時事焦點／地方叫板藍、法案招手綠 柯文哲兩手校正白營路線

柯文哲（左）結束京華城案言詞論辯後，復出全台趴趴走，從地方選舉布局到國會攻防，都看得出他有意校正白營「小藍」標籤的路線。（鏡報李智為）

隨著京華城案辯論終結，柯文哲暫解官司束縛器全台趴趴走，攪亂藍綠白競合關係。本刊調查，柯復出後，白營從地方選舉布局到國會攻防都有路線微調，柯以擅長對藍綠的「邊打邊談」兩手策略，試圖校正過去一年由黃國昌領導、已漸被貼上小藍標籤的路線，意在蓄積個人政治能量，更慎防民眾黨泡沫化。柯遊走藍綠的策略，除了讓藍營私下警戒是否動搖藍白合根基，也不諱言在黨主席鄭麗文親中標籤下，柯反而成功塑造成在野最不可忽視的大母雞，復出重新坐鎮白營的他，如何與藍綠競合？已為大選投下變數。

身陷京華城貪汙案的民眾黨創黨主席柯文哲，近來黨務行程滿檔，18日出席民眾黨「松信夥伴見面會」與支持者互動，笑著分享被關押前後的心境，說「最後還是活著回來」、要不是大罷免32比0，他應該還在裡面，相信很多人是因為要把阿北救出來才去投票，隨後他話鋒一轉、嚴肅說道：「我的意思是，國民黨不要太高估它的實力。」更大酸包括台北市長蔣萬安在內的縣市推出營養午餐免費政策，是民粹政治。

柯滿血復活 拜會藍綠

儘管官司纏身，柯文哲復出後動作頻頻，遊走藍綠，除拜會立院藍綠立委及院長韓國瑜，更週週奔走嘉義、宜蘭、台北等縣市，替議員及縣市長參選人站台，又主導空戰話語權，無疑向朝野宣告自己滿血復活。

柯文哲（右）拜會民進黨團總召柯建銘（左）遊說法案，卻不見白營黨團三長列席，令黨內嗅出柯與黃國昌的路線有別。（鏡報鄒保祥）

本刊調查，白營從地方選舉布局到國會攻防，都正由柯文哲主導路線微調，以擅長的「邊打邊談」兩手策略，試圖校正過去一年由黃國昌領導、已漸被貼上「小藍」標籤的白營路線，意在蓄積個人政治能量，更慎防民眾黨泡沫化。

「黃國昌過去一年給支持者印象已是穩定跟藍營合作，柯P一出來，我們都感覺路線開始在微調了！」一名白營資深幕僚說，柯帶著陳昭姿拜會民進黨團及「老柯」柯建銘，相較綠是黨團三長出席，白除柯、陳外，只有黨團主任陳智菡陪同，黨團三長都不見人影，許多幕僚私下議論，柯明顯是在宣告自己與綠「不是不能談」，一方面大有扮演化解朝野僵局角色的企圖，但也有人憂心是兩面刃，畢竟過去一年多已與藍緊密合作，白營支持者可能需要時間消化，事後也有藍營基層民代反映，不少基層支持者因此錯愕問：「藍白是不是又不能合了？」

白防泡沫化 靈活壯大

不只如此，柯文哲日前在宜蘭為陳琬惠站台時受訪，一句：「不管什麼藍白合、綠白合，最重要還是台灣最大利益跟人民最大福祉，所有一切都是賴清德一念之間。」讓白營不少人士直言，過去一年多在黃國昌領導下，已許久未聽過「綠白合」，儘管柯未對綠白合的可能性多加闡述，卻已讓黨內感受到他有意校正白營當前過度親藍的路線。

柯文哲自帶聲量，以小搏大撐出白營叫板地方選舉整合的籌碼。（民眾黨提供）

「柯幫忙『校正回歸』黨的路線，或許能留住一些討厭國民黨的中間選民及年輕人！」白營要角不諱言，許多小草支持者過去一年來因柯的官司，已普遍痛恨綠，並認定執政黨對柯司法迫害，自然只能靠向藍；但黨內不少人也擔心，以小黨發展歷史來看，藍白合走到底的結果，可能免不了重蹈當年國親合覆轍，恐漸漸泡沫化。白營創黨要角、前立委蔡壁如日前便直言：「第三黨在台灣生存很不容易，撐不過3屆大選可能逃不過泡沫化的命運。若2026藍白談不攏，2028民眾黨再怎樣也要推出自己的總統、副總統候選人。」

對此，一名曾與柯、黃共事的白營幕僚說，即便蔡已遠離白營核心，黨中央主流派也不喜歡她，但蔡這番言論，讓當初許多一起創黨的黨員深感認同，相信柯若在意黨的未來，也不樂見民眾黨變小藍，甚至被國民黨吸納、併吞而消失，柯復出後對藍綠的靈活策略，「黨內不少人都感到熟悉的柯又回來了！」

