時事焦點／雙副祕遭諷道德二本柱 白營內鬥加劇爆3危機
民眾黨近期負面新聞不斷，更爆內鬥加劇已浮現3危機！本刊調查，白營要角遭本刊踢爆上酒店、外框小姐等醜聞後，黨中央處置未明，甚至傳出高層官官相護，被黨內質疑是用人唯親，現任2位黨副祕書長黃成峻、謝泊泓先後涉桃色粉味醜聞，更遭諷是白營「道德二本柱」；另黨內提名紛爭、內鬥未歇，白營社群「民眾講堂」公審黨內要角被形容如網路「新東廠」，恐加速黨內分裂；而黨中央主導的藍白合致使白營在地方選戰繳械，憂心主體性流失的焦慮已在黨內蔓延。
民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲6日率領黨內新北小雞，宣布成立新北市聯合競總暨李四川後援會，黃高喊全力幫李輔選，強調與李的溝通協調非常順暢，「我每個禮拜最少一次會跟李四川團隊的人密切溝通」，並稱民眾黨是個有主體性的政黨，在多席次議員選舉中，與其他政黨的參選人間難免會有競爭，是民主常態，相信不管他、柯或李四川都會共同參與大家活動的規劃跟行程。
酒店沾粉味 黨含糊帶過
白營加速與藍營在年底選戰的整合步調，但本刊調查，白營黨內提名紛爭未歇，不僅掀退黨潮，負面新聞更連環爆，內鬥亦加劇。多名白營人士向本刊憂心指出，高層用人唯親、利用臉書社群「民眾講堂」清算黨員、因藍白合流失政黨主體性，已成民眾黨現階段3大危機，若不正視問題，一旦年底選戰結束，恐難避免分裂、泡沫化命運。
首先是用人問題。本刊上月底獨家踢爆現任中央委員林昭印、黨副祕書長黃成峻上酒店粉味醜聞，民眾黨選舉決策委員會本月3日宣布，桃園中壢選區年底「不予提名」，對原有意角逐中壢提名卻遭爆上酒店外框小姐的林昭印，黨中央新聞稿僅以「因案件已另有決議」含糊曖昧帶過。對此，不少黨內人士私下批評，林究竟是因何案件、作何決議，至今黨的裁處不公開也不透明，未見中評會或黨中央作出說明。
就在本刊揭露這樁酒店醜聞後，黨祕書長周榆修受訪曾說：「我們採取最高的標準來看待這件事。」但本刊掌握，中評會5月28日曾開會討論，與會人士轉述，周榆修當天赴會議主動說明卻替黃成峻緩頰，言談中更認為，黃是遭林昭印無端波及；消息傳出後，黨內知情者紛感傻眼，「外框小姐有損黨形象，難道上酒店就沒觀感問題？」「民進黨組織部主任上酒店立刻請辭獲准，本黨位置更高的副祕上酒店卻不用處理？」不只一名黨內人士更說，黃與周關係好在黨內不是祕密，「難道只要跟黨高層好、是自己人就沒事？」
與人妻偷情 黃國昌雙標
不滿黨高層因人設事、用人唯親的白營人士更諷刺，黃國昌補選上主席後晉升的2名黨副祕書長黃成峻及謝泊泓，堪稱白營「道德二本柱」。除了黃遭本刊踢爆上酒店，2023年初，本刊亦獨家踢爆柯文哲愛將、獲新竹市長高虹安延攬出任行政處長的謝泊泓爆出婚外情，多日直擊他與人妻黨工林宜萱不只一次在大街上牽手熱吻，甚至載她直奔竹市府提供給首長的職務宿舍過夜偷情13小時；報導刊出後，謝當日請辭獲准，後又被元配告上法院，法院認定2人互動如熱戀情侶或夫妻關係，已逾越一般社交分際，判決謝、林需連帶賠償元配45萬元。
