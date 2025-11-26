「時代之球」線上開展 認識臺灣棒球運動發展
記者劉昕翊／綜合報導
去年11月24日，臺灣贏得世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）冠軍，國人談到棒球都是滿滿的激動與喜悅，為更深入探索臺灣棒球的歷史脈絡，國家攝影文化中心即日起推出「時代之球 館藏臺灣棒球運動影像」線上展，精選館藏與棒球有關的多張攝影作品，娓娓道來棒球運動在臺灣的發展。
臺灣視棒球為國球，從日本時代的嘉農，到戰後的紅葉、金龍等少棒隊，臺灣的棒球代表隊經常在困境與匱乏中逆轉贏得勝利，此次攝影中心特別邀請臺灣棒球及運動史研究專家，國立成功大學歷史系副教授謝仕淵策劃展覽，聚焦館藏1910年代至1990年代的攝影作品中與棒球相關的作品，包含，吳紹同、李悌欽、翁庭華、邱德雲、謝三泰及張詠捷等攝影家之作，以7、80年的時間跨度，具體而微地顯現出棒球在臺灣土地扎根而逐漸茁壯的歷程。
「時代之球 館藏臺灣棒球運動影像」線上展講述1929年臺灣史上第一次全島少棒賽由現在的高雄旗津國小奪冠及1931年嘉義農林學校則在甲子園棒球賽中得到亞軍，而有了臺灣在被殖民時期壓倒日本的意味。1960年代末期，紅葉少棒以及金龍少棒開啟臺灣棒球的國際契機，1969年至1982年間，我國在威廉波特少棒賽一共奪得13次的世界少棒冠軍，夜半時分，家家戶戶守候在電視機前的景觀，成為1970年代臺灣社會的奇觀，且1970年代的「三級棒球」的世界冠軍，更幫助臺灣渡過信心危機、超越族群界限，棒球成為「國球」。
攝影中心表示，1990年，「中華職棒聯盟」成立，將臺灣棒球的運動型態由業餘帶向職業，發展至今已邁入35年，於此同時，職業棒球球員參與國際性比賽，全球化的風潮更增加國際棒球賽的對抗強度，這些影像反映著特定的時代性。「時代之球 館藏臺灣棒球運動影像」邀請民眾一起回顧歷史，並感受臺灣棒球百年來的傳承與熱情。
國家攝影文化中心即日起推出「時代之球 館藏臺灣棒球運動影像」線上展，娓娓道來棒球運動在臺灣的發展。（國家攝影文化中心提供）
〈少棒之父謝國城〉 攝影家翁庭華作品，1971年。於1971年9月的媒體報導上可以看見「勇奪世界少棒冠軍巨人少棒隊的小國手凱旋返國」等字眼，在當時全民瘋棒球的年代，棒球選手們返國受到英雄式歡迎。（國家攝影文化中心提供）
〈小國手魏景林〉 攝影家翁庭華作品，1971年。翁庭華捕抓到總統府高聳建築與小國手魏景林（1958-）的合影，那一瞬間象徵著榮光的片刻、全臺灣人曾經的瘋狂與集體記憶。（國家攝影文化中心提供）
