是黃仁勳說動白宮了，還是習近平的稀土牌再發威？盧特尼克透露：川普考慮放鬆科技戰，可能「解禁輝達H200晶片出口」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）24日接受彭博電視台（Bloomberg TV）專訪，他透露川普總統（Donald Trump）正在親自權衡，是否要推翻前朝設下的嚴格禁令，允許輝達（Nvidia）向中國出售H200人工智慧晶片。

​盧特尼克表示：「這個決定就擺在川普的辦公桌上，他將決定我們是否推進這件事。」回顧2022年，拜登政府祭出了被稱為「小院高牆」（Small Yard, High Fence）的出口管制措施，試圖徹底切斷中國獲取先進算力的管道。然而當川普在2025年1月重回白宮後，這位非典型的美國總統正準備用他的「交易藝術」（Art of the Deal）來重新定義這場科技冷戰。不過《彭博》也指出，任何對中國出售更高性能處理器的舉動，都將引發華府國安鷹派人士的強烈反對。

盧特尼克透露，川普正在聽取「各方不同顧問」的意見。這些顧問中，既有主張對華強硬的鷹派國安官員，也有像輝達執行長黃仁勳這樣急於挽救中國市場的科技巨擘。盧特尼克強調：「川普是最了解中國國家主席習近平的人。」這句話暗示了這項決策可能不會單純基於技術參數，而是取決於川習之間的某種大國默契或戰略交換。​

黃仁勳的焦慮：被鎖住的中國市場

對於黃仁勳來說，這可能是他近年來最重要的一場遊說戰。輝達的股價雖然仍維持在182.55美元的高檔（11月24日的美股收盤價），但在繁榮的表象下，中國市場的營收黑洞卻始終是這位「AI教父」心中的痛。《彭博》指出，黃仁勳與川普建立了密切關係，兩人也經常通話，而黃仁勳非常渴望將產品銷售到中國。

新聞小辭典：AI最強晶片是H200嗎？ 輝達目前最好的AI晶片是基於Blackwell架構的B200 GPU，以及由兩顆B200 GPU（台積電4奈米製程）與Grace CPU組合而成的GB200超級晶片。B200 GPU採用台積電4奈米製程，擁有約2080億個電晶體，是輝達最新、效能最高的單晶片AI晶片，其訓練效能較上一代Hopper架構提升2.5倍，推論速度提升5倍。 至於H200是上一代的Hopper架構，H20則是基於Ampere架構。B200在多精度計算（FP4、FP8/INT6、BF16）中性能大幅提升，訓練和推理速度明顯超過H20和H200，特別是面對大型語言模型（LLM）等複雜AI訓練任務，性能約是H100的5倍。在效能、能效和應用規模上都有驚人表現，特別適合高端AI訓練和推理場景。​

今年稍早，川普政府曾批准輝達向中國出售降規版的「H20」晶片（只要上繳15%所得即可），這本該是繞過禁令的折衷方案，豈料北京當局並不買單。當中國監管機構明確告知國內科技巨頭，不要購買這些「閹割版」的美國晶片，轉而支持華為（Huawei）等本土廠商的昇騰（Ascend）系列後，輝達顯然仍被排除在中國AI晶片市場之外。​

這讓輝達陷入了進退維谷的尷尬境地—高階的H200不能賣，低階的H20沒人買。黃仁勳深知，如果輝達徹底失去中國市場，不僅是營收受損，更意味著將這塊巨大的數據試驗田拱手讓給競爭對手，中國將在封鎖中磨練出自己的晶片生態系。盧特尼克在訪談中直言：「黃仁勳有很好的理由想要賣給中國。」他甚至表示「還有好多人也認為這值得考慮。」顯然華爾街與矽谷的資本力量正在向白宮施壓，試圖衝破國安鷹派設下的防線。

依賴美國技術，還是逼中國自主？

川普衡量是否出口H200的關鍵在於「促進經濟擴張」與「保護國家安全」之間的緊張關係，盧特尼克也對《彭博》承認確實如此。​盧特尼克在訪談中表示：「你是想賣給中國一些晶片，讓他們繼續使用我們的技術和技術堆疊（Tech Stack），還是要對他們說：『聽著，我們不賣給你最好的晶片』，然後讓他們自己去競爭，我們則在AI競賽中獨自奔跑？」

如果禁止銷售高階AI晶片，中國在無路可退的情況下，將不得不傾舉國之力攻克高階製程與軟體生態。北京稍早對H20晶片的抵制，正是這種「置之死地而後生」戰略的體現。如今川普考慮解禁H200，或許正是為了打破北京的「自主研發」美夢，用最先進的美國產品重新佔領中國市場，將其鎖死在美國制定的技術標準裡。但這也意味著，中國將可取得美國最頂尖的算力硬體，相關決策在美中科技戰之中孰優孰劣，顯然不是一目瞭然的事。

如果川普真的點頭放行H200，這將標誌著自2022年以來美國對華科技圍堵政策的「重大轉向」。因為H200不是普通的消費電子產品，它是訓練下一代大語言模型、進行複雜軍事模擬、甚至設計新型武器的關鍵算力引擎。雖然H200的算力不如更新的B200與GB200，華府的國安鷹派對此仍勢必強烈反彈。國會山莊已有議員推動立法，試圖剝奪總統在出口管制上的部分裁量權，以防止任何形式的「對華綏靖」。對於對中鷹派來說，將H200賣給中國無異「資敵」。他們擔心，這些晶片最終會流入解放軍的軍工產業，用於提升飛彈精度或網路戰能力。

