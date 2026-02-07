時事焦點／2018慘敗陰影再現 九合一選舉綠籠罩三隱憂

南2都市長初選落幕，黨內的整合、修復工作還有一段路要走。（鏡報林煒凱）

民進黨九合一選舉布局，執政的南2都初選落幕，6都市議員初選馬上全面開打，表面上看似按表操課，實則暗潮洶湧。被黨內視為「非保不可」的高雄、台南，在市長初選落幕後，整合問題浮上檯面，尤其高雄，不僅派系裂痕未癒，外部的網路輿論更出現高度協同的攻防操作，讓綠營高度警戒。與此同時，執政團隊內部磨合未竟，政策溝通頻頻失速，公民社會的不滿情緒逐步累積；加上假訊息與認知作戰來勢洶洶，綠營過往引以為傲的「空戰優勢」明顯下滑。黨內人士直言，不少人將年底選戰與2018年地方選舉類比，若高雄失守，即便其他縣市有所斬獲，整體選舉也難稱勝利。

民進黨布局年底九合一選舉，上月底公告六都市議員提名初選時程，預計初選民調將在3月2日至4月10日間舉行，各區議員初選開打之際，被綠營視為非保不可的高雄、台南執政保衛戰，在經歷激烈的市長初選後，仍舊面臨整合問題。

高雄議題 藍空軍強攻

民進黨中執會1月21日正式通過南、高市長參選人提名，黨內對台南選情較無懸念，對高雄則較憂心，原因之一是綠營內部觀察到「高雄議題在網路上的操作模式不太單純」，連續好幾個議題都可看到雷同的協同操作手法。

黨內認為，這流暢、密切的作法，顯示有心人在測試哪種題目能成為高雄選情的破口，「破口若被打出來，可能會瞬間被放大」，就像韓國瑜2018年競選高雄市長時狂批路面有5,000個天坑，議題發酵助長「韓流」聲勢，最終讓韓在那年選舉中斷民進黨在高雄的執政。

綠營觀察，藍營空軍加持國民黨高雄市長提名人柯志恩的力道很大，例如民進黨日前在臉書發文批評藍白擋總預算，影響高雄小港的大林蒲遷村，質疑柯志恩「為何不讓大林蒲居民遷村」，藍營空軍立刻全面啟動，透過一系列深入的發文回擊，讓綠營印象深刻。

賴瑞隆初選過後接連陪菊系小雞站路口，引發非新系統不滿。（翻攝賴瑞隆臉書）

除了對手來勢洶洶，黨內也認為高雄的新系與非新系整合有很大努力空間，地方人士指出，賴瑞隆被提名後，接連以母雞之姿陪菊系小雞站路口、在臉書推薦菊系參選人，讓地方非新系統極為不滿，市長初選裂痕難以弭平。

「賴瑞隆的決策，就是菊系核心主導，但各派系公認菊系排他性過強，甚至連小賴嫡系團隊也被排擠。」站台事件引爆湧言會為首的系統炸鍋後，曾向新系反映，但得到的回應竟是賴瑞隆的輔選行程新系也插不上手，「賴瑞隆要成為真正的母雞，如果連自己人都放生，未來要如何銜接市府輔選系統？」

新手團隊 溝通待加強

一名黨內資深操盤人士解釋，歷來縣市長初選後，派系還有議員初選要拚，加上今年是黨代表選舉年，要等3月議員初選、5月黨代表選完，派系真的比完拳頭、認清彼此實力，之後才有辦法彼此服氣，也就是說，今年上半年恐怕競爭還是會有，到下半年才有辦法談整合。不過，如果裂痕難以彌平，甚至影響高雄市長選局，不幸丟了高雄，縱使拿回嘉市、宜蘭，甚至攻下中北部哪一都，九合一選舉都很難稱得上贏得漂亮，這是隱患之一。

綠營內部的第二點擔憂，是執政團隊的工作默契與社會溝通都還有加強空間。一名綠營資深幕僚不諱言，小英時代行政院可以自稱「會做事團隊」，但賴政府團隊不少人是新手上路，磨合仍在持續，至關稅談判結果公布前，都很難被認同是一個「會做事團隊」。許多政策議題的決定、公布、推行，都出現橫向溝通不良、漏接的情況。例如日前有關營建土方回填農地的爭議，原定16日要向行政院報告，不知為何國土署14日就對外舉行記者會；還有日前小紅書禁令，也是刑事局開記者會，其他橫向單位才赫然知道「原來是今天要對外講」，差點來不及協同處理。

營建土方去化問題延燒成「土方之亂」，1月29日行政院拍板3策略。（翻攝行政院直播）

政策扭曲 抹黑候選人

另名北部綠營黨公職指出，外界質疑在能源及住宅政策方面「蔡規賴不隨」，但其實這些政策過去執行了8年，本來就可以停下來檢視成效、修正調整，只是需要拿出誠意做社會溝通，說明背後的政策思考，如此一來公民團體、支持者不致於完全無法接受，然而，當前執政團隊與公民社會的溝通仍有待加強。

2018年汰換老車政策引發大客車司機上街抗議。（翻攝王惠美臉書）

這名黨公職也提到，2018年剛重返執政2年的民進黨政府，很多政策被認為「跟公民團體對幹」，例如汰換老車政策、蓋深澳電廠等，當時也因溝通說明不足又被刻意扭曲操作，成為當年選舉大敗的原因之一，如今的民進黨也面臨相同危機。

政策被扭曲操作、候選人被假訊息抹黑，是許多黨內人士對年底選舉不安的第三個原因。黨內認為，當前民進黨團隊應對網路假訊息、中國認知作戰相當吃力，如果政策出包，又加上空戰失利，難以扭轉輿論，恐怕就會重演2018年大慘敗悲劇，「現在的高層，或讀書會成員，對這方面的概念不足，面對中國網軍、境外勢力的攻擊，民進黨真做好準備了？」一名執政團隊幹部不禁發出質疑。

2018年民進黨地方選舉大敗，支持者在開票之夜難掩悲傷。

另名黨內資深幕僚舉例指出，賴清德2024年剛上任時，一度在內部會議提出意見，希望部會與幕僚們解決「網路詐騙跟中國網軍攻擊」的問題，當時賴也希望研議能否比照印度等國封鎖抖音，但幕僚說明指出，就技術層次而言，印度封鎖抖音後，Apple Store下載前十名排行中，有一個APP就是專供用戶「一鍵抖音」，可見封抖音只是治標不治本。

綠營內預見網軍將全力干擾年底選戰，也擔心黨內的應對狀況。（東方IC）

空戰失利 得重建人設

一名長期關注網路輿情的綠營民代感慨，賴瑞隆在高雄市長提名記者會上提出「四個第一」，直播底下留言卻整整齊齊刷一排「霸凌第一」，諷刺他孩子被控校園霸凌，民進黨早年在網路上的「空優」已不復存在，選戰才剛開局，候選人就被貼標籤相當不利，後續要花數倍的力氣來重建人設；且國民黨南、高提名人謝龍介、柯志恩的網路聲量，比民進黨對手陳亭妃、賴瑞隆都還要大，「賴瑞隆聲量只有柯志恩一半」，這不只讓重建人設更加困難，也讓未來選舉過程中的網路宣傳、議題攻防成為一大挑戰。

民進黨對2018年韓流餘悸猶存，也憂國民黨柯志恩（右）在年底選戰的爆發力。（翻攝柯志恩臉書）

