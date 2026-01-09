時事焦點／家族內戰 、派系舊怨難解 藍防5縣 市提名分裂掉棒

徐欣瑩（左）爭取參選新竹縣長，合體新竹市長高虹安（右）拉攏小草支持。（翻攝徐欣瑩臉書）

備戰年底九合一選舉，藍綠白陣營加快提名節奏，目前擁有15席執政縣市的國民黨，儘管黨主席鄭麗文訂下2026全面勝利目標，拚延續執政縣市，並翻轉南台灣，但現階段多個縣市布局卻暗潮洶湧。本刊掌握，被視為藍營鐵票倉的新竹縣、花蓮縣鬧分裂，彰化縣爆家族內戰與派系糾葛，宜蘭縣、嘉義市則為藍白合重點區域，藍營先經黨內競爭再與民眾黨談整合，至少5縣市浮現「掉棒」隱憂，引起基層強烈焦慮，擔心衝擊2028大選藍軍票盤根基。

「期許國民黨在年底的縣市長選舉贏得全面勝利，所有藍營執政縣市繼續執政，在南台灣可以全面突破翻轉，2027年迎來勝利的春天。」國民黨主席鄭麗文在自辦的元旦升旗典禮對年底九合一選舉信心喊話，擘劃十五執政縣市全壘打目標，並嘗試翻轉南高屏，設法讓綠地變藍天，推進執政版圖。

竹縣二陣營 強爭不讓

年底國民黨有6個執政縣市長尋求留任、9縣市交棒，鄭麗文雖正面看待選情，提名布局卻出現亂流。本刊掌握，最讓基層擔心的，即被歸類為藍營鐵票倉的新竹縣，藍委林思銘雖以團結為由退選，讓黨內三腳督亂鬥局面，變成副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩捉對廝殺，但2大陣營互不相讓，拔樁、固樁競爭檯面化，已引起基層焦慮。

陳見賢宣布參選記者會不僅有13位鄉鎮市長跨黨派出席，就連民進黨籍竹北市長鄭朝方胞兄、無黨籍縣議員鄭朝鐘也現身，地方盛傳一旦陳出線，綠營最強人選鄭朝方將不選以避鋒芒，凸顯陳紮根地方之深，更毫不留情將徐欣瑩退黨參選的舊事掀開。

徐欣瑩面對指控立即澄清，強調2015年退黨，是採取曲線救國之路，化作春泥更護花，因2014年太陽花運動，台灣社會非常低迷，政經各方面都不好，在野有民進黨和台聯黨，立法院黨團協商都是2比1，她後來與在野立委成立新聯盟政團，國民黨加新聯盟2比2對抗在野泛綠，推動很多不好推的法案，例如廢除證所稅、降低證交稅，後來股市上萬點，就是當初努力的結果，階段性任務完成後，在時任黨主席朱立倫邀請下，帶領近萬名支持者重返國民黨，創下有史以來最多的入黨潮，藉此破解她對黨忠誠度的質疑。

徐欣瑩具全國知名度，又有系統支持，理工博士出身的她，鎖定竹北科技新貴票源，加上與白營關係不錯，把握整合能力的優勢，堅持初選採全民調，必能勝過對手。

不過，陳見賢對選情仍頗具信心，他私下曾撂話：「這次一定拚到底！」不排除循苗栗縣長鍾東錦模式，退黨以無黨籍身分參選，當選再回歸國民黨。對於二強相爭面臨的分裂危機，地方至盼黨中央能加大協調力道。

彰化傳變局 姊弟互打

另一藍營鐵票倉花蓮縣，則有國民黨吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝、致理科技大學教授何啟聖，及國民黨出身的無黨籍議員魏嘉賢表態參選，呈多方競逐局面。地方人士觀察，游知名度雖不如魏，但穩紮穩打勤跑基層，且獲前縣長、現國民黨團總召傅崐萁力挺，聲勢逐步加溫；魏嘉賢則深耕地方多年，胞弟魏嘉彥為花蓮市長、魏鈺晟任市民代表，實力不容小覷。

國民黨出身的無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢深耕基層，地方看好政治爆發力。（翻攝魏嘉賢臉書）

尤其地方始終存在反傅勢力，傅崐萁與現任花蓮縣長徐榛蔚先後擔任縣長長達16年，成為綠營猛攻的焦點。甚至在大罷免期間，與綠營友好的和碩董事長童子賢除了公開挺罷傅，還曾低調拜訪魏家，地方也一再傳出綠營盼結合魏家與議長張峻系統，扳倒「傅徐王朝」，為選舉結果增添諸多想像。

中部方面，藍營彰化縣長布局讓各界霧裡看花，宰制地方政壇40年的謝家，竟上演姊弟互打的戲碼。本刊掌握，藍委謝衣鳯上月底無預警宣布參選縣長，令家族相當意外，其父謝新隆、母前立委鄭汝芬看新聞才得知女兒要參戰，2人第一時間只能面面相覷；此外，其弟、議長謝典霖原規劃五日公開宣布參選縣長，也被謝衣鳯的動作打亂。

