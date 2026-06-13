時事焦點／手術室藏鏡頭 多名明星恐受害 送子鳥生殖中心陷偷拍風暴

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患者在送子鳥的診間裡，發現偽裝成消防偵煙器及燈具的針孔攝影機。（讀者提供）

醫界偷拍風暴持續擴大，連生殖診所也捲入其中！國內知名的送子鳥生殖中心台北院區，被發現在手術室裝監視鏡頭，負責醫師及主管上週一遭檢方約談，最後20萬元交保，引發關注。本刊調查，1個月內，有超過20名患者的私密處被鏡頭拍下，多人提告，還有患者發現，診間也有用燈具、消防偵煙器偽裝的針孔攝影機，卻沒被告知，非常離譜。由於許多明星都在該中心就診或凍卵，事件曝光後，大家人心惶惶，深怕私密影像外流，造成無法彌補的傷害。

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警方稽查時，發現手術室有拆卸監視器遺留的孔洞。（翻攝送子鳥生殖中心YT）

上月12日，台北市衛生局與警方共同前往「送子鳥生殖中心」位於大直的台北院區，執行「反針孔攝影聯合稽查」，結果在3樓2間手術室天花板角落，發現多個神祕孔洞，懷疑是拆卸監視器留下的痕跡，因此報請台北地檢署指揮偵辦。

負責人挨告 妨害性隱私

順利取得搜索票後，警方日前進行搜索，查扣原本裝在手術室內及走廊的3顆吸頂半球型監視器，並帶回監視器主機及患者名冊逐一比對，結果發現監視器連接遠端伺服器，長期監錄手術室內的狀況，警方調出1個月的畫面，發現有20多名患者被拍到私密處，內容十分不堪。

檢警查扣原本裝在手術室的吸頂半球型監視器，帶回主機偵辦。示意畫面。（翻攝電商平台）

檢警根據影像內容通知被害患者，並出示偷拍畫面，多名患者氣憤提告。本月1日，檢方傳喚送子鳥生殖中心台北院區的醫師兼負責人謝佳琳、現場經理林千洧到案，查扣2人手機，偵訊後，將2人列為違反《個人資料保護法》及妨害祕密、妨害性隱私案的被告，諭令20萬元交保。面對媒體採訪，2人低調不願多說，但委任律師卻阻擋拍攝，並怒嗆記者：「不關你們的事！」

燈具偵煙器 內藏攝影機

據本刊調查，送子鳥生殖中心從新竹起家，成立超過20年，這次出事的台北院區是2018年開設，有很多名人客戶，包括藝人趙小僑、董至成、動力火車顏志琳、職棒球星張泰山等人，都透過該中心求子；另外，女星艾怡良、謝盈萱、熊熊也在送子鳥凍卵。偷拍消息曝光後，大家人心惶惶，深怕私密畫面被拍下，趙小僑也對外表示很驚訝，但看診過程中不曾察覺異狀。

藝人趙小僑（左）透過送子鳥得女，與送子鳥院長（右）一起受訪。（翻攝送子鳥生殖中心臉書）

消息曝光後，本刊就接獲患者A小姐投訴，指控送子鳥不只在手術室裝監視器偷拍，就連診間的天花板也有偽裝成燈具、消防偵煙器的針孔攝影機，而且完全沒告知患者，非常惡劣！A小姐說，她去年曾到送子鳥台北院區求診，去過2樓的3個診間，卻發現偵煙器裝在醫師後方的天花板角落，跟一般設置在房間中央的偵煙器很不一樣。

此外，A小姐還發現，診間的天花板還有亮著小紅點的嵌入式燈具，她覺得很可疑，暗自拍下照片、留做證據，之後去看診也會特別注意。奇怪的是，今年5月、愛爾麗醫美診所偷拍事件爆發後，她前往送子鳥生殖中心看診時，發現業者特別公告「診間有錄影設備」，證實她的懷疑沒錯，也認為業者只是想透過公告，規避之前偷拍的法律責任，企圖亡羊補牢。

三金影后謝盈萱在42歲時到送子鳥凍卵，最終取出20顆卵子。

本刊掌握，送子鳥生殖中心台北院區的監視器設備，疑似在8年前開業時就已裝設，影像監錄存取1個月後會自動覆蓋，謝佳琳、林千洧的手機雖沒有遠端監看軟體，但愛爾麗事件爆發後，林曾將新聞連結傳給謝，2人討論後，謝擔心院內裝監視器會橫生枝節，要求林盡速將手術室的監視器拆除，結果被檢方認定共謀滅證。

