時代下的意外結晶！台灣獨創「豆棗」紅到日本 他讚該申請非物質文化遺產

味道鹹甜又有嚼勁的「豆棗」，是台灣人吃稀飯必備的配料。網紅菜販廖炯程近日發文分享豆棗好吃的祕訣，並透露豆棗其實由台灣人獨創，是日治時期下的創意結晶，在他看來，豆棗根本可以拿去申請非物質文化遺了。

菜販廖炯程表示，明明自己平常都吃西化早餐，但只要出遊在飯店吃早餐，還是會默默去盛一碗稀飯，配上醬瓜、肉鬆、麵筋，接著再夾一坨「黃鹹甜甜的神祕條狀物」——豆棗。

正所謂「稀飯不配豆棗，人生少一味。」廖炯程指出，豆棗是七年級以前台灣人的共同兒時記憶，當過兵的更不用說，一定知道豆棗堪稱「掃飯神器」，他自己也會把豆棗留到最後把碗裡稀飯掃乾淨。

豆棗為什麼這麼好吃？

廖炯程說明，就像不健康的東西通常都很好吃，豆棗之所以如此美味，要歸功其製作過程。豆棗的本體原本是很健康的豆皮，但它變身豆棗首先要經過「萬惡油炸」的邪化儀式，這工序跟鹹酥雞一樣；後續再煮一鍋糖、麥芽糖、醬油、鹽、白芝麻、辛香料，把炸過的豆皮下去扒得外皮油亮油亮、鹹甜鹹甜。廖炯程形容豆棗根本是早期台灣版的「古早味中式太妃糖」，他一度懷疑是台南人搞出來的地方零食。

日治時代下的意外結晶

文末廖炯程繼續補充冷知識，透露豆棗並非來自中國，而是台灣人自己發明、完全MIT的特色食品。當初日治時期，台灣蔗糖大量量產，各種蜜餞紛紛推出，豆棗正是那個時代的意外結晶，最後還外銷日本。廖炯程認為豆棗的履歷「根本是可以申請非物質文化遺產的存在啊！」

