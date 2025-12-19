時事焦點／再傳中國滲透 台派美女學者遭爆收紅錢
形象親綠、曾在民進黨任職的「台派美女學者」廖雨詩，遭爆涉嫌收受中國紅錢並進行滲透。據曾與其交往的C男指控，廖女表面高喊愛台灣，私下卻透過他的帳戶收受來自中國的大量不明人民幣，並表明錢來自中國國台辦。廖女多次赴東南亞與代號「小北」的中方人士會面，提供台灣政情分析，恐觸犯國安紅線。此外，廖女對外誇大與綠營高層如林佳龍等人的關係，私德方面亦遭控把男友當凱子削，高檔名牌包借走卻不還。
個人臉書上一頭大波浪長髮、眼神靈動，下巴削瘦的廖雨詩，最近經常曬出在歐洲旅遊的美照。照片中的她氣質出眾，不時穿插對台灣國防外交的犀利評論，立場鮮明，是標準的「台派」知性美女。然而，這位在淡江大學、亞東科大兼課，看似與綠營高層關係匪淺的學者，近日卻被踢爆，其「抗中保台」的形象背後，竟是令人咋舌的「親中」行徑。
廖雨詩小檔案
現職：淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授、亞東科大工商設計系兼任助理教授、復興電台《兩岸脈動》主持人
學歷：日本大學藝術學碩、博士；華梵大學藝術碩士；東海大學工業設計系
經歷：日本智庫JFSS高級研究員；台灣設計協會祕書長；Christie's佳士得研發長；民進黨中央黨部祕書助理、青年總部負責人（2019.09〜2020.02）
語言：擅長中文、英文、日文
用男友帳戶 收五百萬紅錢
本刊接獲曾與廖雨詩交往的台商Ｃ男（化名）爆料，指控交往期間，廖利用他的銀行帳戶收受大量不明人民幣，並表明資金來源是中國國台辦，匯款來自中國3家銀行，「她跟我說那是國台辦給的錢。」Ｃ男神情凝重地向本刊出示匯款紀錄。
據Ｃ男指證，今年1月至9月間，廖雨詩借用他在中國的銀行帳戶，短短9個月內，共收到12筆、總計人民幣57萬元（約新台幣二百五十多萬元）的匯入款。Ｃ男收到後，便在台灣轉帳等值新台幣給廖。
本刊調查發現，這12筆資金來源並不單純，分別來自中國光大銀行、華夏銀行及中國銀行合肥包河支行營業部，匯款人欄位皆顯示為同一人：「鄭成琳」。除了人民幣，廖雨詩還曾交付7萬美元及2千英鎊現金（共約新台幣230萬元）給Ｃ男幫忙換匯。Ｃ男覺得這些外幣現金尤其特別，因為外幣換匯，銀行端是有管制追蹤的。
Ｃ男表示，當時雖覺有異，但因自己經商需要人民幣，加上熱戀中信任女友，並未深究，直到兩人感情生變，回想起來才驚覺恐已淪為洗錢工具。
赴泰越密會 見國台辦小北
除了金流異常，廖雨詩行蹤更充滿諜報片的既視感。Ｃ男透露，兩人曾同遊越南與泰國，旅途中廖總會神祕消失，聲稱要與「國台辦的人」開會。「她說要見一個叫『小北』的人。」Ｃ男回憶，這個小北從未露面，但對廖掌控極深，只要小北來電，廖無論正在做什麼，都會立刻離席接聽，神情謹慎。
Ｃ男數次無意間聽到廖雨詩與對方的通話內容，竟是分析台灣政局，甚至預判總統賴清德對特定時事的回應。通話結束後，廖往往會立即打開電腦趕寫報告或發送電子郵件。對於這層關係，廖曾私下對Ｃ男表示：「（與國台辦）這層關係，絕對不能講。」
