時代力量在104招募候選人 標榜誠實徵才拒絕課金遊戲

時代力量於今（2）日正式啟動「2026地方公職儲備候選人」招募計畫，採取前所未有的誠實徵才模式，直接在104人力銀行網站刊登職缺。該黨強調，此舉旨在邀請具備專業熱情與責任感的公民投入2026年地方大選，透過公開透明的管道，尋找願意深耕基層、改變台灣政治文化的夥伴。

時代力量黨主席王婉諭。（圖／王婉諭臉書）

針對此次招募，時代力量指出，社會上有許多專業人士雖有心改變現狀，卻苦於缺乏切入點，或長期關注公共議題卻不知如何起步。政黨表示，這項計畫專為此類人才設計，目的是讓更多人有機會進入政治體制參與改革。本次徵求的職務名稱即為「2026年地方選舉候選人」，需求人數不設限，且工作地點遍及全台各地。

廣告 廣告

徵才內容詳盡揭露了政治實務的真實面貌。時代力量說明，候選人的日常工作包含追逐垃圾車、深入市場社區、參與各類鄰里活動，並擔任行動里民服務處以處理民生問題。此外，還需具備逐字審核預算與法案的能力，在資源匱乏的情況下經營社群媒體，並在街頭進行肥皂箱演說，將路人轉化為支持夥伴。

時代力量坦言，這是一條高強度且低資源的道路，候選人必須適應非正常作息，並將黑眼圈視為常態。時代力量強調，這並非一場「課金就能贏」的遊戲，而是考驗理念與耐力的硬仗。凡具備專業背景或在地經驗，能在高壓環境下持續前行者，皆為期待對象。黨部承諾將慎重審查履歷，並在有限資源內提供實質協助，確保參選者不孤軍奮戰。

時代力量最後重申，參與政治是嚴肅且認真的任務。此次選擇透過求職平台公開徵才，是希望鼓勵更多公民站出來，從地方與制度內部發揮影響力。該黨期盼藉由此舉，匯聚各界力量，共同推動台灣政治文化的轉型與進步。

延伸閱讀

綠營高雄市長初選翻轉 許智傑後來居上民調呈黃金交叉

林思銘退出新竹縣長選舉 陳見賢、徐欣瑩續整合

「扶龍王」來了！ 王世堅力挺陳亭妃：抹黑都是勳章