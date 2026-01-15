時事焦點／南二都初選翻攪派系 賴清德期中選舉壓力測試

民進黨在總統賴清德帶領下，明快布局年底地方選舉。（鏡報李智為）

備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高2都初選民調在1月12日至1月17日間進行，2地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南2都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。台南將是賴清德意志能否貫徹的關鍵對決，高雄則是派系實力全面攤牌，初選結果將直接牽動後續北市、桃園人選布局，隨著選對會拍板時程逼近，提名已成派系平衡、接班梯隊與賴清德領導權威的綜合檢驗，民進黨能否穩住陣腳，將為2026選戰定下基調。

廣告 廣告

民進黨縣市長初選自12日開始進行，除了嘉義縣長初選結果較無懸念外，台南市由現任立委林俊憲、陳亭妃競爭，高雄更是四強角力，同樣都是現任立委挑戰，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺全都選到底沒有退讓。

台南選舉 高層對基層

台南市長初選被認為「過了，大選就很有機會」，競爭非常激烈。初選起跑時，陳亭妃保有相當大的領先優勢，然而林俊憲頂著「賴清德子弟兵」的光環，地方議員、立委站隊挺林較多，一名南部立委直言：「陳亭妃不是在跟林俊憲選，是在跟賴清德選。」

陳亭妃的基層實力是最大倚仗，初選前騎鐵馬「巧遇」前總統陳水扁。（陳亭妃辦公室提供）

一名非新系民進黨南部要角觀察形容，台南是「高層對基層」選舉，林俊憲找黨內大咖、地方公職加持，陳亭妃營造一人對抗「德意志」孤軍形象，黨內僅立委王世堅二度南下加持，加上騎鐵馬「巧遇」前總統陳水扁，綠營高層分析，陳能頂住賴系大軍壓境，基層實力反而是最大後盾，他舉例，去年底北港朝天宮「南都巡歷」，是黑面三媽睽違109年再次南巡，在眾神之都府城繞境近百宮廟，陳一路跟著鑾駕，打動不少信眾。

地方人士分析，在兩陣營強力動員下，綠營支持度已撐到緊繃狀態，林陳差距有限，民調時藍白支持意向反而可能會成為最後影響結果的關鍵。

林俊憲被認為是賴清德子弟兵，更有蘇貞昌等一系列黨內大咖力挺。（翻攝林俊憲臉書）

高雄市部分，邱議瑩一直有民進黨立院黨團早年組成的聯誼團體「飯團」成員支持，飯團成員包括蕭美琴、蔡其昌等黨內要角，蔡其昌身為新系成員卻力挺邱議瑩，特別受矚目；選戰倒數時刻，邱更獲藝文界人士如滅火器主唱楊大正、演員陳慕義等力挺，及「護國團隊」前政務官衛福部前次長王必勝、農業部前部長陳吉仲等人表態支持，展現她在政壇的好人緣。

賴瑞隆則有新潮流強力支持，1月4日他的「真誠無畏之夜」造勢活動就展現派系實力，集合屏東縣長周春米、立委邱志偉、李柏毅、鍾佳濱、徐富癸、沈發惠、伍麗華，及被提名參選彰化縣長的立委陳素月，還有大高雄逾300名里長力挺。許智傑雖同為新系，然未獲派系全力相挺，靠著跟林岱樺一樣紮實的在地經營，努力拚到最後一刻。

高雄市初選有4強相爭，12日進行電話民調。（民進黨提供）

選縣市長 法律背景眾

2026縣市長選舉，民進黨除初選區嘉義、台南、高雄外，剩下北、桃園二都，及新竹縣市、南投縣、花蓮縣，和外島的金門縣、連江縣還未提名。黨內發現，此次縣市長人選中，律師出身、具法律背景者眾，包括新北蘇巧慧、嘉義蔡易餘、宜蘭林國漳、苗栗陳品安、屏東周春米都是律師出身，基隆童子瑋則是大學法律系畢業。

民進黨現已提名的縣市長人選有律師連線，包括陳品安、蘇巧慧都是律師。（鏡報李智為）

蘇巧慧跟蔡易餘是台大法律系的學姐、學弟，2人更曾先後在國內知名律所、萬國法律事務所實習；蘇巧慧後擔任新北的偏鄉法律諮詢服務義務律師，並赴美拿到雙法律碩士，蔡易餘則自己開業。林國漳早年曾在台北執業，後受時任宜蘭縣長游錫堃之邀，返鄉擔任宜蘭選委會選監小組召集人，並在宜蘭執業30年，長期參與公部門法律事務。