更令人玩味的是，廖雨詩曾向Ｃ男透露，她的「情報工作」啟蒙自前國安局情報員楊六生，並尊稱楊為「師父」，自認具備從事情報工作的天賦。
為取信於人，廖雨詩經常誇大與綠營高層關係。Ｃ男指出，廖開口閉口就是「佳龍」，宣稱外交部長林佳龍是她「老闆」，更親暱稱呼總統賴清德為「威廉」，營造出直達天聽的假象。她甚至曾向Ｃ男撒嬌表示，今年賴清德出訪友邦，以及行政院副院長鄭麗君赴美談判關稅時，她本應隨團協助或負責安排，但為陪伴Ｃ男才犧牲公務，Ｃ男只好趕快回她：「妳以後不需要這樣。」
然而，本刊向相關人士查證，林佳龍對廖雨詩完全陌生，所謂「老闆」一說純屬子虛烏有。知情人士透露，廖確實曾在2019年經介紹進入民進黨中央，擔任時任祕書長羅文嘉祕書的助理，但因能力平平，不久即被調往青年總部，大選後便離開黨部。她雖曾短暫任職民主基金會，但因對職務分際狀況外，讓當時基金會的人頗為頭痛。
擁三段婚姻 交往如削凱子
年約50歲的廖雨詩，有過三段婚姻，並育有一女，在情場上手腕高超。Ｃ男感嘆，原以為遇到好伴侶，沒想到卻遇到「削凱子」高手。
Ｃ男表示，交往期間對廖雨詩母女照顧有加，除了每月提供10萬元生活費，更豪擲百萬贈送LV鱷魚皮包、Graff蝴蝶結鑽戒及Cartier經典豹頭耳環。兩人出入皆是「游壽司」、「余韻」等高檔日本料理餐廳，一人上萬元的套餐，Ｃ男付帳從不手軟。然而，廖的斤斤計較卻讓Ｃ男心寒。
某次兩人投宿五星級飯店，廖雨詩在樓下麵包坊買了2個麵包給Ｃ男，Ｃ男頗為感動，豈料隔天退房時，才發現那2個麵包的錢，廖竟是直接掛房帳由Ｃ男買單。
更諷刺的是情人節，Ｃ男送上價值不斐的Cartier耳環，廖雨詩的回禮卻是一幅街頭畫家的畫作，Ｃ男說：「那幅畫我到現在都沒打開過。」
讓Ｃ男決心斬斷這段孽緣的關鍵，是一起鑽錶事件。Ｃ男表示，他曾在私人微信與中國的錶商談論一只伯爵鑽錶，該訊息廖雨詩絕對無法看到，且他的手機從未借予廖，但某日廖竟問起那只伯爵錶在哪？讓Ｃ男背脊發涼。
Ｃ男透過管道向熟識的國台辦友人打聽，對方低調暗示他的微信已被「情」字頭（意指情治單位）的人滲透。Ｃ男這才驚覺，廖雨詩與小北的關係，以及那些來自中國的匯款，恐怕不只是金錢往來，自己更可能捲入被監控的風險中。
洩高層行程 恐成國安漏洞
今年10月，Ｃ男斷然提出分手，表示不會追討已贈送的財物，僅要求廖雨詩歸還借用的2個LV名牌包（合計破百萬元），未料她至今置之不理。
針對廖雨詩涉嫌隱身台派卻收受紅錢一事，熟悉兩岸情報運作的人士分析，中國對台情報工作多頭馬車，部分外圍單位預算有限，確實可能吸收這類「邊緣學者」，利用其吹噓的政商人脈來蒐集情資，但「即使提供的只是高層行程等瑣碎資訊，對國安也是一大漏洞。」
這位遊走在台派光環與紅色金流間的「美女學者」，究竟扮演什麼角色？檢調單位恐怕有必要介入釐清。
廖雨詩回應
針對被控收受中國「紅錢」及密會情治人員，廖雨詩全盤否認並澄清如下：
否認金流與情資：強調與中國無生意往來、未收紅錢，帳戶可供檢驗；身為單純學者，無公職身分也無情資可賣。
澄清人際關係：否認林佳龍是老闆，並指爆料者應為追求不成的「台商前男友」惡意潑髒水，換匯則屬演講收入或親友往來。
批評抹紅手段：在臉書質疑這是「選舉抹紅」老招，批評對方將女性私生活刻意政治化。
她強調若有不實報導將提告。