此外，本刊調查，柯當年競選連任台北市長期間成形的「TeamKP」社群，包括instagram、LINE官方帳號皆儼然柯復出後的個人地下文宣部，常即時以圖卡滾動式預告柯在全台的行程，藉此號召柯粉到場相挺，以至於柯復出後，所到之處皆可見支持者等候、排隊合照。

柯文哲復出後行程滿檔，相關網路社群也隨之復活，儼然成為柯的地下文宣部，LINE官方帳號「teamKP News」更隨時更新、推播並預告柯的全台行程，助柯保溫。（讀者提供）

柯文哲復出後行程滿檔，相關網路社群也隨之復活，儼然成為柯的地下文宣部，LINE官方帳號「teamKP News」更隨時更新、推播並預告柯的全台行程，助柯保溫。（讀者提供）

成悲劇英雄 聲量反升

一名白營幕僚觀察，柯文哲的政治能量在經歷一年羈押後，比起他敗選總統時不減反增，「遭司法迫害的印象，反塑造柯在藍白陣營悲劇英雄的形象！讓他的能量遠大於現任主席黃國昌。」

不只如此，陳昭姿排除適用白營立委的2年條款一事，黨內觀察，原本基層及黨代表湧現罵聲，但當柯帶陳親開記者會解釋後，雜音卻瞬間消失，甚至出現替陳的加油聲，讓不少白營幕僚直呼：「柯還是我們唯一的太陽，扮演一錘定音的角色未見鬆動。」而黃國昌本月底因二年條款卸任立委後，僅剩黨主席及新北市長參選人角色，他當初補選上主席的任期又只到今年底，換言之，到了年底他將陸續失去舞台，能否續任主席，關鍵在柯的意志，因此黃對柯當然只能同心，在柯仍擁黨內實質影響力下，黃主客觀上都只能尊柯。

柯文哲（右）復出後頻替黨籍縣市長參選人站台，動輒主導空戰話語權。（民眾黨提供）

身段靈活的柯，也讓藍營一方面擔心藍白合出現變數，卻也私下坦言，若能邀柯站台，有助於選情。一位藍民代參選人不諱言，黨主席鄭麗文的親中色彩，確實讓基層出現部分疑慮，而柯遭司法迫害形象卻成功塑造悲劇英雄人設，加上其在年輕族群至今仍有很大魅力，「若屆時柯全台各地站台，恐成藍營天王之外，最不可忽視的在野大母雞。」

柯文哲重返政壇，藍營憂雙面刃，藍營縣市長參選人多對邀柯站台採正面開放態度，但也有人憂心藍白合出現變數。圖為國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）。（鏡報李智為）

藍高層示警 加速提名

一名藍營中南部輔選要員也分析，柯文哲輔選對縣市首長選情助益大，特別是中南部或非六都縣市，能鞏固小草與非綠票源，多位藍營縣市長參選人更對邀請柯站台採取正面開放態度，但柯這次滿血回歸，對國民黨也猶如兩面刃。

前藍營黨務高層就示警，儘管攜手白營合作、擴大反綠陣線是藍軍基層與支持者共識，但從柯近期拜會柯建銘，不難發現他又要復刻過去玩左右逢源、游走藍綠的手段；尤其二月起白營立委換新，國會藍白合面臨重新磨合，恰逢柯復出，既有藍52席、綠51席幾乎打平的國會席次，讓柯又有操作白營作為關鍵少數的空間。

白營黨內觀察，柯文哲遭司法迫害形象讓他反成在野悲劇英雄，相較敗選總統後，人氣不減反增。（鏡報李智為）

選舉方面，柯文哲自帶聲量，對白營提出的縣市長人選無疑是一大助益，勢必衝擊宜蘭縣、嘉義市等確定要藍白合的縣市選情。前藍營黨務高層認為，黨中央應加速提名進程，即使是藍營有自信守下的新北市，都該避免初選戰線拉長，增加內耗對立，一來給予綠營見縫插針的空間，二來讓白營領先在起跑點，或掌握迎頭趕上的機會。

國民黨組發會主委李哲華向本刊強調，藍白兩黨合作提名有高度共識，他與白營祕書長周榆修保持密切聯繫，主席鄭麗文與黃國昌的溝通管道也暢通，現階段先著墨縣市共同願景和政策；至於是否擔心柯衝擊目前機制？李不置可否，僅強調：「那是民眾黨的家務事。」待提名事宜確定，兩黨工作協商小組會再進一步討論柯輔選、站台等事宜。

