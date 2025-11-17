是選金門縣長還是拼中共代理人？ 林楚茵批陳玉珍《離島建設條例》不只讓台灣淪為中國「洗產地」跳板、更是替中國統戰樣板開路！

國民黨立委陳玉珍表態參選2026年金門縣長，她昨（16日）提到，金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多往來，這也成為她參選金門縣長的政策中心。對此，民進黨立委林楚茵今（17日）質疑，「陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？」

針對陳玉珍表態參選金門縣長，林楚茵今日於臉書發文質問，「國民黨選了一個『紅統』主席鄭麗文，讓國民黨立委集體失寵，為了黨內的『爭寵戲碼」，陳玉珍現在是拿離島來『表忠』嗎？」

林楚茵指出，陳玉珍昨日跑去中國，還說出「金門與大陸脫離不了關係」。林楚茵批評，明明想選台灣地方首長，卻公開認同中國的「融合示範區」政策，「陳玉珍到底是要選『金門縣長』，還是拚做『中共代理人』？」

林楚茵提到，中國近年推動「兩岸融合示範區」，對金馬一直虎視眈眈，福馬同城通、金廈同城生活圈這些統戰包裝就是最明顯例子。她指出，陳玉珍先前還提案在離島設自貿區，「疑似想幫中國洗產地」。

林楚茵說，現在真相大白，陳玉珍不只是洗產地，更想用「自由貿易」之名，替中國資金打開離島大門、推動「融合示範區」，「這完全印證楚茵上週院會質詢的經濟統戰警訊！」她痛批，「國民黨從主席到立委，越比越紅，就是沒有把台灣人民放在眼裡，一心只想向中國表忠！」

林楚茵強調，國民黨的《離島建設條例》修法不只會讓台灣淪為中國「洗產地」的跳板，更可能替中國的統戰樣板開路。對此，林楚茵表示，她會緊盯法案進度，「因為案子已經排入委員會，隨時可能被排上議程遭藍白突襲通過！」