「2位涉桃色粉味的副祕卻在黃主席任內被重用、雙雙從部門主任升官，本黨沒人才了？這就是本黨的用人標準？」白營人士批評，當年前交通部長李孟諺因桃色風暴下台，後又回鍋出任行政院有給職顧問，黃曾痛批卓內閣宛如宵小般、專作下流勾當，直指這是「標準的等風頭過後，就以為可以偷偷摸摸地不被人發現」，如今又如何說服社會民眾黨不是雙重標準？
保黃派坐大 遭諷新東廠
其次，多名白營人士觀察，黨內「保黃（黃國昌）派」坐大，只要發表「異」見，就會被網路出征打成綠營側翼、甚至被逼退黨，尤其白營臉書社群「民眾講堂」儼然像是黨內「新東廠」。
近日宣布退黨的前發言人楊寶楨公開指控黨內長期存在霸凌文化與集體言語攻擊，並質疑「民眾講堂就是內部人士經營」；黨中央委員江和樹受訪也說，一定是中央黨部裡面的人沒錯，只要不是黨中央的人馬，就會用粉專來攻擊批評、帶風向。
「當年創黨時，許多匿名粉專常會攻擊我們，我們當初多麼嗤之以鼻！但現在我們變成自己討厭的樣子了！」一名曾任黨中央幹部的白營人士說，現在黨內的氛圍就是不能唱反調，甚至到了「文字獄」程度，誰敢在檯面上講黨中央不好，就會被點名做記號、「清君側」，白營側翼還會截圖帶風向，並貼上社群公審自己人。
另名白營民代則諷刺說，黃國昌在新書《向光前行》說：「制度要讓每一個人，都能真正地『被當成人來對待』。」現在黨內這種鬥自家人的風氣，是哪門子的制度與待人之道？
一名白營幕僚舉例，儘管黨內對前立委蔡壁如正反看法都有，但她這次只不過想替黨出戰彰化，卻被白營社群羞辱得體無完膚，「民眾講堂」甚至發表一篇「政治撈仔行為的短視與盲區」，痛批蔡破壞藍白合作默契、是在野整合的「黑天鵝」，引發社群二派吵得不開交，反蔡派以綽號「360」（諷刺蔡競選黨主席僅獲360票）、「小白菜」（諷刺挺蔡的支持者）開罵，更有不少要她滾蛋、退黨的言論，但也有人看不下去留言「不需要一直發這種分裂民眾黨的文章」、「別講太難聽點到爲止」，內鬥有惡化趨勢。
選情不看好 選後變小藍
不只如此，蔡壁如在被黨中央宣布不予提名後，本月6、7日仍在彰化以「藍白共治」為名辦了2場廟口開講，蔡在活動圖卡上強調「不投入彰化縣長選戰是黨的選擇，但繼續傾聽彰化人民聲音是我的選擇」，但有白營地方人士向本刊爆料，蔡壁如曾將活動資訊傳給在地多名白營民代參選人，希望共襄盛舉，但有民代參選人直接以「抱歉，黨部有規定，沒辦法參加」婉拒，蔡忍不住回問「選舉是你的事，黨部規定？黨部不會負責幫你選」。當年柯口中使命必達的「血滴子」，如今成了與白營核心要角距離最遠、乏高層問津的「流犯」，令人不勝唏噓。
另一名白營人士也說，藍白合雖是黨基調，但這次縣市長選舉民眾黨只剩選嘉義市的張啓楷，選情普遍不被看好，擔心年底選舉後白營變「小藍」、被國民黨吃掉的焦慮已在基層蔓延。
該人士並說，黨對於各地選區的藍白合作卻也顯得雙重標準，例如彰化縣長，黨中央選決會稱彰化縣黨部主委温宗諭建議「彰化縣長選舉不予提名」，並指藍白整合討論區域並未包含彰化，甚至黨中央聲明還公開修理蔡壁如，指她曾參選台中立委承諾過選民，「不應因選舉考量而輕易改變」，但在彰化市長一役，藍營人選尚未拍板，温宗諭日前卻陪著國民黨籍的胞妹議員温芝樺一起登記藍營黨內初選，「想為民眾黨一拚的被打槍，幫著他黨拚初選的卻被允許？我們的主體性到底在哪？」
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