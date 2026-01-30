時事焦點／新竹染黑掀風暴、宜蘭工程未爆彈 藍執政縣市提名陷亂流

台北副市長李四川26日公開受訪重申，未爭取參選新北市長，但黨有需要，他就承擔。（鏡報董孟航）

國民黨備戰年底縣市長選舉，在多地深陷協調僵局，既有15縣市執政版圖面臨內憂。從新北、台中到竹縣與彰化，多組人馬互不相讓，提名進度嚴重落後綠營。新北提名延宕，侯友宜被迫親自介入；新竹縣副縣長陳見賢則遭名嘴連番爆料，引發黨內整合焦慮；宜蘭縣爭取提名的議長張勝德家族長年掌議會，同時承攬縣內宜五線、宜四線、轉運站等重大工程，但後續變更設計與追加預算，致使總金額累計達60億元，恐埋未爆彈；中彰提名同樣卡關，有志參選者以拖待變，讓盧秀燕喊話限期處理。黨內人士示警，若提名延宕，陷入輿論戰，藍營選將一開局將從落後開始追，可能在尚未交戰前即落居下風。

「既然是黨內同志，就不要忘記我們真正的對手跟敵人是誰。」國民黨備戰年底縣市長選舉，多個縣市提名陷入僵局，黨主席鄭麗文21日在中常會特別花了近20分鐘，談論黨內初選機制，並說明台中、新竹縣等縣市狀況，強調相關程序與遊戲規則，不會因任何個人特殊需要而改變，喊話盼團結對外。

年底九合一選舉被視為國民黨主席鄭麗文的期中考，也牽動2028大選布局。（鏡報鄒保祥）

新北劉李會 等嘸下文

力圖守住15個執政縣市版圖的國民黨，目前面臨內鬨壓力，包括原先被黨內看好順利交棒的新北、台中，協調作業都不順利，選戰節奏大幅落後綠營，新北提名進度更是牛步，北市副市長李四川、新北副市長劉和然的「劉李會」只聞樓梯響，讓侯友宜被迫強勢介入。

本刊調查，早在月初新北黨部提名小組開會，侯友宜左右手、前新北副市長謝政達已表達侯的態度，即先由黨部拍板協調、提名等期程，再邀李四川、劉和然兩人會面，以加速提名作業，希望在農曆年前完成提名，一來是民進黨去年11月底就完成徵召綠委蘇巧慧，進入選戰模式，二來黨中央期望3月啟動藍白協調，藍營參選人更需在年節接觸民眾、提高曝光度。

對爭取新北市長提名，新北副市長劉和然表明尊重黨機制，會以團結勝選為目標。（翻攝劉和然臉書）

「侯友宜主張實力原則，能贏最重要。」熟悉侯的人士指出，侯與李四川認識已久，公務行程碰面時，侯都會主動關心李的狀況，若周遭有人觸及李是否參選議題，侯都以「北市還在議會期間，再給他時間」替李緩頰，顯示他對李參選的期待。「說侯唯一挺誰、與李有瑜亮情節、操作民調變化的都是民進黨，根本是司馬昭之心。」該人士強調。

尤其，綠營徵召蘇巧慧參選，侯友宜2018年首次參選新北市長，對手即是蘇巧慧的父親蘇貞昌，這次新北市長選舉堪稱侯、蘇2次對決，蘇家父女已分進合擊，展開陸戰掃街拜票，蘇巧慧平均每天十幾個行程加上小型客廳會，蘇貞昌也扮分身在地方奔走固樁，讓侯倍感壓力，未來除了考驗協調李四川與劉和然的能力，也跟時間賽跑。

竹縣陳見賢 遭爆染黑

藍營除了優勢選區提名進度緩慢，選戰起跑落後民進黨，掀起地方焦慮情緒，近期更有選將接連爆發爭議，如爭取新竹縣長提名的現任副縣長陳見賢，日前遭名嘴吳子嘉爆料，指控陳染黑、具風飛砂幫背景，且任重劃委員會主委，在「新豐光星自辦市地重劃區計畫修正案」涉嫌圖利特定對象，向新竹地檢署告發，更揚言會陸續公布18筆弊案，劍指陳見賢與現任縣長楊文科。

爭取新竹縣長提名的陳見賢被指染黑，並涉「新豐光星自辦市地重劃區計畫修正案」圖利特定對象，陳辦祭出法律途徑強硬回擊。（翻攝陳見賢臉書）

爭取新竹縣長提名的陳見賢被指染黑，並涉「新豐光星自辦市地重劃區計畫修正案」圖利特定對象，陳辦祭出法律途徑強硬回擊。（翻攝Google Maps）

由於社群平台不斷出現鎖定陳見賢追打的狀況，為此，陳見賢辦公室聲明，吳子嘉言論已對陳的名譽造成損害，並逾越合理評論範圍，涉嫌誹謗、公然侮辱，已委由律師全權處理，依法究責，絕不姑息，也印證黨內擔心協調時間拉長，恐影響整合。

