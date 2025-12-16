時代力量等四本土政黨成立台灣前進陣線 2026集中力量 選區不衝突
打造負責任、可預測、可信任的第三勢力
時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進，今天宣布成立「台灣前進陣線」，共同承諾在2026年地方選舉上，將集中力量最大化、避免選區重疊，要打造負責任、可預測、可信任的第三勢力。
時代力量黨主席王婉諭、小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、台灣基進黨主席王興煥等人，今天上午共同舉行台灣前進陣線成立記者會。
王婉諭說，近一年半來，行政與立法、執政與在野嚴重對立，台灣民主憲政陷入嚴峻危機，2024年大選後台灣民眾黨未能成為制衡藍綠的第三勢力，反而加劇對抗，立法院只有執政的綠營，和反綠的在野陣營互相砍殺，真正的第三勢力，付之闕如。
王婉諭表示，台灣人民需要真正的第三勢力，發揮「鯰魚效應」調節、刺激藍綠為主的政黨體系，對外要團結台灣、抵抗中國侵略，對內要從中央到地方都要能監督制衡；因此四個本土政黨成立台灣前進陣線，希望打造負責任、可預測、可信任的第三勢力。
小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵說，本土進步政黨選擇站在一起，不是因為理念完全相同，而是都意識到如果政治沒有新的工作方式，失望只會一代一代累積下去；成立台灣前進陣線就是要讓政治回到好好監督、好好討論，把地方治理一件一件做好。
台灣基進黨主席王興煥說，去年4月起，四個黨就自主合作參與青鳥、大罷免等，是為對抗藍白亂政、監督政府施政，並透過本土在野大團結，作為第三勢力新選擇，淘汰以第三勢力之名而投機的民眾黨；台灣前進成員承諾，2026年地方選舉選區不衝突、集中力量最大化，並不與親中勢力曖昧勾結。
台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，綠黨一向願與理念相近的夥伴合作，台灣前進陣線是四黨經過一年半磨合，建立在共同價值上的深度合作，共同承諾縮減貧富差距、推動勞動與居住正義、性別平權、環境保護與能源轉型，是進步力量的大整合。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
卓榮泰不副署財劃法 王金平直言「憲政危機」：這不是韓國瑜一個人能解決的
行政院長卓榮泰昨天宣布不副署藍白聯手通過的《財政收支劃分法》修正案，朝野對抗升級到憲政層次，前立法院長王金平今（12/16）天表示，《財劃法》到底違不違憲，現在各有各的想法與看法，「就讓社會大眾多提出一些意見，這個事情沉澱後，看怎麼設法解決。」他也直言，現在的確是憲政危機時刻，大家要用耐心化解僵局。太報 ・ 1 小時前 ・ 106
日美女棋士「無敵側臉」大爆紅！引台灣網友朝聖
日美女棋士「無敵側臉」大爆紅！引台灣網友朝聖EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 31
三立集團買埔心牧場、入主大同經營 黃國昌：當然是圖利呀！
三立集團被爆買味全的埔心牧場、入主大同公司經營，傳有不法疑情。民眾黨主席兼立委黃國昌今早（16日）上午受訪時直言「當然是圖利呀！」他大約在2、3年前就揭露了，但就算再追10年，民進黨也絕對不可能辦這個案子，因為是三立集團、張榮華、綠媒！民進黨的御用媒體兼打手。中天新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 3
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 58 分鐘前 ・ 1
時力2026佈局曝光！王婉諭轉備戰新竹市長 選對會啟動評估
時代力量啟動2026年九合一選舉備戰布局。隨著黨內成立「2026年選舉對策委員會」，新竹縣市成為重點戰區之一，傳出現任黨主席王婉諭是否投入新竹市長選舉，已進入選對會評估階段。據悉，新竹「鄭家」是否有意合作，將被視為後續評估的重要關鍵之一。太報 ・ 1 小時前 ・ 12
新竹富商欠稅170萬 名下4棟全新豪宅慘遭查封
新竹市黃姓富商因欠繳個人房屋土地交易所得稅，經財政部北區國稅局新竹分局6月間移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署收案後，立即啟動財產調查，發現他名下擁有多輛名車及多間新建不動產，判斷有相當資力可繳納，遂於6月即時查封、扣押，嚇得富商上月趕緊繳清全部欠款。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 16
酒測值0.97超高！賓士追撞垃圾車 23歲女隨車員遭夾死
台南市安平區今（16）日發生死亡。一輛民間垃圾車停放路邊，遭後方汽車追撞，導致23歲女隨車員當場死亡。警方進行酒測，自小客車駕駛酒測值高達0.97毫克。太報 ・ 1 小時前 ・ 143
翁曉玲急跳腳！政院「不副署」漂亮殺球 她嗆：刪總統、閣揆薪資
