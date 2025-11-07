時事焦點／豬農無瓦斯加熱設備 疑越南移工廚餘釀非洲豬瘟
台中梧棲養豬場驚爆非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心經採驗檢測、DNA定序，指向中國、越南病毒株，與辦案單位追蹤查獲越南移工廚餘的方向不謀而合。本刊掌握，案發豬場經勘驗，現場連瓦斯烹煮廚餘的設備及溫控裝置都沒有，老豬農也自曝「只有燒柴」，加上廚餘烹煮紀錄不明，豬農對廚餘來源也交代不清，辦案人員懷疑，部分廚餘可能來自當地越南移工食用來源不明的肉製品，很可能就是這次非洲豬瘟病毒罪魁禍首。此外，不只獸醫給藥便宜行事，包括廚餘烹煮、上傳紀錄都可能涉及造假，檢調人員正進一步釐清偽造文書的刑責。
台中梧棲爆發非洲豬瘟，震撼全台，官方初步判斷屬單一場域感染，但廚餘去化、掩埋場管理與疫調過程仍留多項問號，中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季2日召開記者會表示，預計11月7日重新開啟豬隻運送與屠宰，目前對關聯場與全國養豬場的訪視採檢，並未發現疫情外擴現象，對各方關注的非洲豬瘟病毒來源，疫調推論未落實蒸煮的廚餘導致染疫可能性最高。
廚餘來源雜 含移工住所
出席記者會的台大教授蔡向榮更直言，這次疫調時發現，案發豬場養豬廚餘除了來自清潔隊之外，還有鄰居給的，甚至是豬農自家廚餘，這項訊息與本刊採訪當地民眾所透露不謀而合，「陳姓豬農父子收取的廚餘來源廣泛雜亂，甚至連越南移工住所的也照收。」台中檢警也證實，陳姓豬農疑涉蒐集非梧棲清潔隊標售的廚餘使用。
更多鏡週刊報導
移工廚餘釀巨災／越南移工廚餘恐成禍根 揭台中非洲豬瘟疫調內幕
移工廚餘釀巨災1／無瓦斯加熱設備僅簡陋灶台 豬農上傳記錄恐造假戳破中市防疫網
移工廚餘釀巨災2／無牌獸醫佐「隔空問診」虛應查核 中市府行政怠惰防疫0作為肇禍
其他人也在看
美聯邦怠政 禍及國本
截至11月8日，美國政府停擺已持續39天，打破歷史紀錄。雖然自1981年以來，美國政府已有15次停擺，其影響多半是短期、溫和且可復原的，然而，此次停擺背後所顯示的不尋常跡象，可能徹底暴露美國政治體制的深層困境，甚至引發難以估量的長期危機。中時新聞網 ・ 5 小時前
你嘜走！賊趁店家嘸人偷2萬老闆活逮爆拉扯
你嘜走！賊趁店家嘸人偷2萬老闆活逮爆拉扯EBC東森新聞 ・ 11 小時前
7旬胃癌患者剛出院…竟又「臉歪嘴斜、無法進食」再送醫！全因「靠1物調養」出事
許多民眾認為開刀後身體可能會變得虛弱，因此出院後需要靠「食補」來調養身體，然而「食補」並非適合所有患者。敏盛醫院陳榮堅醫師就分享他遇過的病例，一名70歲胃癌患者術後出院後，卻因出現中風症狀而再被家人送醫，好在經過治療後成功救回一命。結果一問之下，他才知這名患者回家後開始服用朋友介紹的不明草藥「調理」，導致麻痺、口齒不清，甚至一度無法進食。鏡報 ・ 2 小時前
澎恰恰疑捲投資糾紛現身北檢應訊 喊"不關我的事"
社會中心／綜合報導藝人〝澎恰恰〞又有官司糾紛了嗎？今天（7日）下午，澎恰恰低調現身台北地檢署，初步了解，他疑似是之前和朋友合夥投資，成立娛樂公司，後續合作破裂，遭到對方提告背信等罪，不過，澎恰恰表示，自己這一次出庭，只是來作證，不關他的事。記者VS.藝人澎恰恰：「是之前週刊有報導的投資糾紛嗎？不是，沒事的。」淡出銀光幕好一段時間的藝人澎恰恰，帽子、口罩包緊緊，一身輕便服裝，低調現身台北地檢署，但被問到是否與先前的投資糾紛有關，起初澎恰恰矢口否認，持續追問之下，他鬆口了。記者VS.藝人澎恰恰：「我只是來作證的，您是來作證的啊，這不關我的事。跟那個之前那個王先生的那件。不是不是，作證而已。」