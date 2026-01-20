時不時偏頭痛竟險沒命！ 4旬婦爆「動脈瘤二次破裂」超高死亡率 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

動不動就頭痛，大意不得！49歲的林女士時不時就容易偏頭痛，半年前在家中突然出現劇烈頭痛，原以為服藥可以緩解，沒想到症狀卻越來越嚴重，甚至意識逐漸不清，被緊急送往急診，電腦斷層顯示大腦有廣泛蛛網膜下腔出血，進一步發現竟有一顆2.4毫米大的水滴型動脈瘤，隨即安排緊急手術，不料在手術開始之際，動脈瘤便發生二次破裂，幸運的是，最終搶回一命。

收治病人的台北慈濟醫院神經外科醫師張迪生表示，醫療團隊是在第一時間以電腦斷層血管攝影確認，林女士的內頸動脈與眼動脈之間潛藏一顆2.4毫米大的水滴型動脈瘤，隨即安排緊急手術，沒想到手術才開始，便發生二次破裂，隨即將林女士轉入加護病房觀察，經過2週密切照護，腦壓逐漸穩定，才再次進行開顱及動脈瘤夾閉手術。

張迪生說，林女士後續配合腦室腹腔引流及顱骨成形手術讓腦壓恢復穩定並復位，手術後至今，神經學預後良好，重新回到日常生活。

腦動脈瘤是大腦的動脈管壁受到長期血流壓力影響而出現的氣球狀突起，門診臨床觀察，除了先天結構脆弱外，高血壓是最重要的危險因子之一。

張迪生說，多數動脈瘤在還沒破裂前，部分患者可能會有偏頭痛的情形，一旦破裂，就容易出現劇烈頭痛、噁心嘔吐、頸部僵硬及意識改變等情形，若未及時治療，可能引發嚴重腦損傷，甚至危及生命。

根據統計，動脈瘤好發於40至60歲的族群，台灣盛行率約2至5％。張迪生警告，其破裂後的死亡率非常高，初次破裂的患者約三分之一出血後到院前已死亡，另外三分之一接受治療後仍不治死亡，剩餘三分之一的患者中有6成經治療後仍可能因為血管痙攣、水腦症或癲癇發作而有神經缺損等狀況。

張迪生指出，動脈瘤二次破裂並不少見，文獻顯示破裂後24小時內再次出血的風險約4至15％，死亡率往往比第一次更高。而林女士的特殊性在於多數患者是動脈瘤破裂後緊急來院接受首次手術，但這位病人是在第一次手術突發破裂，造成腦膨出，卻仍在團隊努力下搶救成功，之後才能再進行第二次手術。第一次手術中發生破裂卻能存活，並有機會再次開刀處理，是非常少見的情況。

醫師提醒，維持良好生活習慣有助降低腦血管疾病風險，規律運動能穩定血壓並促進循環；飲食上盡量減少高油鹽與加工食品，多攝取蔬果、蛋白質與全穀類，有助控制三高。此外，天氣轉涼時也要注意保暖，特別是清晨與夜間溫差大時，保持頭頸部溫度可避免血壓驟升，若有出現頭痛等症狀，務必及時就醫，以免延誤治療時機。