即時中心／高睿鴻報導國民黨及民眾黨近日挾國會人數優勢，狂推高爭議性政治法案，引發全體國人擔憂；尤其去（2024）年「全國大罷免」藍白大勝，更讓在野黨野心勃勃，最近先後拋出助理費除罪化、反年金改革、數次修正財劃法…等爭議修法。縱使前述法條，挨批有違憲疑慮，藍白仍不管不顧；對此，先前已吞下「普發現金」一案的政院團隊不忍了，傳出將以不副署、不執行等方案反制。藍委翁曉玲因此相當不滿，揚言砍除總統、閣揆的薪資。民視 ・ 1 小時前 ・ 106
「停砍公教年金和助理費除罪本質不同！」他揭賴清德決一死戰目的：吾皇萬歲
立法院朝野大戰戰場擴大，11月14日三讀通過《財政收支劃分法》的（財劃法）原依程序最晚應於15日公告，但行政院長卓榮泰宣布不予副署，創下憲政首例；在簽文上批示「破壞財政永續」的總統賴清德則表示，立法院強行通過財劃法及反年金改革（停砍年金）法案，恐造成中央財政失衡、年金制度提早破產。對此，媒體人黃揚明15日深夜在臉書指出，在野個別的胡亂活該讓民進黨撿到槍，但自......風傳媒 ・ 54 分鐘前 ・ 5
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 54
行政院長不副署 楊文科：明年財政缺口將逾56億元
行政院長卓榮泰不副署立院新修版財劃法，新竹縣長楊文科說，新竹縣明年歲入總預算479.3億，在「計畫型」補助款項下，將因此出現56億多的缺口。另，「一般性」補助款中央雖已先核定明年給竹縣52億，縣府也據此編列明年預算，但比起中央依規應給的68億，足足少了16億；明年度來自中央的前述2項補助款總共將短少自由時報 ・ 45 分鐘前 ・ 2
「工作日減少就生小孩」北京晚婚晚育成主流
大陸青年晚婚晚育已成常態，面對高壓快節奏的生活、沉重的經濟負擔，再加上個人目標優先，對婚姻與生育態度更加保守。北京女性初婚年齡近10年攀升8歲，平均達33.6歲！28歲的李小姐更是直言未來10年不考慮結婚。大陸25省分發放生育津貼，但與北京養育一個孩子到大學的415萬台幣相比，簡直是九牛一毛。人口持續減少，勞動力萎縮、老齡化問題恐將更加嚴峻！TVBS新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 1
入冬最強冷空氣來襲「好像沒那麼冷？」 賈新興揭2原因
入冬最強冷空氣來襲，中央氣象署持續發布低溫特報，不過有民眾疑惑「好像沒那麼冷」。氣象專家賈新興點出2個可能原因，包含白天太陽發揮威力、民眾有所準備「穿著較為保暖」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 25
總統府、行政院、立法院火車對撞！黃暐瀚：一路對峙到2028
國民黨、民眾黨在立法院強勢推動《財政收支劃分法》修法，行政院長卓榮泰15日宣布，將依《憲法》第37條規定，決定不予副署該修法案，藍白則批這是獨裁違憲。媒體人黃暐瀚認為，總統府、行政院和立法院已經來到火車對撞的情況，恐會一路對峙到2028。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
黎智英遭定罪 川普：已請求習近平考慮放人
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已經請求中國國家主席習近平考慮釋放香港壹傳媒創辦人黎智英。黎智英因違反「港區國安法」案，香港法院今天裁定他「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。中央社 ・ 6 小時前 ・ 330
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 103
好萊塢名導夫婦遭割喉慘死 32歲次子涉嫌重大被捕
美國好萊塢導演兼影星羅勃雷納與妻子週日（12/14）在家中遇害身亡。警方週一（12/15）表示，已逮捕雷納次子尼克雷納。有媒體報導指出，雷納夫婦慘遭割喉身亡，發現兩人慘死的小女兒在第一時間便指控是犯有毒癮的哥哥犯案。太報 ・ 4 小時前 ・ 11
黎智英遭定罪！ 王丹嘆「香港已死」：下個目標就是台灣
78歲香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨（15日）正式遭定罪，儘管判刑尚未宣判，但接下來恐遭終身監禁。對此，中國民運人士王丹直言「香港已死」，並警告下一個目標就是「台灣」。鏡週刊Mirror Media ・ 46 分鐘前 ・ 3
黃國昌駁週刊爆料是凱思金主「編故事」配合民進黨追殺政敵
《鏡週刊》報導，一名金主匯款1000萬元到凱思國際公司，坐實台灣民眾黨主席黃國昌是凱思的實際掌控者。黃國昌今天受訪表示，北檢偵查亂公開，洩漏片面扭曲的訊息給 《鏡週刊》編故事，配合民進黨追殺政敵，要追殺衝著他就好，不要牽連他身邊的工作夥伴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 30
不副署《財劃法》引發朝野對立牽動地方選舉？綠營小雞認確實引反彈
行政院長卓榮泰15日決定不副署《財劃法》，可能再度加深朝野對立，政治效應是否牽動2026九合一選舉，值得關注。其中，台北市第六選區（大安、文山）政治板塊藍大於綠，曾以藍軍身分參選議員落敗，此次改披綠袍爭取黨內提名的高揚凱16日透露，其實有很多偏藍的群眾跟他分享，對藍營的不滿，「這是事實，不是政黨的選擇」。中時新聞網 ・ 49 分鐘前 ・ 1