即時中心／張英傑報導

時代力量秘書長林邑軒在昨（26）日在時力直播節目《午餐大時客》指出，台灣同時面臨總預算卡關、彈劾總統案及憲法法庭僵局等等，多重憲政危機，背後牽動政黨利益與地緣政治角力。

台灣基進秘書長吳欣岱指出，美日已將台灣視為重要盟友，討論納入無人機產業鏈與環太平洋軍演，國民黨卻展現強烈親中色彩。她分析，國民黨將中國威懾當作爭取支持的燃料，以和平之名接受併吞論述；甚至在國內社會不安時，立委仍前往中國參加台商活動，政治動機令人質疑。吳欣岱也進一步揭露，隸屬解放軍情報部門的「廈門四辦」，長期以商業交流吸引台灣軍警，本就是一種統戰破口。



林邑軒指出，1.25 兆對美軍購預算在翁曉玲主導下再度被退回。儘管 AIT 發文支持台灣強化防衛，國民黨仍在程序委員會擋案，這種「連討論機會都不給」的作法已打破國會慣例。此外，王金平辦餐會未邀黨主席鄭麗文，加上多名立委敏感時刻赴廈門，皆顯示國民黨在美中台角力中的內部混亂。

原文出處：快新聞／時代力量痛批藍白「阻軍購、推彈劾」釀憲政危機

