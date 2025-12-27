時事焦點／為東丕開後門取得投標資格 中油三接弊案重大突破

觀塘液化天然氣接收站又稱第三液化天然氣接收站，位於桃園觀音。（翻攝皇昌營造官網）

中油第三座液化天然氣接收站（三接）二期工程招標爭議不斷，檢調廉日前大動作約談負責監造的世曦公司高層，意外發現中油恐有高層涉嫌開後門，為特定廠商「量身打造」。依照《營造業法》規定，廠商只能承包資本額10倍以下標案，以確保廠商有相應的資力與風險承受能力，沒想到中油在招標過程臨時更改招標規範，讓資本額不足的東丕營造取得投標資格，東丕董事長王銀和的一段錄音檔，恰巧證明中油有意護航東丕，其中有無期約對價？有待檢調廉釐清。至於中油三接工程是否涉嫌浮報經費，經比對七接承包價，工程難度更高的三接與七接總經費相仿，初步排除浮報的可能。

廣告 廣告

中油第三座液化天然氣接收站（三接），辦理第二階段「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」時，驚爆「內神通外鬼」弊端，檢廉及調查局日前約談13人到案，包括負責監造的世曦工程顧問公司前董座施義芳、港灣工程部經理陳建中、港灣工程部主管張欽森等，經漏夜偵訊後均無保請回；全案因利益龐大，專案小組不排除恐有中油高層涉及不法，近日可能進行第二波約談。

皇昌營造遭三接二期爭議波及，公司認為是有心人士惡意放消息，由執行長林明照赴北檢提告。

錄音直指 中油高層涉案

本刊日前踢爆三接招標過程恐涉不法，北檢也收到檢舉人的廠商對話錄音檔，直指中油高層涉案，藍委更在立院質詢時爆料，指該檢舉函所揭露被錄音的廠商是東丕營造董事長王銀和。

東丕營造負責人王銀和在中油三接案中有著重要角色，已被檢察官約談。（中央社）

知情人士透露，對話的對象有工信總裁潘俊榮及總經理丁承之等人，王銀和在對話中向他們抱怨三接預算遭「灌水百億」，並爆料中油高層明示他加碼工程標金，還嫌他「不會做頭路」。由於參與對話的人中並未有中油高層，是王銀和單方面陳述，真實性及真相為何？不免啟人疑竇，只是錄音檔曝光後，讓中油三接工程浮報經費甚囂塵上。

得標三接的皇昌營造不滿遭影射大賺百億，認為是有心人士意圖打擊商譽，甚至結合禿鷹狙擊股價及企圖影響台電四接投標結果，憤而向北檢提告，希望檢廉儘速查明。弔詭的是，檢廉大動作密集約談當事人王銀和及相關人證時，卻屢約不到檢舉人到案說明。

中油三接傳出浮報風波後，再遭檢舉為東丕營造修改投標資格。

經檢廉深入追查，初步勾稽各項證據文件，發現中油內部確實有高層意圖包庇護航投標的東丕營造，讓原本不符合投標資格的東丕取得參賽權，這也證實錄音檔呈現中油事前確實有意允諾給東丕承攬，其中是否涉嫌期約對價？有待檢廉釐清。

天然氣發電是我國重要電力來源，行政院長卓榮泰（左1）至接收站視察。（翻攝行政院官網）

突襲公告 解資本額限制

中油在三接工程招標過程中，突然改變招標規範，放寬承攬造價的限制，無異幫東丕開後門。

本刊掌握，中油在第一次招標公告期間，2022年6月15日突襲式地發布更正公告，修改工程說明書，新增條文賦予中油極大的行政裁量權，規定「決標金額高於廠商依《營造業法》規定之承攬造價限額時，本公司仍將決標予該廠商」，且該條文效力竟凌駕於原本具法律規範意義的投標須知。

依據《營造業法》規定，政府設立「承攬限額」制度的立法精神，是為確保廠商具備相應的資力與風險承受能力，甲等營造業的承攬限額嚴格鎖限在資本額十倍內。當時的東丕營造，實收資本額僅8億元，合作夥伴馬來西亞商金務大（Gamuda）在台資金也僅約5億元，兩者相加，法定承攬能力約130億元，根本不具備預算達253億元的三接二期工程法定投標資格。

中油七接位於高雄，東丕以255億元取得7-2標，施工難度比皇昌以253億得標的三接二期低。（翻攝維基百科）

知情人士指出，中油此舉形同「量身打造」的行政處分，故意忽略《營造業法》規定，為資本額嚴重不足的東丕團隊強行「開後門」，這種無視法律、因人設事的做法，已讓公平競爭淪為空談，更可能涉及收受賄賂，及透過行政手段排除其他合規廠商等罪責，相關單位已調閱當初簽核此項修改條文的公文流程，追查是誰下令「合法化」這項明顯違法的變更。

七接易做 經費略高三接

世曦工程顧問公司前董座施義芳在中油天然氣三接案遭搜索後被約談。（鏡新聞提供）

知情人士進一步透露，在中油開出這樣的方便之門後，東丕原以為勝券在握，然而，當時對手皇昌團隊察覺此異常情況，立即發函請求中油依法辦理，雖然中油回函態度強硬，完全不理會違法指控，但最後還是由皇昌勝出，東丕未取得標案，只是過程中若有期約行收賄，就算最後未取得標案或真的付錢，恐仍涉犯《貪污治罪條例》。

