時事焦點／為東丕開後門取得投標資格 中油三接弊案重大突破
中油第三座液化天然氣接收站（三接）二期工程招標爭議不斷，檢調廉日前大動作約談負責監造的世曦公司高層，意外發現中油恐有高層涉嫌開後門，為特定廠商「量身打造」。依照《營造業法》規定，廠商只能承包資本額10倍以下標案，以確保廠商有相應的資力與風險承受能力，沒想到中油在招標過程臨時更改招標規範，讓資本額不足的東丕營造取得投標資格，東丕董事長王銀和的一段錄音檔，恰巧證明中油有意護航東丕，其中有無期約對價？有待檢調廉釐清。至於中油三接工程是否涉嫌浮報經費，經比對七接承包價，工程難度更高的三接與七接總經費相仿，初步排除浮報的可能。
中油第三座液化天然氣接收站（三接），辦理第二階段「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」時，驚爆「內神通外鬼」弊端，檢廉及調查局日前約談13人到案，包括負責監造的世曦工程顧問公司前董座施義芳、港灣工程部經理陳建中、港灣工程部主管張欽森等，經漏夜偵訊後均無保請回；全案因利益龐大，專案小組不排除恐有中油高層涉及不法，近日可能進行第二波約談。
錄音直指 中油高層涉案
本刊日前踢爆三接招標過程恐涉不法，北檢也收到檢舉人的廠商對話錄音檔，直指中油高層涉案，藍委更在立院質詢時爆料，指該檢舉函所揭露被錄音的廠商是東丕營造董事長王銀和。
知情人士透露，對話的對象有工信總裁潘俊榮及總經理丁承之等人，王銀和在對話中向他們抱怨三接預算遭「灌水百億」，並爆料中油高層明示他加碼工程標金，還嫌他「不會做頭路」。由於參與對話的人中並未有中油高層，是王銀和單方面陳述，真實性及真相為何？不免啟人疑竇，只是錄音檔曝光後，讓中油三接工程浮報經費甚囂塵上。
得標三接的皇昌營造不滿遭影射大賺百億，認為是有心人士意圖打擊商譽，甚至結合禿鷹狙擊股價及企圖影響台電四接投標結果，憤而向北檢提告，希望檢廉儘速查明。弔詭的是，檢廉大動作密集約談當事人王銀和及相關人證時，卻屢約不到檢舉人到案說明。
經檢廉深入追查，初步勾稽各項證據文件，發現中油內部確實有高層意圖包庇護航投標的東丕營造，讓原本不符合投標資格的東丕取得參賽權，這也證實錄音檔呈現中油事前確實有意允諾給東丕承攬，其中是否涉嫌期約對價？有待檢廉釐清。
突襲公告 解資本額限制
本刊掌握，中油在第一次招標公告期間，2022年6月15日突襲式地發布更正公告，修改工程說明書，新增條文賦予中油極大的行政裁量權，規定「決標金額高於廠商依《營造業法》規定之承攬造價限額時，本公司仍將決標予該廠商」，且該條文效力竟凌駕於原本具法律規範意義的投標須知。
依據《營造業法》規定，政府設立「承攬限額」制度的立法精神，是為確保廠商具備相應的資力與風險承受能力，甲等營造業的承攬限額嚴格鎖限在資本額十倍內。當時的東丕營造，實收資本額僅8億元，合作夥伴馬來西亞商金務大（Gamuda）在台資金也僅約5億元，兩者相加，法定承攬能力約130億元，根本不具備預算達253億元的三接二期工程法定投標資格。
知情人士指出，中油此舉形同「量身打造」的行政處分，故意忽略《營造業法》規定，為資本額嚴重不足的東丕團隊強行「開後門」，這種無視法律、因人設事的做法，已讓公平競爭淪為空談，更可能涉及收受賄賂，及透過行政手段排除其他合規廠商等罪責，相關單位已調閱當初簽核此項修改條文的公文流程，追查是誰下令「合法化」這項明顯違法的變更。
七接易做 經費略高三接
知情人士進一步透露，在中油開出這樣的方便之門後，東丕原以為勝券在握，然而，當時對手皇昌團隊察覺此異常情況，立即發函請求中油依法辦理，雖然中油回函態度強硬，完全不理會違法指控，但最後還是由皇昌勝出，東丕未取得標案，只是過程中若有期約行收賄，就算最後未取得標案或真的付錢，恐仍涉犯《貪污治罪條例》。
至於三接工程經費有無浮報？辦案單位為追查真相，蒐集三接二期與七接相關文件比對，七接（高雄洲際接收站）就是由東丕與金務大團隊以255.7億元得標，相較於皇昌以253億元得標的三接二期，前者施工難度低，工程經費卻還略高於後者。
根據資料，七接地理環境與施工難度遠低於三接，除了高雄少了東北季風干擾，每年可施工天數達291天，遠高於三接的133天。三接還碰到環團抗議，不得不把施作的堤防硬生生往外海推1.2公里，這個決定直接影響沉箱的施工難度，不僅要施作107座，遠比預算金額略高的七接99座還多8座，加上七接的沉箱高度僅14公尺半，比三接沉箱的26公尺少了近12公尺。
加上三接要保護藻礁，無法如同七接直接在現場岸邊灌製後投放，得在35公里外的台北港預灌，再用海運拖至現場投放。根據種種資料顯示，不論工法或難度，三接都遠遠超過七接，但兩者經費卻相去不遠。
三接得標的皇昌營造萬萬沒想到，施工難度更高丶經費沒有比較多，工期還更快達成，卻被影射浮報經費，甚至被貼上「豆腐渣工程」的標籤，讓三接的工程品質公信力降至冰點，其中，負責監造的世曦公司放任事態惡化，恐難辭其咎。
