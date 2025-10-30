時事焦點／圍堵非洲豬瘟中市府3漏接 盧秀燕防疫戰聲望拉警報

台灣圍堵非洲豬瘟7年來首破功，台中市府一連串防疫漏接令藍營憂心市長盧秀燕的聲望拉警報。（台中市政府提供）

台中市梧棲區使用廚餘餵食的養豬場爆發非洲豬瘟，讓台灣堅守7年的防疫破功。本刊調查，台中市府身處疫情爆發第一現場，卻在豬隻病毒抽驗、養豬場及廚餘蒸煮管理，甚至是市府公開說明疫情資訊的內容都有疏失、烏龍的漏接狀況，加上市府危機應變能力欠佳，讓藍營內部憂心恐讓市長盧秀燕的聲望拉警報，綠營對政院團隊也有檢討聲，直指執政團隊應強化邊境管理及疫情資訊的文宣速度。

台灣圍堵非洲豬瘟7年來首破功！台中梧棲白毛豬養豬場死亡豬隻21日驗出非洲豬瘟病毒核酸反應呈陽性，政府旋即宣布自22日中午12時起，全國豬隻禁運禁宰，並禁止廚餘養豬，25日經農業部獸醫所完成病毒分離，確認為非洲豬瘟病毒，這是自2018年中國爆發非洲豬瘟疫情以來的台灣首例，更讓我國獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟三大豬病「非疫國」的頭銜一夕破滅。

盧市府掉鏈 藍營放重話

由於非洲豬瘟有潛伏期，觀察期為15天，行政院長卓榮泰26日再宣布，活豬禁運禁宰繼續延長10天，並啟動第二階段作戰計畫，「將以5天當作一週期，隨時滾動式檢討。」在中央坐鎮地方成立前進應變所後，至本刊截稿前疫情並未擴散。

非洲豬瘟不會感染人，但感染的豬隻尚無藥物可供治療及疫苗施打。