7號下午，檢察官傳喚澎恰恰等4名被告出庭，偵訊將近2個半小時後，將4人請回，疑似就是為了投資糾紛出庭，但澎恰恰卻強調，自己只是來作證的。澎恰恰疑捲投資糾紛遭控背信 低調現身北檢應訊 喊「不關我的事」（圖／民視新聞）藝人澎恰恰(2025.08)：「地瓜在這裡長出來了。」澎恰恰身揹2.4億龐大債務，近年積極還債，把重心轉往中國，發展直播帶貨事業，不只開直播賣地瓜、雞蛋，甚至還在去年底和王姓合夥人以及陳姓金主共同出資，成立娛樂公司，沒想到卻捲入投資糾紛。根據了解，當初三人講好各出25萬元投資，合作3個月後，陳姓金主以理念不合為由，終止合作，片面解約，並將投資額領走，王姓合夥人憤而提告澎恰恰及陳姓金主涉嫌詐欺、背信等罪。澎恰恰疑捲投資糾紛遭控背信 低調現身北檢應訊 喊「不關我的事」（圖／民視新聞）藝人澎恰恰(2023.01)：「跟朋友借了900萬，造成很恐怖的後果，真的生不如死。」人生大起大落的澎恰恰，欠下巨款，如今還捲入官司，令人不勝唏噓。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：澎恰恰疑捲投資糾紛遭控背信 低調現身北檢應訊 喊「不關我的事」 更多民視新聞報導空軍台東基地勇鷹號教練機驚傳出意外 國防部證實了太子集團「肉林趴」出口海量正妹！副手誇「台灣妹最讚」淫亂內幕曝鼻屎大動機汪洋般恨意？走廊上撞一下 15歲青少年竟校外「輸贏」槍擊同學民視影音 ・ 9 小時前
刑事特搜／胞弟替女友出氣引殺機 單純高職女慘遭綁架殺害
24年前，19歲的謝姓女高職生清晨出門後人間蒸發，警方一開始僅以失蹤人口處理，謝的父母無法接受，開著掛滿尋人海報的貨車全台奔走，引發社會關注，讓警方不得不擴大調查，最後透過手機通聯紀錄及基地台定位，鎖定曾與謝弟發生糾紛的呂姓男子犯案，呂男到案後，坦承為了報復謝弟，與友人擄走謝女，將她殺害，並供出埋屍地點，全案宣告偵破。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
三重男為家產砍死親姊姊 檢方複訊後聲押
新北市三重一名陳姓男子（60歲）為了家產持菜刀砍殺親姊妹，61歲姊姊胸部遭刺傷重不治，55歲妹妹身中多刀住院治療中，陳男遭依殺人罪送辦，晚間8時許檢方複訊後向法院聲請羈押。中天新聞網 ・ 12 小時前
真假！外送米糕吃到超大「小強」衛生局上門業者也回應了
高雄一名市民透過外送平台訂購米糕，竟在用餐途中發現巨大蟑螂，引發食安疑慮！衛生局立即前往位於大社區的涉事米糕店稽查，發現店內存在多項衛生缺失，包括未實施病媒防治、天花板破損、食材未離地存放等問題，已依法開罰3萬元以上，並要求業者限期改善。業者坦承錯誤，表示將加強衛生管理，並向消費者致歉。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國海關總署公告 恢復3家美企大豆進口資格
（中央社台北7日電）中國海關總署今天公告，恢復美國CHS Inc.等3家企業的大豆進口資格。中央社 ・ 11 小時前
議員選情 北市松信區 上演新人大亂鬥
2026年台北市議員選戰中，松山信義區雖非大型選區，僅有9席議員名額，但隨國民黨徐巧芯、王鴻薇轉任立法委員，以及民進黨議員許家蓓任內病逝，有3名議員缺額，缺額數是北市各選區之冠，讓松信區成為必爭之地，雖然各黨還未進入初選階段，但競爭者眾，不只民進黨內鬥，國民黨與民眾黨也可能因「藍白合」而出現落選遺珠。中時新聞網 ・ 5 小時前
我能聽懂你！ 聰明狗狗會分類玩具
匈牙利研究發現，聰明的狗狗甚至具有把物品自行分類的推理能力，不但能記住玩具的名稱，還能理解不同外觀、但功能相同的玩具，其實屬於同一類的玩具。這其實就是幼童早期語言發展時，將語言標籤 也就是物品名稱...大愛電視 ・ 2 小時前
誤信可節稅 新竹7旬婦花3132萬買金剛杵 騙子2人判刑、1人通緝
