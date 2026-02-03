是「林」還是「霖」？ 謝典霖親曝改名原因：與桃花有關

針對改名爭議，彰化線議長謝典霖2日說明，自己先前改名是因為父親認為他有桃花，所以改名為「謝典林」，但之後又改回謝典霖，因為他生肖屬羊，要有水。 圖：翻攝自謝典霖臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 彰化縣議會議長謝典霖日前開箱其在溪州豪宅，引發爭議。然而，有民眾發現媒體報導該事對其名字有各自表述狀況，有人寫謝典「霖」，也有人寫謝典「林」。先前與謝衣鳳在立委選舉中對決的民進黨參選人吳音寧還發文酸謝家的人姓名愛改來改去。對此，謝典霖昨（2）日解釋，自己先前改名是因為父親認為他有桃花，所以改名為謝典林，但之後又改回謝典霖，因為他生肖屬羊，要有水。

據了解，謝典霖出生原名為「謝典霖」，而他在2019年低調將自己改名爲「謝典林」，並於2025年9月再改回「謝典霖」。

針對自己多次改名，謝典霖昨日開放媒體開箱豪宅時解釋，先前因為父親認為他桃花太多，在請教姓名學老師後，把謝典「霖」上「雨」字改掉，改名爲「謝典林」。不過他改名後又再發現，自己是民國68年出生，生肖屬羊，而羊要有水、草，因此又把「謝典林」改回「謝典霖」。

謝典霖表示，在「霖」改「林」，以及「林」又改回「霖」期間，自己簽名有時會簽「謝典林」，有時則簽「謝典霖」，而他本人不太介意，只是身分證上有做更改。

他強調，其實改名字是他爸爸的意見，當初名字也是爸爸取的，爸爸要把名字改來改去，他沒多大意見，而他現在的名字是「謝典霖」。

對於桃花一事改名，謝典霖解釋，桃花不是專指女人緣或爛桃花，這樣解釋太狹隘，而是要解釋成人跟人之間的人緣、人際關係，跟政治人物與藝人一樣，都要有好人緣。

