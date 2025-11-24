是長輩脾氣怪，還是年輕人不理解？楊聰財醫師解析：世代情緒戰怎麼解？

博愛座衝突不時被推上新聞版面，網路上隨即出現大量留言「又是老人」。但另一邊，也有人替長者喊冤：「不要把整個世代貼標籤...」。精神科醫師楊聰財提醒，這類衝突從來不是「年輕 vs 老人」的簡單二分，而是 生理退化、心理需求落差、制度設計不清、社會情緒累積 的交錯結果。要理解「厭老」，得從人心出發。

長輩在車上容易焦慮？不是壞脾氣，而是「失去控制感」

楊聰財說，高齡者在大眾運輸中出現焦急、急著找座、催促他人，甚至情緒化的行為，幾乎都是「安全感不足」造成的：

１.生理功能退化——反應變慢、平衡差、跌倒風險高

上車、站立、抓扶手的每一步都充滿壓力，因此他們會急於在車子啟動前坐下。

2. 認知差異——對新規則不理解

長輩多年來把「博愛座＝老弱優先」視為天經地義，改成「優先席」後反而更困惑。

3.外在環境混亂——人群、噪音、快速變動

大眾運輸對長輩來說是「不確定性極高」的場景，很容易因此焦慮。「你看到的急躁，其實是害怕。」楊聰財說，長輩不是要當「麻煩」，而是努力維持生活中的最後一點控制感。

年輕人為什麼這麼容易反感？並不是討厭老人

網路上的留言常呈現兩種極端：一邊指責老人「不講理」、一邊反控年輕人「沒禮貌」。楊聰財卻指出，年輕人的反應，與其說是「厭老」，更接近「厭蠢」。許多年輕人心裡也委屈：

「我站了一整天，我也很累」

「我其實有隱性疾病，但外表看不出來」

「被兇、被罵，我為什麼要忍？」

「他們討厭的不是年齡，而是不文明的行為。」尤其在高壓環境下，情緒更容易被點燃。許多年輕人本身就承受工作疲累、心理壓力、甚至有隱性的身體不適，但外人看不出來。當他們好不容易坐下來，卻遇到長輩情緒化要求，便會覺得自己的需求被忽視、權利被侵犯。

而在高房價、低薪與世代競爭的現實底下，年輕世代對任何「不公平」的事情本就更敏感。博愛座問題因而成了情緒出口，成了一種「世代間無力感」的象徵。

避免衝突 平靜比爭論有效

如果年輕人在車上遇到焦急的長輩，該怎麼回應？楊聰財給出一個非常重要的原則：不要與對方的情緒同步起舞。

他建議，可以用非常簡短、溫和的一句話先安撫：「您好，請問您需要這個座位嗎？」這種語氣能讓長輩覺得「被看見」，焦慮自然下降。

若確實需要讓座，站起身後說一句「請慢慢坐」，然後移到其他位置，既保護自己，也能避免後續糾纏。

楊聰財提醒：「把衝突當成要快速結束的任務，不是要爭出輸贏的辯論。」因為你永遠不知道，對方的行為背後，可能是焦慮症、憂鬱症，甚至是認知退化。

給長輩的提醒：方式錯了，容易被誤會

長輩也有可以努力的方向，楊聰財說，包括理解新規則「優先不是專屬」、不要先動手或用攻擊性語氣，以及在公共空間保持基本禮貌和節制。

「文明不是年輕人的特權，而是每個年齡都需要的能力。」他說，如果長輩能展現友善和尊重，年輕人往往更願意理解與協助。

我們都會老，但也都曾是年輕人。世代之間，不需要對立，而是一起把「想被理解的心」放大。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

