時事焦點／因上海盼表態友中推遲 蔣萬安赴雙城論壇轉折內幕
2025台北上海雙城論壇27、28日將在上海登場，今年由台北市長蔣萬安率團出席，但因應台北捷運無差別攻擊事件，蔣決定坐鎮市府，將上海行程壓縮至5小時，僅參加主論壇。此次雙城論壇一波多折，原規劃9月底展開，本刊掌握，除了因行政院各部會嚴審MOU內容，導致期程推遲，蔣團隊甚至一度爭論是否取消；再者，上海方另盼蔣此行循過去雙城慣例發表友中言論，雙方反覆溝通協商，也成為延期原因之一。至於是否與國台辦官員會晤，蔣市府並未預設立場。
「相關行程細節還在做最後確認，當然希望這次市政交流行程、參訪，能夠一切順利。」面對雙城論壇二天詳細行程遭自家國民黨議員曝光，台北市長蔣萬安19日上午公開受訪時特別強調，上海行是城市交流，對於其他細節不置可否，態度維持一貫神祕、低調。
籌備遇波折 延期舉行
這次的台北上海雙城論壇，將於27、28日登場，依例輪到上海主辦，論壇主題訂為「科技改變生活」，雙方以AI與城市發展為主軸進行演講，並將簽署水治理、職能培訓二項MOU。不只出席論壇，根據議員揭露，蔣萬安原規劃夜訪徐匯濱江區、南京路步行街等著名景區，不過，隨著北市爆發隨機殺人案，市府重新盤整行程，並23日午間拍板，蔣盡可能坐鎮台北安定民心，把2天1夜行程縮短至5小時，參加28日主論壇後即返台。
本刊掌握，19日北捷案發生後，蔣團隊即重新盤整上海行程，市府團隊討論過程，並沒有不去的選項，並持續與上海方溝通，蔣盼坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因此縮短個人出訪行程。
邁入第16屆的雙城論壇，籌辦過程歷經波折，原訂9月下旬舉行，北市府還提前通知媒體報名，未料，預定與上海簽署的MOU，在中央部會審核階段卡關，像是勞動部對職訓MOU提出大幅修正，迫使北市須重新與上海方溝通，因期程上趕不及而延期。
除了關鍵的MOU等事務性與技術性審查作業，仍需要更周延的準備，本刊調查，雙城論壇推遲舉辦另有二大主因，包括北市府對於相關時間、流程等細部的行程安排，因MOU未定，始終無法拍板；以及蔣萬安針對兩岸關係的論述內容，考量兩岸局勢複雜多變，無法定奪，市府順勢以時間換取空間，緩辦論壇。
交流續或停 兩派意見
一名資深台北市議員舉例，像是前台北市長柯文哲在2015雙城論壇提出「一五新觀點」，主張秉持兩岸一家親精神，以及互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作四大原則進行兩岸互動；前總統馬英九登陸時屢屢提及炎黃子孫等用語，「上海方當然期待蔣說出能增進兩岸關係、甚至幾近促統的關鍵字或政治表態。」然而，蔣還未出發，議會質詢就已被綠營輪番砲轟，動輒得咎的情況下，市府審慎評估政治後座力，與上海方來回拉扯、溝通協商，最後導致論壇延期舉行。
本刊掌握，市府內部對於是否續辦雙城論壇，一直分裂成兩派意見，交流派主張雙城論壇是目前兩岸唯一僅存的官方交流，且自郝市府以來已連續舉辦15年，不宜說斷就斷，更何況蔣未來政治路若想更上一層樓，兩岸議題是無法迴避的課題；務實派則認為，蔣是要爭取大位的人，既然這次中央祭出技術性卡關，責任就由中央來扛，蔣順勢下車，可避免被貼上親中標籤，對日後選舉未必是壞事。
兩派意見數度爭執，最終由交流派勝出，蔣萬安也堅持定調雙城論壇聚焦城市交流，拚促進雙方理解、累積互信，但仍以市民利益與北市長遠發展為最優先考量。不僅如此，蔣更把握議會答詢機會，重申「反對台獨、堅定捍衛中華民國」「我所認知的九二共識，就是符合中華民國《憲法》的九二共識」等立場，在出發雙城論壇前先劃紅線、站穩兩岸論述，提前拆彈。
簽署MOU 攸關市政
選定簽署水治理、職能培訓二項MOU，則與北市府後續施政有關。水治理方面，副市長李四川去年3月率觀傳局、都發局、工務局、水利工程處等單位，赴上海考察蘇州河水道治理及河岸建設，工程出身的李認為借鏡上海經驗，有助淡水河岸空間環境改善計畫，因此建議簽署水治理MOU。
職能培訓方面，北市教育局為厚植專業技術人才實力，去年成立技職教育科，將引進產業最新技術列為重要政策目標之一。市府同樣透過考察發現，上海職訓管道完整，尤其在技術力與器具部分接軌國際，有最新軟硬體設備，把相關人才送去實際操作器具，有助於提升技能，因此將職能培訓列為另一項MOU項目。「根本和引進對岸勞工一點關係都沒有，是中央自行『腦補』擴大解釋，認為引進中國籍勞工來台灣受訓，就會在台就業。」市府人士無奈向本刊表示。
職訓MOU內容遭勞動部大幅修改，北市府曾做最壞打算—倘若上海方認為簽此MOU沒有太大意義，就單簽水治理MOU，以讓雙城論壇順利舉辦為最優先考量。熟悉兩岸事務人士分析，若只簽水治理MOU，上海方反而承受較大壓力，畢竟當初說好簽二項MOU，變成只簽一項，上海方恐難向北京交代，因此吞下「閹割版」職訓MOU。
重實質成果 力拚連任
值得一提的是，上海方雖吞忍閹割版MOU，卻也修飾勞動部審核通過的部分文字。本刊掌握，上海方微調的文字，並不會影響職訓MOU大方向或實際運作，但上海方藉此舉動，展現不對民進黨政府「照單全收」的立場。
藍營內部觀察，即使MOU被砍、北市府參訪時間選在非上班時間的週六日，上海方仍然安排接待，願意配合加班加點，一來顯示陸方不想中斷這個兩岸僅存的官方交流，二來看好蔣萬安是國民黨的明日之星，押寶他未來的政治發展。
至於外界關注蔣萬安是否會見國台辦官員，一位不具名的藍營議員認為，會見中共官員容易被政治解讀，且要承擔相當後座力，推斷蔣第二任沒有連任包袱，才是會見國台辦的最適時機，現階段蔣應帶回實質交流成果，才能堵住綠營質疑的悠悠之口，先為明年連任打好根基。
更多鏡週刊報導
蔣上海行內幕／雙城論壇上海盼表態「友中」 蔣市府掀停辦激辯
蔣上海行內幕1／中方壓寶藍明日之星 蔣萬安見國台辦官員時機點曝光
蔣上海行內幕2／為北捷案縮短上海行5小時快閃 蔣萬安旋風重現有得等