新竹75歲婦人誤信購買高價藝品可抵稅，被男子齊國鈞等人設下圈套，以3132萬餘元購買131支每支要價28萬8000元的「翡翠金剛杵」，結果一掉在桌上就斷掉，事後檢方發現是地方石、每支價值僅300元，遭詐鉅款的婦人為此掏空積蓄還拿不動產借貸，先生更氣到中風臥床，新竹地院依詐欺取財罪判齊男有期徒刑4年5自由時報 ・ 10 小時前
雅加達清真寺被炸55人輕重傷 17歲嫌犯仍在手術中
印尼雅加達一間清真寺週五（7日）遭到爆裂物攻擊，有55人輕重傷。警方逮捕一名自己也受傷的未成年學生嫌犯，正在調查他的背景與動機。太報 ・ 11 小時前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
黨團修改兩年條款「傅崐萁恐成萬年總召」？吳崑玉揭國會恐有「這狀況」！
論壇中心／綜合報導國民黨團今（7）日通過修改內規案，未來總召得連選連任，讓原本明年任期將屆的國民黨立院黨團總召傅崐萁有機會繼續連任，恐怕成為「萬年總召」。專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上就透露，未來國會上的各種爭議法案，恐怕在傅崐萁的主導下，會繼續強推。民視 ・ 2 小時前
印尼雅加達學校清真寺爆炸！55人受傷急送醫
[NOWnews今日新聞]印尼首都雅加達今（7日）一所學校內的清真寺發生爆炸，55人送醫，警方初步調查指出，這可能是一起襲擊事件，一名17歲少年被確認是嫌犯。路透社報導，印尼首都雅加達一所學校建築群內...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
習近平會晤川普「笑瞇眼」照曝光 大陸網友全看不到
根據《CNN》報導，習近平長年以沉穩、內斂姿態出現在公開場合，極少展現情緒。外界普遍認為，這與中國國營媒體對領導人形象的長期塑造有關，意圖維持其作為「莊重領袖」的既定印象，避免任何可能被解讀為削弱威信的畫面流出。在白宮釋出的會晤畫面中，可見習近平與美國總統川...CTWANT ・ 3 小時前
英國線上服飾平台破產！買家「錢丟水裡」還需自行求償
英國線上服飾平台破產！買家「錢丟水裡」還需自行求償EBC東森新聞 ・ 15 小時前
Toyz投資火鍋店歇業「急降188萬」仍無人接 難脫手關鍵曝光
知名網紅 Toyz 投資的火鍋店開業不到一年即宣布歇業，頂讓金從 688 萬元降至 500 萬元仍難覓買家！儘管店面位於台中七期黃金地段，月租金 26 萬元不算高，但獨特裝潢風格恐成難以脫手的關鍵因素之一。房仲分析，台中火鍋店競爭激烈，潛在買家須考慮經營模式是否適合自己。而 Toyz 目前因販毒案在獄中服刑，近期雖傳出可能加刑，但法院已裁定不受理追加起訴。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
特斯拉「飆速」釀悲劇 死者家屬：他沒開過電車
這起特斯拉重大車禍，死者開車的速度快到嚇人，到底是為什麼？死者家屬表示，他沒開過電車，是否新手駕駛出意外呢？但都已經從新北開了400多公里到屏東恆春，按理來說，基本操作已經熟悉了，另外還有目擊者說，看到特斯拉在肇事前，就擦撞兩次安全島還多次飄移，莫非是疲勞駕駛嗎？但精神不濟擦撞安全島時也應該嚇醒了，整起事件有太多疑點。 #特斯拉#新手駕駛#屏東恆春東森新聞影音 ・ 13 小時前
多寫「3個字」房租現省6千！租屋補助密技公開 房東禁止恐罰50萬
台灣租屋需求始終居高不下，特別是「北漂」或「中漂」到大城市打拚的年輕人，全台約四成民眾仰賴租屋，面對高昂的房租，想輕鬆省荷包？其實藏著一個超實用的小撇步，只要在租約上多寫「2或3個字」，每月就能輕鬆省下近6千元的租金負擔。同時，租客申請補助的權利受法律保障，房東若違規禁止，最高將面臨50萬元罰鍰。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前