曦工程港灣工程部經理陳建中遭約談後請回。（鏡新聞提供）

至於三接工程經費有無浮報？辦案單位為追查真相，蒐集三接二期與七接相關文件比對，七接（高雄洲際接收站）就是由東丕與金務大團隊以255.7億元得標，相較於皇昌以253億元得標的三接二期，前者施工難度低，工程經費卻還略高於後者。

世曦工程港灣工程部主管張欽森為中油三接案第3名被告。（鏡新聞提供）

根據資料，七接地理環境與施工難度遠低於三接，除了高雄少了東北季風干擾，每年可施工天數達291天，遠高於三接的133天。三接還碰到環團抗議，不得不把施作的堤防硬生生往外海推1.2公里，這個決定直接影響沉箱的施工難度，不僅要施作107座，遠比預算金額略高的七接99座還多8座，加上七接的沉箱高度僅14公尺半，比三接沉箱的26公尺少了近12公尺。

加上三接要保護藻礁，無法如同七接直接在現場岸邊灌製後投放，得在35公里外的台北港預灌，再用海運拖至現場投放。根據種種資料顯示，不論工法或難度，三接都遠遠超過七接，但兩者經費卻相去不遠。

中油三接遭爆沉箱豆腐渣工程影片，是承包商皇昌自錄改善過程，但遭外洩。（翻攝前進新聞網讀者提供）

三接得標的皇昌營造萬萬沒想到，施工難度更高丶經費沒有比較多，工期還更快達成，卻被影射浮報經費，甚至被貼上「豆腐渣工程」的標籤，讓三接的工程品質公信力降至冰點，其中，負責監造的世曦公司放任事態惡化，恐難辭其咎。

本刊調查，外界流傳三接沉箱毀損的影片，實際上是皇昌營造錄製的「缺失改善紀錄」，當時因藻礁公投議題，中油指示沉箱先暫置於台北港，由於港區存放空間嚴重不足，沉箱被迫密集排列，安全距離不足5公尺。

皇昌營造在政府執行護藻礁政策後，接下中油三接二期標案。（翻攝皇昌營造官網）

當時在海浪推擠與存放環境惡劣的情況下，部分沉箱發生滑動碰撞，導致表面混凝土剝落及鋼筋外露，並非結構性的品質缺失。然而，這些原本用於內部管理、證明公司要面對缺失並即時修補的影片，在提供給世曦公司後卻遭惡意流出，並被扭曲為「豆腐渣工程」的證物。

對手遇襲 慘遭海量放空

皇昌營造向本刊指出，當時受損的沉箱已由專業技師進行結構強化與修補，而為了補強沉箱，在部分原本只要灌入海砂即可的沉箱直接灌入水泥，這些沉箱經過國內頂尖大學試驗室的嚴格檢測，鑑定報告證實抗壓強度與耐用度均優於設計規範。

中油為天然氣發電興建多座接收站，以利LNG船作業。（中油提供）

本刊調查，檢調正針對世曦公司的訪價歷程進行地毯式搜尋比對，查出報價是基於巨額的專業船隊購入成本與國際海事人力開銷，且世曦初期的269億元訪價結果，與最終253億元決標價並無太大落差，這不得不讓外界懷疑中油與世曦之間是否存在「報價默契」，透過高額浮報隱藏不法所得的利益輸送，將是檢廉下一步調查重點。

皇昌營造董座江程金帶領團隊奪下三接二期等多項重大標案。

皇昌營造受東丕的錄音檔風暴影響，股價慘遭狙擊，事發後曾向北檢提告，指在錄音檔揭露前夕，皇昌股票已出現異常的海量融券放空，股價隨後崩跌，明顯有股市禿鷹與競爭對手「裡應外合」，希望檢調查明。

刻意誤導 意在台電四接

中油三接二期工程施工不易，往外海推1.2公里以護藻礁。（翻攝皇昌營造官網）

此外，耐人尋味的是，總預算達435億元的「台電協和四接標案」開標在即，工信工程與東丕營造是皇昌營造的競爭對手，是否為在四接評選過程中排除皇昌，而不惜釋放三接錄音檔與外洩影片，以誤導評委認為皇昌是「浮報公帑、草菅人命」的廠商，進而影響評選結果，有待辦案單位查明。

中油三接為保護藻礁，進行二期工程向外推移。

業界盛傳，中油修改規則是為了護航東丕，皇昌當時還去函中油要求依法行事，最終憑藉實力與符合國際行情報價贏得三接標案。這場牽動全台能源命脈、金額累計近千億元的三接與四接大戰，背後隱藏多少金權交易？檢調正加速抽絲剝繭，要讓這樁涉及國安與能源穩定的重大建設，不被惡意的指控染指。其中，究竟是如檢舉所言存在官商勾結、預算灌水？還是競爭對手間的抹黑？有待檢調廉從複雜的招標公文與利益鏈結中找尋真相。

更多鏡週刊報導

獨家／中油三接浮報百億風波 北檢大搜索

新聞傳真／指示業者抬價錄音曝光 中油三接爆浮報百億經費

新聞傳真／主播宮鬥敗訴又陷家庭失和 張靖玲遭母控告偷竊房屋權狀