時代力量批在野黨拆包總預算逕付二讀 籲全面付委回歸正常審查

2026年中央政府總預算至今仍未進入立法院委員會審查；時代力量今日表示，16日在野黨立委以人數優勢，將少子化生育補助、TPASS、治水防洪等共計 718 億元的新增預算打包成草案，逕付二讀，形同只挑選部分預算審查、其餘持續擱置，這樣的作法不僅史無前例，也等同於是放水審查、放棄監督。

時代力量指出，總預算案之所以陷入僵局，關鍵在於軍人加薪與警消退休金追加預算的爭議。相關法律雖已於去年三讀通過，但行政院主張預算編列權屬行政權限，立法強行介入恐有違憲疑慮，應先交付釋憲，因此暫未編列，在野陣營則認為行政院不編預算即屬違法，因而拒絕審查總預算，導致預算至今無法付委。

時代力量強調，總預算並非僅包含軍人加薪或警消退休金，教育、社福與經濟建設等多項與爭議無直接關聯的預算，卻一併遭到杯葛，受影響的最終是人民權益，握有國會多數的在野黨，若對行政院編列方式不滿，理應讓總預算進入委員會，要求部會報告、修正內容，甚至刪減或凍結預算，在程序正當、理由充分的情況下，社會自能理解。

時代力量指出，在野黨選擇全面拒審，導致預算卡關延宕至2026年後，TPASS通勤月票、竹竹苗校舍整建等民生政策陸續受到影響，為緩解民怨，卻改以逕付二讀方式處理部分預算，這是最粗糙、也最不負責任的預算處理手段。

時代力量表示，過去民進黨國會多數時期亦曾提出逕付二讀2022年總預算的提案，當時在時代力量強烈抗議下，因爭議過大而撤回，正是因為逕付二讀將使預算不再進行實質審查，只剩比人數的政治對決。

時代力量進一步指出，只挑自己想審的來審缺乏任何客觀標準，極可能造成掛一漏萬。為何新增的國防、外交或公衛醫療預算未被納入？誰來認定哪些才算緊急且重要？這樣的東挑西揀，勢必陷入無止盡的政治口水，無助於實質監督。

時代力量重申，全面拒審與逕付二讀本質上都是放水審查、放棄監督。預算審查是國會最重要的職責，不論是民生建設、公衛醫療或國防外交，每一分錢都應在委員會中接受逐條、專業的檢視，時代力量呼籲中國國民黨與台灣民眾黨，讓總預算全面付委、回到正常議事程序嚴加審查，才是真正對台灣人民負責的國會監督方式。

