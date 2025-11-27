時事焦點／藍白合2026觸4深水區 新北市黃國昌恐提前出局
藍白合2.0啟動對接，兩黨協商明年縣市長選舉合作，立即進入實質內容。本刊調查，雙方近期將各自盤點2026縣市長可能人選，其中新北市、宜蘭縣、新竹市、嘉義市成為藍白磋商的深水區，尤其新北市部分，台北市副市長李四川尚未正式宣布參選，已取得領先優勢，對尋求親征的白營黨魁黃國昌而言，恐難成為關鍵的第三強人物，提前出局勢成定局，可能僅淪為議員席次的談判籌碼；此外，新竹縣國民黨掀內戰，白營反成為決定藍營能否勝選的關鍵因素。藍白既競爭又合作，2026布局已成為2028大選能否持續合作的觀察指標。
藍白黨魁高峰會19日登場，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌宣布聯手布局2026選舉，並達成最晚明年3月談定協調提名機制及智庫對接兩大共識。
2026藍白提名如何進行是重中之重，為此，國民黨派出選戰操盤經驗豐富的副祕書長兼組發會主委李哲華，與民眾黨祕書長周榆修建立溝通窗口。藍白也已開始盤整各自縣市長的口袋名單，後續將盡速碰面，檢視選將重疊縣市的合作程序如何進行，再進一步磋商民調形式等遊戲規則。
為輝達喬地 李四川人氣高
其中，白營已向藍營叫板的縣市，包括新北市黃國昌、新竹市高虹安、宜蘭縣陳琬惠，以及彰化縣或嘉義市張啓楷。
