是「牠」惹的禍！彰化3871戶無預警停電5小時 深夜才全數復電

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該小鳥在誤觸電力設備後也因高壓電流當場燒焦死亡。 圖：台電彰化區處／提供

[Newtalk新聞] 小鳥闖大禍！彰化市金馬路、泰和路一帶昨(11)日傍晚突然停電，讓不少住戶措手不及，且停電時長超過5小時，直到深夜才完全復電，共3871戶受害。經查後發現，事故原因竟然是有小鳥誤觸電力設備，加上開關故障、連日降雨影響，靠人工搶修才讓復電時間拉長，而該隻小鳥也當場燒焦死亡。

居民表示，昨天下午5點多準備煮飯時突然停電，原本以為只是短暫跳電，沒想到一路等到晚上，將近8點準備去親戚家洗澡時才突然來電，期間更得要「摸黑吃飯」；更有居民表示，家中甚至直到晚間11點左右才恢復供電，哀嚎形容「比颱風還慘」。

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台灣電力公司彰化區營業處指出，昨天下午5時49分因鳥類碰觸金屬設備，加上地下四路開關不良，導致饋線跳脫，造成彰化市泰和路二、三段、金馬路及泰和中街一帶共3871戶停電。台電第一時間派員搶修並逐步縮小停電範圍，晚間7時14分先復電2234戶、8時33分再復電522戶，最後於晚間11時15分全數復電完成。

台電也表示，現場除發現有小鳥碰觸設備外，附近還有築巢情形，研判可能因此影響供電設備；加上近期天候不穩、持續下雨，導致自動化轉供受限，需由人員到場人工操作及維修，才使整體停電時間較長。

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