辯管理藥品 防醫療糾紛

對此，謝佳琳應訊時強調，監視器主要是拍攝手術室裡的藥櫃，由於藥櫃裡擺放多種麻醉藥品與高價針劑，為了管理藥品、防止「內賊」竊取，也為了避免醫療糾紛、醫療暴力，才會裝監視器，無意偷拍患者隱私；林千洧則表示，她是依主管指示拆卸監視器，並沒看過影像內容。

送子鳥台北院區負責醫師謝佳琳（左）遭約談，最後20萬元交保。（鏡新聞提供）

雖然2人避重就輕，但檢警勘驗監視器畫面後認定，手術室鏡頭因為是廣角的緣故，患者臉部拍得很清楚，此外，被麻醉的病患穿著容易穿脫的服裝，在治療過程中，身體私密處也在不知情的狀況被拍下，明顯違法。

位於大直的送子鳥台北院區，房價驚人。 （翻攝送子鳥診所官網）

值得一提的還有，送子鳥生殖中心當年以4億5千萬元買下3百坪店面當作台北院區，曾經創下台北市店面成交最高金額紀錄，除了經營台灣市場，送子鳥還在日本、香港設立業務部，原本預計明年要在桃園開設旗艦店，如今爆發偷拍案，恐添變數。

送子鳥台北院區診間天花板的偵煙器，被查出暗藏針孔偷拍設備。（台北市衛生局提供）

A小姐痛批，送子鳥生殖中心收費高昂，一次試管嬰兒療程要價40萬元，是大型醫學中心的2倍；另外，每次看診一定要抽血、照超音波，檢驗及報告也要收費，每次看診至少要花5千至1萬元，口袋不深根本沒辦法做，有些夫妻失敗很多次，動輒花費上百萬元，沒想到砸大錢求子，性隱私還被侵犯，令人無法接受。

另一名患者B小姐也告訴本刊，送子鳥生殖中心台北院區主打高級感，環境很氣派，不但有專人開門，室內還擺放許多藝術品，牆面掛著多幅奈良美智、草間彌生、村上隆等日本知名藝術家的親筆畫作，因有很多日本、港澳患者跨海來台求子，業者也聘請精通日語的業務人員，看似非常國際化，卻連最基本的隱私都沒有保障。

台北院區偷拍案曝光後，送子鳥新竹本院也遭稽查。（新竹市政府提供）

多名人加持 風評兩極化

送子鳥不只有多位明星、網紅代言加持，還花大錢製作多部高質感影音廣告，其中一部影片甚至創下3百多萬點閱率，讓生殖中心快速打出知名度，但他們在業界的風評卻十分兩極。同業C先生告訴本刊，國際各大生殖醫學會定期舉辦學術研討會，卻從沒看過送子鳥的醫師參加，他們向外界宣傳引進綠色凍卵、提早驗孕等療法，也多半是早就存在的技術，並不值得高調行銷。

藝人動力火車的顏志琳是送子鳥的老客戶，20年前透過該院求子。（資料照片）

至於送子鳥聲稱為避免藥品失竊及醫療糾紛才裝監視器，C先生認為，生殖中心確實有很多麻醉及高價藥品，但應尋求正當的管理方式，尤其手術室絕不能裝攝影機，這是最基本的醫學倫理，送子鳥的說法只是規避刑責的藉口。

職棒球星張泰山（圖）與太太在送子鳥經歷3次人工受孕，終於順利得子。

台北院區遭搜索、負責醫師被約談後，送子鳥發出聲明，強調醫師與管理團隊第一時間全力配合檢警調查，也提供各項資料，期盼盡速釐清真相，並表示他們深耕生殖醫學多年，始終將患者隱私、醫療品質視為最高指導原則，目前已針對各院區進行環境安全檢查與設備盤點，各項設施安全無虞、正常營運，將以最嚴格的標準，守護客戶的求子之路，請大家安心就診。

送子鳥台北院區成立8年，醫護人員陣容龐大。（翻攝送子鳥生殖中心臉書）

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