北市人選 王世堅爆夯

陳品安是社運出身，大學參與保留樂生院行動，後持續投入環境議題，2013年苑裡「反瘋車」抗爭行動，當時已考上律師但還在寫碩士論文的她，毅然加入義務律師團，為自救會的鄉親辯護，展現對土地與人文極深關懷。童子瑋大學就讀開南大學法律系，雖沒留學經歷，但修習《地方制度法》，開啟他對地方公共事務的興趣，更在老師介紹下短暫到國民黨立委辦公室實習，成為童子瑋人生第一個「政治工作」。

外界關注的北二都，台北呼聲高的有鄭麗君、吳思瑤、王世堅，桃園則有何志偉、張惇涵，此外黨內認為還有一活棋，即民進黨前祕書長林右昌。多名黨內選戰操盤資深幕僚不諱言，從基層反應、媒體人設來看，王世堅確實是北市適合人選，近半年在各場合乃至大學校園甚至出現「王世堅現象」，王所到之處均可見爭搶合照的民眾，時常砲打黨中央的發言，也被認為有利基本盤藍大於綠的北市選戰。

林右昌被視為是北、桃活棋。（鏡報李智為）

王世堅自帶流量的特質，除能吸引中間選民，甚至挺柯的小草對他都沒有太大惡感，在空戰享優勢的他應能有效制衡蔣萬安、堵住蔣全台輔選的路，不過，王世堅時常在中常會公開「吐槽」黨中央及主席賴清德，黨內要角多認為，王要出線，關鍵還是他的參戰意願，能說服他為黨承擔重任的也只有賴一人。

至於鄭麗君，則是綠營歷屆北市長選舉被點名的「常客」，除因她有立委、行政首長資歷，「政策控」更是她從政以來的最大形象，被認為與首都治理的氣質相符；她任副閣揆且扛起對美關稅談判重責，表現不俗，一名近賴核心要角直言：「鄭麗君確實在（北市）先發名單。」不過，鄭個人參選意願不高，加上沒有基層選戰經驗，能否禁得起選舉時的激烈口水戰及抹黑攻擊，是黨內對她的疑慮。

何志偉勤跑桃園一年餘，被認為不是沒可能打動高層。（翻攝柳丁哥哥臉書）

近來勤跑桃園基層的何志偉雖當過立委，但之前與桃園連結不深，黨內認為若無其他事件影響，他一年多來的努力並非沒機會打動高層。近期因在國會備詢成為熱門人物的張惇涵、尚未浮出檯面的國安會副祕書長林飛帆，也是黨內私下熱議的桃園市長人選。黨內人士指出，張惇涵對選舉並非無意，2023年他開設「基隆囝仔」社群帳號，被認為有意返鄉投入基隆立委選戰，本刊更掌握，賴清德2024年上任時，除留用張惇涵為府副祕，更曾鼓勵他「為未來做好準備」，期許張成為一個「選項」。

張惇涵臉書在今年元旦換新形象照，引發黨內對其參選的聯想。（翻攝張惇涵臉書）

南高底定 北桃將明朗

一名黨內要角向本刊表示，從賴清德設立「美德育才獎學金」，到與民進黨國務青的談話，都可看出賴一貫希望培植更多青年為社會奉獻心力。此外，儘管鄭文燦曾在桃園執政八年，此地仍是藍營優勢區，近年因大台北人口外溢，桃園多了許多新興選民，若能派具知名度又有行政歷練的人出征，製造空戰打熱地方選情，或許有翻轉可能，林飛帆身為綠營青年世代的主要代表之一，又是學運出身，過去黨內早有意派他出戰竹市，加上他目前住北桃園、在地生根多年，或許會是一員奇兵。

「不要忽略派系平衡的思考角度。」一名綠營操盤手指出，北桃二都人選會在南高初選結束後更明朗，屆時高層定也會將提名人選的派系平衡納入考量，若南、高有新系人選出線，在考量派系資源分配的前提下，北桃提新系人選的可能性就降低；而六都目前沒有正國會人選，林右昌的選戰、行政歷練都非常完整，將會是北桃二都人選討論時的最佳活棋。

更多鏡週刊報導

時事焦點／家族內戰 、派系舊怨難解 藍防5縣 市提名分裂掉棒

時事焦點／藍白合2026觸4深水區 新北市黃國昌恐提前出局

時事焦點／因上海盼表態友中推遲 蔣萬安赴雙城論壇轉折內幕