彰化藍軍竟掀謝家姊弟內戰，讓政壇猶如霧裡看花。（翻攝謝典霖臉書）

除謝家外，前立委柯呈枋、獲縣長王惠美系統支持的前副縣長洪榮章，都高掛競選看板爭取提名。相較藍營群雄並起，綠營早定於一尊，提名綠委陳素月參選，更讓藍軍基層擔心，丟失這個擁百萬人口、具升格第7都潛力的大縣。

本刊調查，謝典霖喊話選縣長，是因副議長許原龍步步進逼，積極拉攏議員系統劍指議長寶座，謝典霖才會以退為進試圖保住議長，未料被姊姊謝衣鳯突襲。地方輔選人士觀察，許為爭取議長，全力支持謝衣鳯參選，如今謝家內戰，在現實上很難拚縣長又掌議會，甚至謝家二老在謝衣鳯宣布參選前2天，還在議會活動替謝典霖連任議長拉票，姊弟矛盾如何拆解，成為難題。

彰化謝家本命區屬南彰，傳統造勢場擁相當陸戰動員實力。（翻攝謝衣鳳臉書）

藍白待整合 人選未定

藍營彰化地方山頭多，謝家「本命區」在南彰，北彰溫家第二代為民眾黨主委，北彰另有白家、顧家等勢力，即便謝家搞定內戰，如何修復與各方關係，也牽動選戰結果。本刊掌握，南彰另一重量級勢力、前國民黨中常委蕭景田，已在地方來回穿梭，居中協調亂局。

彰化縣為關鍵選區，藍高層傾向由謝衣鳯出戰縣長。（翻攝謝衣鳳臉書）

無獨有偶，同為關鍵指標戰區的台中市，藍營協調亦出現亂流。立法院副院長江啟臣是黨內一致看好的接班人，民調數字表現亮眼，曾任台中副市長的藍委楊瓊瓔卻橫空殺出，堅持走初選，原訂上月底舉行首次協調會，也因楊延至一月中，讓地方嗅出不尋常，憂心徒增齬齟，盼台中市長盧秀燕別再對接班議題冷處理，應更加積極介入協調。

而素有民主聖地美名的宜蘭縣、嘉義市，藍營盼延續執政卻也棘手。宜蘭縣上月底召開協調，藍委吳宗憲、議長張勝德表達強烈參選意願，地方黨部報請黨中央協調，決定人選後要再與民眾黨徵召的前立委陳琬惠談整合，之後再與民進黨林國漳競爭，時機似不在藍營這邊，也引起基層憂心。

藍營宜蘭縣長人選將交黨中央協調，吳宗憲日前掛看板展現決心。（翻攝吳宗憲臉書）

嘉義市局勢同樣愈發複雜，藍營雖有議員鄭光宏、醫師翁壽良等人有意參選，但政壇一再流傳，國民黨現任市長黃敏惠和獲民進黨徵召的綠委王美惠已取得默契不互打，待王拿下市長，黃即回鍋挑戰下屆嘉市立委。

黃敏惠（右）與王美惠（左）友好，引來白營示警嘉義市不能成「藍白合」破口。（翻攝王美惠臉書）

儘管傳聞未被證實，卻成為白營質疑焦點。獲民眾黨徵召的白委張啓楷，除找前黨主席柯文哲擔任競選總幹事，日前他接受廣播節目訪問，更指目前社會氛圍不能接受藍綠合，嘉義市不能成為藍白合的破口，被解讀為向黃叫陣。

備戰南高屏 頗有信心

歷經大罷免一役，國民黨氣勢大好，選戰布局卻現隱憂，對此，組發會主委李哲華告訴本刊：「（黨內）沒競爭，我頭才會痛。」他舉例，8年前大環境對國民黨不利，黨中央是一個縣市一個縣市拜託人來選，現在大家踴躍爭取提名，代表看好藍營選情。

對於參選爆炸的縣市，李哲華說，先授權地方協調，不成再由黨中央處理，會拿內參民調說服各參選人，仍希望以協調代替初選，若真要走初選，則按既有公職人員提名辦法，採3成黨員、7成全民調計算結果提名。而牽動藍白合的縣市，藍營會在2月確定人選，3月進入藍白整合程序。

有趣的是，以往南部縣市找無選將，藍營這次南高屏卻已早早完成提名，由藍委謝龍介選台南、柯志恩選高雄、蘇清泉選屏東，3人都是回歸再戰；由於台南、高雄綠營先後爆發綠電弊案，讓藍營對南、高2都選情頗有信心，加上謝、柯皆為能言善道的選將，不排除祭出政策連動，以「雙城」擬定競選策略，一舉翻轉南2都。

九合一選戰加溫，恰逢農曆春節將至，是啟動陸空戰宣傳拜票的最佳時機，黨內盼中央加速提名進程，避免初選戰線拉長、內耗對立，給綠營操作空間，是鄭麗文最該優先處理之事。

