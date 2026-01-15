時事焦點／南二都初選翻攪派系 賴清德期中選舉壓力測試
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高2都初選民調在1月12日至1月17日間進行，2地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南2都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。台南將是賴清德意志能否貫徹的關鍵對決，高雄則是派系實力全面攤牌，初選結果將直接牽動後續北市、桃園人選布局，隨著選對會拍板時程逼近，提名已成派系平衡、接班梯隊與賴清德領導權威的綜合檢驗，民進黨能否穩住陣腳，將為2026選戰定下基調。
民進黨縣市長初選自12日開始進行，除了嘉義縣長初選結果較無懸念外，台南市由現任立委林俊憲、陳亭妃競爭，高雄更是四強角力，同樣都是現任立委挑戰，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺全都選到底沒有退讓。
台南選舉 高層對基層
台南市長初選被認為「過了，大選就很有機會」，競爭非常激烈。初選起跑時，陳亭妃保有相當大的領先優勢，然而林俊憲頂著「賴清德子弟兵」的光環，地方議員、立委站隊挺林較多，一名南部立委直言：「陳亭妃不是在跟林俊憲選，是在跟賴清德選。」
一名非新系民進黨南部要角觀察形容，台南是「高層對基層」選舉，林俊憲找黨內大咖、地方公職加持，陳亭妃營造一人對抗「德意志」孤軍形象，黨內僅立委王世堅二度南下加持，加上騎鐵馬「巧遇」前總統陳水扁，綠營高層分析，陳能頂住賴系大軍壓境，基層實力反而是最大後盾，他舉例，去年底北港朝天宮「南都巡歷」，是黑面三媽睽違109年再次南巡，在眾神之都府城繞境近百宮廟，陳一路跟著鑾駕，打動不少信眾。
地方人士分析，在兩陣營強力動員下，綠營支持度已撐到緊繃狀態，林陳差距有限，民調時藍白支持意向反而可能會成為最後影響結果的關鍵。
高雄市部分，邱議瑩一直有民進黨立院黨團早年組成的聯誼團體「飯團」成員支持，飯團成員包括蕭美琴、蔡其昌等黨內要角，蔡其昌身為新系成員卻力挺邱議瑩，特別受矚目；選戰倒數時刻，邱更獲藝文界人士如滅火器主唱楊大正、演員陳慕義等力挺，及「護國團隊」前政務官衛福部前次長王必勝、農業部前部長陳吉仲等人表態支持，展現她在政壇的好人緣。
賴瑞隆則有新潮流強力支持，1月4日他的「真誠無畏之夜」造勢活動就展現派系實力，集合屏東縣長周春米、立委邱志偉、李柏毅、鍾佳濱、徐富癸、沈發惠、伍麗華，及被提名參選彰化縣長的立委陳素月，還有大高雄逾300名里長力挺。許智傑雖同為新系，然未獲派系全力相挺，靠著跟林岱樺一樣紮實的在地經營，努力拚到最後一刻。
選縣市長 法律背景眾
2026縣市長選舉，民進黨除初選區嘉義、台南、高雄外，剩下北、桃園二都，及新竹縣市、南投縣、花蓮縣，和外島的金門縣、連江縣還未提名。黨內發現，此次縣市長人選中，律師出身、具法律背景者眾，包括新北蘇巧慧、嘉義蔡易餘、宜蘭林國漳、苗栗陳品安、屏東周春米都是律師出身，基隆童子瑋則是大學法律系畢業。
蘇巧慧跟蔡易餘是台大法律系的學姐、學弟，2人更曾先後在國內知名律所、萬國法律事務所實習；蘇巧慧後擔任新北的偏鄉法律諮詢服務義務律師，並赴美拿到雙法律碩士，蔡易餘則自己開業。林國漳早年曾在台北執業，後受時任宜蘭縣長游錫堃之邀，返鄉擔任宜蘭選委會選監小組召集人，並在宜蘭執業30年，長期參與公部門法律事務。
北市人選 王世堅爆夯
陳品安是社運出身，大學參與保留樂生院行動，後持續投入環境議題，2013年苑裡「反瘋車」抗爭行動，當時已考上律師但還在寫碩士論文的她，毅然加入義務律師團，為自救會的鄉親辯護，展現對土地與人文極深關懷。童子瑋大學就讀開南大學法律系，雖沒留學經歷，但修習《地方制度法》，開啟他對地方公共事務的興趣，更在老師介紹下短暫到國民黨立委辦公室實習，成為童子瑋人生第一個「政治工作」。
外界關注的北二都，台北呼聲高的有鄭麗君、吳思瑤、王世堅，桃園則有何志偉、張惇涵，此外黨內認為還有一活棋，即民進黨前祕書長林右昌。多名黨內選戰操盤資深幕僚不諱言，從基層反應、媒體人設來看，王世堅確實是北市適合人選，近半年在各場合乃至大學校園甚至出現「王世堅現象」，王所到之處均可見爭搶合照的民眾，時常砲打黨中央的發言，也被認為有利基本盤藍大於綠的北市選戰。