宜蘭張勝德 爭議纏身

無獨有偶，與藍委吳宗憲進入協調程序、爭取宜蘭縣長提名的議長張勝德，也爭議纏身，被質疑家族透過公共工程輸送利益。

張勝德的父親張建榮為宜蘭政壇代表人物之一，2003至2014年、2019年至2022年擔任宜蘭縣議會議長，2022年退休交棒其子張勝德參選議員，不僅順利當選，更寫下宜蘭縣議會首任議員就當選議長的紀錄。

爭取宜蘭縣長提名的張勝德，家族政治實力雄厚，但營造背景讓黨內擔心成選舉未爆彈。（翻攝張勝德臉書）

本刊接獲爆料，張家擁有的俊貿建設與俊貿營造，長年承包宜蘭公共工程，俊貿營造甚至自2013年至2025年間，承包縣內工程近60億元，由於議會掌握刪減預算的權力，張家又長年掌握議長職務，引發未利益迴避的質疑。

張勝德家族擁有的俊貿營造，近年承攬礁溪國小地下停車場（圖，翻攝宜蘭縣政府官網）與羅東轉運站6案重大公共工程，全發生變更設計並追加預算，追加金額合計約2.48億元。

俊貿營造近年承攬宜蘭多項重大公共工程，更屢遭質疑不斷追加預算。2019年起，包括宜五線、宜四線、二結聯絡道、礁溪國小地下停車場、宜蘭轉運站與羅東轉運站六案，全數發生變更設計並追加預算，追加金額合計約2.48億元，增幅逾工程費一成。

地方工程圈指出，變更設計若過於集中在特定包商，且追加預算的幅度屢屢擴大，容易造成「先低價得標、後追加補齊」的結構性風險，形同將原本應嚴控的工程成本推高，增加公部門的財務負擔。

張勝德家族擁有的俊貿營造，近年承攬礁溪國小地下停車場與羅東轉運站（圖，翻攝宜蘭縣政府官網）6案重大公共工程，全發生變更設計並追加預算，追加金額合計約2.48億元。

巧合的是，近期總統賴清德出席宜蘭同鄉會活動，為綠營縣長參選人林國璋助選，強調清廉、操守很重要，觸動藍營基層敏感神經，盼黨中央不只要加速提名協調作業，更應參考過往在總統大選成立PK小組，加緊成立選戰小組，以助攻縣市長選人打空戰及協助負面議題拆彈。

中彰陷膠著 遠慢綠營

向來被喻為「搖擺區」的中彰地區，藍營提名同樣陷入膠著。中市部分，立法院副院長江啟臣呼聲高，立委老將楊瓊瓔來勢洶洶，地方黨部16日進行首次協調，但雙方無交集，江陣營盼盡速啟動下一輪協調，楊陣營則以拖待變，想等2月再進行第2次協調。為此，台中市盧秀燕終於打破沉默，喊話黨中央提名不應超過2月中旬，若2次協商不成，就應趕快舉行初選。

多位藍營民代參選人不諱言，今年過年較晚，開工已是2月最後一週，民進黨母雞早已就位，縱使新北、台中藍營有執政優勢，仍禁不起內耗，期盼侯友宜、盧秀燕應更加積極介入協調。

台中市長盧秀燕對「江楊大戰」下通牒，再協調不成就初選，拚農曆年前完成提名。（台中市政府提供）

彰化縣部分，藍委謝衣鳯堅定參選縣長，胞弟彰化縣議長謝典霖爭取連任，提名布局卡在謝家。本刊掌握，謝典霖近期加緊出席農漁會、廟會活動固票，母親、前立委鄭汝芬也積極在地方穿梭，為其固樁，對攻縣長或保議長，謝家尚未最終拍板，黨中央現階段態度保守，尊重謝家決定。儘管機率渺茫，地方仍盼謝家農曆年前確認意向。

藍委謝衣鳯（左）爭取選彰化縣長，胞弟謝典霖（右）拚議長連任，姊弟另類競合，地方希望盡速落幕。（翻攝謝典霖臉書）

「民進黨議題都準備好，要開始打空戰了！」一名藍營前黨務高層示警，地方議長與派系固然陸戰量能強、資源多，但政治包袱也多，又都是民進黨想討回執政的縣市，黨中央肩負輔選重任，除了提名人選事關重大，也應開始規劃後續的陸空作戰計畫。

