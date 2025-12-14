時代力量備戰2026！成立選對會 王婉諭親自掛帥

即時中心／温芸萱報導

時代力量今（14）日宣布正式成立2026年選舉對策委員會，由黨主席王婉諭擔任召集人，啟動地方選舉布局。王婉諭表示，將以紮根地方、重塑第三勢力為核心，與多個本土政黨及無黨籍夥伴合作，推出清廉優質人選，力拚議員席次倍增，並在竹竹苗成立議會黨團。同時也將加強鄉鎮市民代表布局，從基層擴大本土陣營影響力，盼為2026選戰注入新動能。

隨著2026年地方選舉進入倒數，各政黨陸續啟動布局。時代力量今日發布聲明表示，已正式成立「2026年選舉對策委員會」，並於12日召開首次會議，推選黨主席王婉諭擔任召集人，就未來提名時程與整體選舉策略進行廣泛討論。

王婉諭在會中表示，時代力量將以「紮根地方」為核心方向，重新擦亮第三勢力的招牌，讓選民在2026年面對選擇時不再猶豫。她表示，未來將持續與小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進及無黨籍夥伴展開合作，同時推出清廉、專業且具地方實力的人選，期盼讓選民眼睛為之一亮。她也明確訂下目標，希望議員席次能夠倍增，並在新竹市、新竹縣與苗栗縣成立議會黨團。

同時，王婉諭也強調，黨內正積極蓄積能量，對縣市首長選舉的布局持審慎態度，除持續培養黨內人才外，也向社會各界廣發英雄帖，力拚地方執政的可能性，藉此擴大本土陣營的社會基礎，提供民眾更多優質的政治選擇。

秘書長林邑軒則指出，過去時代力量較少參與鄉鎮市民代表選舉，2026年將列為重點布局項目，從基層政治開始深耕，期盼在政治末梢扎根，讓代表席次有明顯成長。

時代力量秘書長林邑軒。（圖／翻攝自時代力量官網）

林邑軒說明，本次選對會成員除王婉諭與他本人為當然成員外，另邀請政治評論員周偉航、資深媒體人莊豐嘉、台灣青年世代共好協會理事長張育萌、雪谷南榕法律事務所律師李宣毅及工運人士林佳瑋共同參與，成員橫跨多個世代與領域，期盼從社會層面接觸更多群眾與人才，為未來選戰擘劃清楚藍圖。

最後，林邑軒也表示，與會委員對時代力量的發展方向討論熱烈且高度認同，未來將持續邀請社會賢達與意見領袖擔任顧問，提供建議。時代力量期盼持續扮演忠誠反對黨角色，擴展本土陣營的深度與廣度，讓民眾看見第三勢力的不同可能，力拚在2026年地方大選再次突破，為地方政壇注入新的活水。

