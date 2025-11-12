是「他」下令炸毀北溪的! 德媒直指幕後黑手 含烏安全局人員7人涉案

德國於今年 6 月對參與「北溪」天然氣管道爆炸事件的一名烏克蘭潛水員庫茲涅佐夫發出歐洲逮捕令。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 據《烏克蘭真理報》 10 日援引美國《華爾街日報》( WSJ ) 消息，德國調查人員查明，涉嫌炸毀「北溪」天然氣管道的烏克蘭人員，當時是在時任烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內的指揮下行動的。

報導稱，德國警方、檢察官以及其他瞭解此案的消息人士已經掌握了「一幅清晰的畫面」，顯示「一支烏克蘭精銳部隊如何在時任烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內的直接指揮下實施了此次襲擊」。

消息人士透露，德國調查小組通過追蹤船隻租賃公司、電話號碼和車牌號，為德國當局發佈逮捕令提供了依據，逮捕目標包括 3 名烏克蘭特種部隊士兵及 4 名資深潛水夫。調查人員認為，襲擊的目的是切斷俄羅斯的石油收入及其與德國的經濟聯繫。

德國媒體公布可能涉及「北溪天然氣管道爆炸案」的 7 名烏克蘭人的資料，指控烏克蘭知名女潛水員「瓦萊里婭． T 」涉及參加爆破天然氣管道的活動。 圖：翻攝自 @NiKiTa_32156 X 帳號

報導提到，一張由德國測速攝像頭拍攝的模糊黑白照片成為關鍵證據。照片顯示其中一名烏克蘭潛水夫的面部特徵。德國警方使用商業人臉識別軟體確認了他的身份，找到了其社交媒體帳號和個人網站，並發現了他與其他嫌疑人的關聯。

調查小組隨後追蹤到這名烏克蘭潛水夫在波蘭境內。不久後，他被一輛懸掛外交牌照的黑色汽車送回烏克蘭，據稱駕駛員是烏克蘭駐華沙武官。

北溪天然氣管道。 翻攝自 X NEXTA

經過多國協助搜捕，這個烏克蘭破壞小組的指揮官在義大利被捕。消息人士透露，此人名叫謝爾蓋·庫茲涅佐夫，現年 46 歲，曾加入特種部隊，並曾在烏克蘭安全局（SBU）服役。

據報導，義大利法院預計將在 12 月前決定是否將庫茲涅佐夫引渡到德國。德國警方已準備好專機，將他從義大利引渡至德國受審。

