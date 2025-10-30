昱能海事、Acteon簽備忘錄 共築亞太離岸再生能源

昱能海事與Acteon簽署合作備忘錄（MOU）現場合影。左起：昱能海事副董事長丁漢利、昱能海事總經理沈康生、UTEC（Acteon 地球服務事業部）亞太暨中東區總監 Nadir Rahmatullah、英國在台辦事處貿易與投資處處長Joel Derbyshire、Acteon Group新加坡APAC Renewables總經理LJ Pan。（圖：昱能海事提供）

▲昱能海事與Acteon簽署合作備忘錄（MOU）現場合影。左起：昱能海事副董事長丁漢利、昱能海事總經理沈康生、UTEC（Acteon 地球服務事業部）亞太暨中東區總監 Nadir Rahmatullah、英國在台辦事處貿易與投資處處長Joel Derbyshire、Acteon Group新加坡APAC Renewables總經理LJ Pan。（圖：昱能海事提供）

昱能海事（Wynnergy Marine）與全球離岸基礎設施專家 Acteon簽署策略合作備忘錄（MOU），雙方將共同推動亞太地區離岸再生能源專案。此合作結合昱能海事在船舶營運、離岸及海事工程的專業能力，及Acteon在地質與地球物理探勘、離岸基礎結構建設與水下工程的技術優勢。雙方將攜手提供涵蓋地質與地球物理測勘、水下Balance of Plant（BOP）運維及雙層氣泡幕（DBBC）等整合性服務。

昱能海事總經理沈康生指出，很榮幸能與Acteon攜手合作，共同推動離岸創新與永續發展。這項合作不僅展現雙方對全球能源轉型的共同承諾，也凸顯昱能海事透過本地專業與國際合作，持續深化台灣離岸風電產業的決心。

Acteon旗下地球服務事業（Geo-services Business Line）UTEC執行副總裁Paul Smith說，透過結合他們的技術能力與昱能海事深厚的在地實力，能為再生能源產業帶來更高價值、可靠性與實質成果。

此次MOU簽署，象徵昱能海事在離岸再生能源服務布局上的重要里程碑，再次展現公司長期致力於支持台灣能源永續轉型與深化國際合作的承諾。