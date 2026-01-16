時事焦點／透天厝多蓋一層 陳菁徽爆違建爭議

藍營立委陳菁徽（右）和媽媽黃昭順（左）在高雄左營的透天厝，遭爆是長高的違建。

藍營女立委爆出違建爭議！最近才因鼓吹代理孕母修法遭質疑瓜田李下的立委陳菁徽，和母親黃昭順在高雄的透天厝從3層樓變成4層樓，本刊取得建照登記，上頭登記確實為三層樓建物，所以4樓是後來加蓋的，至於陳和同黨議員李雅靜的聯合服務處也被踢爆是大違建。投訴人痛批這些政客耍特權，呼籲相關單位不分黨派，依法處理！

最近因鼓吹代理孕母修法遭綠營砲轟的國民黨不分區立委陳菁徽，位於高雄的房產遭人踢爆是大違建。投訴人Ｂ小姐告訴本刊，陳菁徽名下有棟位於高雄左營新庄仔路的透天厝，地址登記為「楠峰投資股份有限公司」，負責人是她母親、前立委黃昭順，而透天厝隔壁就是黃的房子，陳也使用母親房產當服務處。

長高又長胖 盆栽占騎樓

Ｂ小姐指出，陳菁徽與黃昭順的房子，建照登記為三層樓，但多年來神不知鬼不覺地「長高長胖」，如今變成四層樓。更惡劣的是，母女倆還占用騎樓，在上面擺滿盆栽，甚至在人行道刻意擺放一株碩大的樹木，依其多邊形的花盆來看，似乎有風水擋煞的用意。另外，陳菁徽與黃昭順持有的房產，在高雄市建管系統還註記「本建物具結都市計畫或公益上，必要時願無償自行拆除。」顯示過往就可能涉及地目爭議。

陳菁徽及母親的房屋從三層樓變成四層樓，還用盆栽占用騎樓和人行道。（翻攝Google Maps）

地籍謄本顯示，陳菁徽及母親的建物登記時僅3層樓。（讀者提供）

此外，Ｂ小姐告訴本刊，2024年3月，陳菁徽與同黨議員李雅靜在高雄鳳山自由路125巷成立聯合服務處，陳時任國民黨高雄市黨部主委的母親黃昭順，及多位同黨議員、里長一起到場祝賀，並為服務處揭牌。黃致詞時表示，陳菁徽、李雅靜聯合為選民服務，等於是中央、地方一起合作，深耕基層，尤其鳳山是高雄人口最多的地方，國民黨更需實質扎根，爭取更多市民的認同。黃話雖然說得漂亮，但女兒與李雅靜的聯合服務處卻是違建。

聯合服務處 無建照使照

經查，該服務處的土地登記在李雅靜名下，建築物以鐵皮包覆，沒有建照與使用執照，根本未經消防安檢。Ｂ小姐氣憤地說，中央、地方聯手，知法犯法，基層市民情何以堪，知道真相之後，絕不可能認同她們的政治理念！

本刊調查，46歲的陳菁徽原為婦產科醫師，曾三度流產，並經歷過凍卵、試管嬰兒、人工受孕等人工生殖療程，2021年她投資成立「宜蘊生殖醫學中心」，倡導人工生殖技術，後來獲國民黨提名為不分區立委，最近立法院審查《人工生殖法》草案，陳則被綠營及部分民間團體點名未利益迴避。

陳菁徽因修《人工生殖法》未利益迴避，遭綠營砲轟。

提案未避嫌 不參與止血

台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，陳菁徽剛當立委時，不僅是生醫公司董事，還跟丈夫投資相關事業超過一億元，但卻沒避嫌，不僅提案修正《人工生殖法》、推動代理孕母，還用立委身分出席公聽會。遭批判後，陳在上週六宣布，即日起不參與涉及代理孕母的條文審查，希望能夠止血。

不只如此，陳菁徽還曾因把前立委高嘉瑜前男友的疫苗施打紀錄，轉發到群組中，被高等法院依違反《個人資料保護法》，判刑5個月、緩刑2年。

陳菁徽和同黨議員李雅靜位於高雄鳳山的聯合服務處，被踢爆是鐵皮大違建，沒有建照與使照。（讀者提供）

另外，去年底，高雄田寮月世界遭里長李有財傾倒數百公噸廢棄物，陳菁徽聲稱高雄市長陳其邁支持李選議員，並出示陳、李的宣傳照，卻被高雄市府打槍，強調該文宣是李擅自合成，陳菁徽嫁禍抹黑，對她提告。

針對陳菁徽的違建爭議，投訴人認為，陳菁徽是監督政府、為民喉舌的立委，卻利用身分搞特權，令人無法苟同，呼籲高雄市政府建管單位依法處理，還給社會最基本的公平和正義。

回應 陳菁徽：將配合釐清

對於違建指控，陳菁徽辦公室簡單回應表示，將配合行政作業釐清。

