昶瑞機電獲國家肯定！楊偉成奪創業楷模獎 蔡翔如獲創業相扶獎

【記者呂承哲／台北報導】昶瑞機電（7642）傳來佳績！總經理楊偉成榮獲「創業楷模獎」，董事長蔡翔如則獲頒「創業相扶獎」，兩人多年致力企業經營與技術創新，獲得國家級肯定。總統賴清德更於 11 月 27 日親自接見得獎者，對其卓越貢獻表達高度肯定與勉勵。

「中華民國第 48 屆、海外華人第 34 屆創業楷模暨創業相扶獎」由經濟部、僑委會及經濟部中小及新創企業署共同指導，並於 11 月 28 日在台北圓山飯店舉行頒獎典禮。賴總統接見時表示，政府明年將投入超過 300 億元推動「AI 新十大建設」，聚焦矽光子、量子科技、AI 無人機與智慧機器人等領域，期望促成科技成果轉化為產業升級動能，打造創新驅動的產業生態系，協助創業者與企業家充分發揮實力，帶動人才與研發共同進步。

昶瑞機電創立於 2011 年，在楊偉成與蔡翔如的共同帶領下，長期為全球客戶提供家用與商用高品質吊扇，產品深獲美國、澳洲、歐洲與亞洲市場青睞，以優異品質與高良率贏得客戶長期信賴。近期該公司推出的高效能馬達廣受肯定，已有客戶與昶瑞簽署備忘錄，確立明年產能規劃，為未來合作奠定更穩固的基礎。公司也將在明年 1 月參加達拉斯燈飾展，展示最新設計與技術，藉此進一步提升國際能見度與市占，同步深耕台灣市場，將高品質吊扇帶給更多消費者。

自 2023 年起，昶瑞積極運用深厚的機電技術，跨足中大型無人機動力模組市場，成功從吊扇製造商轉型為具備機電整合能力的新興動力供應商。公司推出中大型無人機專用馬達、電子調速器（ESC）等產品，今年更於杜拜航太展首度展出完整動力模組系列。隨著中國對無人機關鍵元件的出口管制趨嚴，全球供應鏈積極尋找替代方案，昶瑞憑藉高品質與可靠性成功吸引關注，成為國際客戶的潛力新夥伴。

杜拜展期間，包括沙烏地阿拉伯、韓國、日本、印度等多家無人機大廠均對昶瑞的動力模組與整合能力展現高度興趣。公司團隊將加速確認客戶規格並提供樣品，持續拓展海外市場，並藉由完整產品線優勢提升全球市占率。

昶瑞也同步推進槳葉在地化生產，打造涵蓋馬達、電子調速器與槳葉的完整動力模組解決方案。透過建構全系列產品，不僅強化公司在無人機領域的競爭力，也提供合作夥伴一站式技術支援，提高整體整合效率與商業合作價值。

公司提供

