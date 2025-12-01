昶瑞機電雙喜臨門！楊偉成獲「創業楷模獎」、蔡翔如奪「創業相扶獎」 獲總統接見

昶瑞機電董事長蔡翔如與昶瑞機電總經理楊偉成雙獲國家級肯定獎，獲總統賴清德召見。（昶瑞機電提供）

昶瑞機電（7642）創辦人雙夫妻檔同時獲得國家級肯定——總經理楊偉成榮獲「創業楷模獎」、董事長蔡翔如獲頒「創業相扶獎」，並由總統賴清德親自接見。本屆獎項由經濟部、僑委會及中小及新創企業署共同指導，肯定兩人自2011年在台中神岡以三人小團隊起家，以高品質吊扇與馬達技術打入美、澳、歐、亞等市場，更延伸機電整合實力跨足無人機動力模組，成為全球供應鏈新選擇。

昶瑞機電（7642）傳來佳績！總經理 楊偉成 榮獲「創業楷模獎」，董事長蔡翔如則以多年在企業營運、財務管理與創業支持上的投入，獲頒「創業相扶獎」。兩人在創新技術、全球市場拓展與企業治理上的共同努力，獲得國家級肯定。11月27日，獲獎者由總統親自接見；11月28日並於台北圓山飯店舉行盛大頒獎典禮。

廣告 廣告

本屆「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎」由經濟部、僑委會及經濟部中小及新創企業署共同指導。賴清德總統於接見時指出，政府明年將投入超過300億元推動「AI新十大建設」，並積極布局矽光子、量子科技、AI無人機與智慧機器人，期望讓科技成果轉化為臺灣企業升級動能，打造更強的創新生態系。

昶瑞機電總經理楊偉成榮獲「創業楷模獎」。（昶瑞機電提供）

昶瑞機電創立於2011年，由楊偉成、蔡翔如夫婦共同創辦。楊偉成來自台中，早年半工半讀、補習班奔波求學，因教學因緣結識瑞格電子創辦人張崇敏，進入電子產業打下電控馬達基礎。在馬達與吊扇市場觀察多年後，他發現全球市場仍以 AC 吊扇為主，缺乏低噪音、高效能的 DC 中大型吊扇，遂決定創業投入。

創業初期，夫妻倆在台中神岡租下一間鐵皮屋，以僅三人團隊起步。楊偉成負責產品研發與業務、蔡翔如負責財務與廠務。蔡翔如更在尚未結婚前便決定以自有資金補足創業缺口，全力支持團隊起步。創業第一筆海外訂單，就是楊偉成逐一寫信至國外客服信箱，而意外獲得義大利客戶回覆並匯款；此客戶更持續合作至今。

昶瑞機電董事長蔡翔如 獲頒「創業相扶獎」。（昶瑞機電提供）

在兩人領導下，昶瑞以高良率、高品質的家用與商用吊扇產品成功打入美國、澳洲、歐洲與亞洲市場，並獲得國際客戶長期信賴。近期昶瑞的高效能馬達再獲客戶肯定，雙方已簽署備忘錄，就明年產能規劃達成合作共識。

公司預計將於明年1月的美國達拉斯燈飾展發表最新技術與設計，進一步強化國際曝光與市占率，同時持續深耕臺灣，推動高品質吊扇的在地普及。

自2023年起，昶瑞積極將機電整合優勢轉化為新動能，跨足中大型 無人機動力模組領域，推出馬達、電子調速器（ESC）與槳葉等完整產品線。今年更於杜拜航太展正式展示全系列動力模組，吸引沙烏地阿拉伯、韓國、日本、印度等國際大廠高度關注。

針對中國對無人機關鍵零組件實施出口管制，使全球供應鏈急尋替代來源，昶瑞成為國際市場指標性的「非中供應鏈」選擇。公司已加速與海外客戶確認規格、提供樣品，預期將帶來新一波成長契機。

2023年起，昶瑞積極將機電整合優勢轉化為新動能，跨足中大型 無人機動力模組領域，推出馬達、電子調速器（ESC）與槳葉等完整產品線。（本刊資料照）

此外，昶瑞近期也積極推進槳葉的在地化生產，並提供涵蓋馬達、電子調速器與槳葉的完整動力模組解決方案。透過完整產品線的建構，不僅提升昶瑞在相關市場的競爭力與市占率，也讓合作夥伴能獲得更完整的一站式技術支持與產品整合。

更多鏡週刊報導

昶瑞機電杜拜航空展推新技術 韓國無人機聯盟也關注

昶瑞打進無人機國際供應鏈 營運展望下半年

俄派靈魂鋼琴家林冠廷 「變奏」為題國家演奏廳辦獨奏