階級身上。誰來補足這筆錢？或是都用國家預算來補？此案是否從此灰飛煙滅？還真有值得觀察之處。

根據衛生福利部修正《健保法》最新規劃，這次補充保費一共有三大改革。第一，除對利息、股利、租金下手之外，最大的衝擊是從「單筆」改為「年度結算」，把所有藉由「拆單」讓每筆金額都低於2萬元課徵門檻的巧門全部關上，等同把所有理財族、存股族、退休族一網打盡，此舉讓全台480萬名受影響者紛紛炸鍋。

這把所有理財族、存股族、退休族一網打盡，此舉讓全台480萬名受影響者紛紛炸鍋。（示意圖／unsplash）

其次，對受薪階級的獎金、額外收入，降低課徵門檻。過去是「投保薪資4倍」為課徵門檻，新制降低為「最低工資4倍」。也就是說，若月薪4萬元，一年領各式獎金、年終獎金，過去16萬元才要課徵補充保費，但未來只要11.8萬元（最低工資的4倍），就要繳納補充保費。

第三，把補充保費的天花板「封頂」從1000萬元，調高至5000萬元，再乘以2.11%為補充保費。

這三大改革，以第一項「單筆」改為「年度結算」反彈最多。因為這幾乎囊括所有小資族、退休族、年輕人、上班族的資產，全需額外付出補充保費。

表面上，2萬元乘上2.11%補充保費，只有422元，金額乍看不多，但這些人很多是退休族、薪水微薄者、年輕人，他們辛苦節省下一點錢，拿去定存、存股、存ETF過活，只為了掙1%、2%的報酬維生，但是當衛福部一下子就從中抽走2.11%補充保費，那種憤怒與不平，可想而知。

這次補充保費改革，引發眾多人強烈反彈，社會與醫界都提出一些值得參考的調整方向。胸腔科醫師蘇一峰建議，應該找「對的對象」付錢，讓使用健保多的人多付費，「凡是醫療用得多、小病跑大醫院、小病跑急診的人，這些人要多收費，才符合公平正義」。另外健保節流更重要，刪去非絕對必要開支。

除了濫用健保的人應增加補充保費之外，民間建議吸菸者、嚼檳榔等消費行為，也應繳納更多補充保費，因為這些人未來將占用相對多的健保資源，才是回歸使用者付費。

此外，健康飲食是「少油、少鹽、少糖」。醫界認為，酒稅、糖稅也不妨課徵補充保費，以籌措代謝症候群基金，這些都是健保找正當財源的管道之一，也能引導全民回歸「少油、少鹽、少糖」健康生活方式，一舉兩得。

另外，可以考慮仿效日本實施家戶所得制，以「家戶總收入」為費基，避免「拆單」的不公平性。家庭「是富、是貧」，這項制度看得最清楚，才不會課徵到實質低收入家庭。

此外，台灣已進入超高齡社會，健保的醫療開支經常與長照費用混淆不清，最後都由健保一肩挑起，建議政府能參酌日、韓推動長照保險，建立成本較低的全日長照單位，以銜接醫療服務，把兩者分開，因而節省健保支出。

一項新政策的推出，溝通也應注意。最近傳出記者詢問金管會，是否知道存股與ETF，都要另外繳納補充保費？金管會證期局的回答竟是「看到新聞報導」才知道這件事。這也難怪，衛福部這項方案一推出，在短短7個小時被行政院踩煞車，原來連跨部會討論與利弊評估都未做，就直接測試市場最終反應。

「是石頭硬？或是選票硬？」最後結果尚未得知。但是健保財務缺口，是亟待解決的眼前問題。少子化趨勢下，工作人口持續減少，若不想繼續調漲與加重受薪階級的負擔，健保的財務破口勢必有人買單，健保資源的浪費，也必須嚴正檢討。從開源、節流兩方面著手，選對「該多付補充保費」的人，會比「殺無赦」更得人心。

