時事焦點／豬農無瓦斯加熱設備 疑越南移工廚餘釀非洲豬瘟

中央災害應變中心3日舉行記者會公布 中央疫調小組調查結論，由農業部次長杜文珍出面說明。（鏡新聞提供）

台中梧棲養豬場驚爆非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心經採驗檢測、DNA定序，指向中國、越南病毒株，與辦案單位追蹤查獲越南移工廚餘的方向不謀而合。本刊掌握，案發豬場經勘驗，現場連瓦斯烹煮廚餘的設備及溫控裝置都沒有，老豬農也自曝「只有燒柴」，加上廚餘烹煮紀錄不明，豬農對廚餘來源也交代不清，辦案人員懷疑，部分廚餘可能來自當地越南移工食用來源不明的肉製品，很可能就是這次非洲豬瘟病毒罪魁禍首。此外，不只獸醫給藥便宜行事，包括廚餘烹煮、上傳紀錄都可能涉及造假，檢調人員正進一步釐清偽造文書的刑責。

台中梧棲爆發非洲豬瘟，震撼全台，官方初步判斷屬單一場域感染，但廚餘去化、掩埋場管理與疫調過程仍留多項問號，中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季2日召開記者會表示，預計11月7日重新開啟豬隻運送與屠宰，目前對關聯場與全國養豬場的訪視採檢，並未發現疫情外擴現象，對各方關注的非洲豬瘟病毒來源，疫調推論未落實蒸煮的廚餘導致染疫可能性最高。

軍方提供陸軍砲兵第58指揮部官兵支援梧棲非洲豬瘟案場清消作業。（軍方提供）

廚餘來源雜 含移工住所

出席記者會的台大教授蔡向榮更直言，這次疫調時發現，案發豬場養豬廚餘除了來自清潔隊之外，還有鄰居給的，甚至是豬農自家廚餘，這項訊息與本刊採訪當地民眾所透露不謀而合，「陳姓豬農父子收取的廚餘來源廣泛雜亂，甚至連越南移工住所的也照收。」台中檢警也證實，陳姓豬農疑涉蒐集非梧棲清潔隊標售的廚餘使用。

陳姓豬農兒子（圖）被檢察官以證人身分傳喚2次到案說明，訊後請回，僅留下手機進行數位採證。



