昶瑞機電杜拜航空展推新技術 韓國無人機聯盟也關注

昶瑞機電董事長蔡翔如（右二）與總經理楊偉成（左二）率同仁前往杜拜航空展參展。（業者提供）

全球規模最大的航空盛會「杜拜航空展」（Dubai Air Show）於今（17）日展開。

無人機動力模組廠商昶瑞機電（7642）也於今年再度參展，展示最新一代無人機動力模組與高荷重動力系統，以及多項關鍵技術成果，已接受韓國多家大廠預約參觀。

杜拜航空展（Dubai Air Show）是全球規模最大、最具影響力的航空航太盛會之一，自1989年首屆後，每兩年舉辦一次。來自98個國家、超過1,500家國際知名廠商匯聚，展會充分展現全球航太科技與國防產業的韌性與創新能量。

2025年11月17日至21日期間展出的杜拜航空展，是航太與防務生態系統的核心交流平台，預期將再次成為引領產業趨勢的世界級盛事。

「智慧轉動、永續綠能」昶瑞機電今年是第二年於展會中亮相，展示最新一代無人機動力模組與高荷重動力系統，以及多項關鍵技術成果。

透過本次展出，昶瑞機電不僅將與2023上屆展會客戶深化連繫，也已接受韓國無人機聯盟多家大型無人機合作夥伴預約來訪，展現國際市場對昶瑞動力技術的高度興趣。

昶瑞機電近期試產的動力模組樣品已正式出貨日本客戶，進一步強化在亞洲市場佈局。於槳葉製造方面，昶瑞亦積極推動在地化生產，與國內法人單位（塑膠工業技術發展中心PIDC等）密切合作，以期全面提升無人機動力模組的可靠性與產品完整性。累計至25Q3營收為6.56億元，而累計至25Q3每股盈餘為2.77元。

