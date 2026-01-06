即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟去年（2025）12月組成「台灣前進陣線」，並主張在2026年地方選舉，選區絕對不衝突；如今，台灣前進陣線今（6）日共同亮相首波候選人，由於時代力量首波候選人只提出1名人選，再加上先前時力也在104人力銀行徵求候選人，受到各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭受訪時，也向外透露最新情況。

台灣前進陣線今公布 2026 年選舉首波提名議員候選人，小民參政歐巴桑聯盟提名人選包括投入新北市第4選區（三重、蘆洲）的陳宛毓，以及桃園市第1選區（桃園）的沈佩玲；台灣基進的提名人選則包括投入台北市第2選區（南港、內湖）的醫師吳欣岱，以及台南市第7選區（永康）的吳依潔。

廣告 廣告

至於台灣綠黨的提名人選則包括新北市第3選區（新莊）的該黨共同召集人甘崇緯，以及新北市第9選區（新深石坪、烏來）的張佑輔；時代力量則僅提出台中市第13選區（大里、霧峰）的鄒明諺。

快新聞／時代力量上104招募2026候選人！王婉諭透露最新情況

台灣前進陣線2026首波提名議員候選人。（圖／民視新聞）

就時力首波提名僅1人候選人的情況，王婉諭受訪則表示，大家對於政治的疲憊或厭惡，雖會讓人願意參與公共事務，但是卻不太願意參與政治，因此時力以及所有政黨有責任向社會舉才、廣招徵才，大家也可以繼續期待接下來的提名，也會持續為大家推出最好的人選，讓大家不用後悔、含淚投票的訊息。

針對人力銀行上架徵求人才，是否有有志之士毛遂自薦，王婉諭則透露，目前有透過好幾個管道持續徵才，「不但可以推薦自己報名，也可以推薦覺得適合的人；來自社會各界、各個領域，只要願意從事公眾事務、具有熱情改變台灣的人，都很希望能接觸到，一起改變台灣的政治環境，持續到現在陸陸續續還有候選人持續報名」。

原文出處：快新聞／時代力量上104招募2026候選人！王婉諭透露最新情況

更多民視新聞報導

藍白續卡總預算！台南教育經費恐短缺3.4億 黃偉哲憂心發聲

藍指兩國條例「撤案」？林宜瑾提3點怒打臉：仍有立委欲連署未成案

中國再搗亂！國防部再偵獲15機艦、2空飄氣球擾台