本刊調查，外界流傳三接沉箱毀損的影片，實際上是皇昌營造錄製的「缺失改善紀錄」，當時因藻礁公投議題，中油指示沉箱先暫置於台北港，由於港區存放空間嚴重不足，沉箱被迫密集排列，安全距離不足5公尺。
當時在海浪推擠與存放環境惡劣的情況下，部分沉箱發生滑動碰撞，導致表面混凝土剝落及鋼筋外露，並非結構性的品質缺失。然而，這些原本用於內部管理、證明公司要面對缺失並即時修補的影片，在提供給世曦公司後卻遭惡意流出，並被扭曲為「豆腐渣工程」的證物。
對手遇襲 慘遭海量放空
皇昌營造向本刊指出，當時受損的沉箱已由專業技師進行結構強化與修補，而為了補強沉箱，在部分原本只要灌入海砂即可的沉箱直接灌入水泥，這些沉箱經過國內頂尖大學試驗室的嚴格檢測，鑑定報告證實抗壓強度與耐用度均優於設計規範。
本刊調查，檢調正針對世曦公司的訪價歷程進行地毯式搜尋比對，查出報價是基於巨額的專業船隊購入成本與國際海事人力開銷，且世曦初期的269億元訪價結果，與最終253億元決標價並無太大落差，這不得不讓外界懷疑中油與世曦之間是否存在「報價默契」，透過高額浮報隱藏不法所得的利益輸送，將是檢廉下一步調查重點。
皇昌營造受東丕的錄音檔風暴影響，股價慘遭狙擊，事發後曾向北檢提告，指在錄音檔揭露前夕，皇昌股票已出現異常的海量融券放空，股價隨後崩跌，明顯有股市禿鷹與競爭對手「裡應外合」，希望檢調查明。
刻意誤導 意在台電四接
此外，耐人尋味的是，總預算達435億元的「台電協和四接標案」開標在即，工信工程與東丕營造是皇昌營造的競爭對手，是否為在四接評選過程中排除皇昌，而不惜釋放三接錄音檔與外洩影片，以誤導評委認為皇昌是「浮報公帑、草菅人命」的廠商，進而影響評選結果，有待辦案單位查明。
業界盛傳，中油修改規則是為了護航東丕，皇昌當時還去函中油要求依法行事，最終憑藉實力與符合國際行情報價贏得三接標案。這場牽動全台能源命脈、金額累計近千億元的三接與四接大戰，背後隱藏多少金權交易？檢調正加速抽絲剝繭，要讓這樁涉及國安與能源穩定的重大建設，不被惡意的指控染指。其中，究竟是如檢舉所言存在官商勾結、預算灌水？還是競爭對手間的抹黑？有待檢調廉從複雜的招標公文與利益鏈結中找尋真相。
更多鏡週刊報導
獨家／中油三接浮報百億風波 北檢大搜索
新聞傳真／指示業者抬價錄音曝光 中油三接爆浮報百億經費
新聞傳真／主播宮鬥敗訴又陷家庭失和 張靖玲遭母控告偷竊房屋權狀
其他人也在看
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 9 小時前 ・ 5
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
規模7.6地震撼台 宜蘭最大7級、北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日晚間發布地震速報，指出東北地區發生芮氏規模7.6地震，震央位於北緯24.62度、東經121.94度，地震深度...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 30
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 9
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 143
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 8
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 64
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 29
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 13
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 79
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 40
交保後首秀！柯文哲新北應援黃國昌 她：斷絕藍白合後路
民眾黨主席黃國昌於明（27）日在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」大型活動，外界高度關注日前獲交保的創黨主席柯文哲是否會作為「神秘嘉賓」現身。資深媒體人邱明玉在三立政論《54陪審團》分析，柯文哲若出席並非單純力挺，更帶有「壓陣」意圖，旨在防堵黃國昌私下運作「藍白合」副市長模式，並要求其在新北市長選戰中「戰到底」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 105
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 17