王世堅自帶流量的特質，除能吸引中間選民，甚至挺柯的小草對他都沒有太大惡感，在空戰享優勢的他應能有效制衡蔣萬安、堵住蔣全台輔選的路，不過，王世堅時常在中常會公開「吐槽」黨中央及主席賴清德，黨內要角多認為，王要出線，關鍵還是他的參戰意願，能說服他為黨承擔重任的也只有賴一人。
至於鄭麗君，則是綠營歷屆北市長選舉被點名的「常客」，除因她有立委、行政首長資歷，「政策控」更是她從政以來的最大形象，被認為與首都治理的氣質相符；她任副閣揆且扛起對美關稅談判重責，表現不俗，一名近賴核心要角直言：「鄭麗君確實在（北市）先發名單。」不過，鄭個人參選意願不高，加上沒有基層選戰經驗，能否禁得起選舉時的激烈口水戰及抹黑攻擊，是黨內對她的疑慮。
近來勤跑桃園基層的何志偉雖當過立委，但之前與桃園連結不深，黨內認為若無其他事件影響，他一年多來的努力並非沒機會打動高層。近期因在國會備詢成為熱門人物的張惇涵、尚未浮出檯面的國安會副祕書長林飛帆，也是黨內私下熱議的桃園市長人選。黨內人士指出，張惇涵對選舉並非無意，2023年他開設「基隆囝仔」社群帳號，被認為有意返鄉投入基隆立委選戰，本刊更掌握，賴清德2024年上任時，除留用張惇涵為府副祕，更曾鼓勵他「為未來做好準備」，期許張成為一個「選項」。
南高底定 北桃將明朗
一名黨內要角向本刊表示，從賴清德設立「美德育才獎學金」，到與民進黨國務青的談話，都可看出賴一貫希望培植更多青年為社會奉獻心力。此外，儘管鄭文燦曾在桃園執政八年，此地仍是藍營優勢區，近年因大台北人口外溢，桃園多了許多新興選民，若能派具知名度又有行政歷練的人出征，製造空戰打熱地方選情，或許有翻轉可能，林飛帆身為綠營青年世代的主要代表之一，又是學運出身，過去黨內早有意派他出戰竹市，加上他目前住北桃園、在地生根多年，或許會是一員奇兵。
「不要忽略派系平衡的思考角度。」一名綠營操盤手指出，北桃二都人選會在南高初選結束後更明朗，屆時高層定也會將提名人選的派系平衡納入考量，若南、高有新系人選出線，在考量派系資源分配的前提下，北桃提新系人選的可能性就降低；而六都目前沒有正國會人選，林右昌的選戰、行政歷練都非常完整，將會是北桃二都人選討論時的最佳活棋。
更多鏡週刊報導
時事焦點／家族內戰 、派系舊怨難解 藍防5縣 市提名分裂掉棒
時事焦點／藍白合2026觸4深水區 新北市黃國昌恐提前出局
時事焦點／因上海盼表態友中推遲 蔣萬安赴雙城論壇轉折內幕
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 23 小時前 ・ 331
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 37
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 54
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 9
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 9
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 78
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 61
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 35
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 219
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 141
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 229
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 22
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 22 小時前 ・ 109
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 15 小時前 ・ 9
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 9
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 52
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 16 小時前 ・ 168